 На акциях в поддержку Бабарико и Цепкало в Беларуси задержаны более 200 человек | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 14.07.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

На акциях в поддержку Бабарико и Цепкало в Беларуси задержаны более 200 человек

Задержания на стихийных акциях в поддержку незарегистрированных кандидатов прошли в Минске, Пружанах, Гомеле, Бресте. DW следила за развитием событий.

Задержания в Беларуси

Задержания в Беларуси

В разных городах Беларуси прошли задержания на акциях в поддержку экс-банкира Виктора Бабарико и первого директора белорусского Парка высоких технологий Валерия Цепкало, которые не были зарегистрированы кандидатами для участия в выборах президента. По данным на 01.50 мск 15 июля в списке задержанных в Минске, составленном правозащитным центром "Весна", значилось 173 фамилии. Журналисты, передававшие в соцсетях информацию с места событий, обнародовали перечень из 129 фамилий. Кроме того, в других городах страны задержали еще несколько десятков человек.

Всего в стихийных акциях в Минске в поддержку незарегистрированных кандидатов в президенты участвовали порядка 2 тысяч человек, заявил в среду, 15 июля, начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.

 

Задержания проводились в разных частях столицы: на площади Победы и рядом с ней, возле Октябрьской площади, близ станции метро "Немига", около белорусского государственного цирка. Правозащитники и очевидцы сообщили, что сотрудники отряда милиции особого назначения (ОМОН) и правоохранители в гражданском зачастую применяли грубую силу, избивали людей дубинками, ногами и кулаками. Это было видно на фото и видео, поступавших с мест событий.

Среди задержанных есть журналисты

Среди задержанных было несколько сотрудников средств массовой информации, включая журналистов медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС), "Еврорадио", а также оператора телекомпании BBC. По информации "Весны", на 23.00 по местному времени (совпадает с московским) 14 июля они были отпущены. Кроме того, под стражей оказались репортер белорусской еженедельной газеты "Новы час", а также журналистка польского спутникового телеканала "Белсат". Сотрудники "Радио Свобода" имели при себе удостоверения об аккредитации, выданные МИД Беларуси.

В одном из автозаков оказался иллюстратор и блогер Анатолий Чилик. Он, в частности, пожаловался на крайнюю тесноту в салоне. Как, в свою очередь, уточнило издание Naviny.by, сотрудники ОМОНа заставляли некоторых из помещенных в автозаки стоять на коленях на полу с руками, заведенными за голову. 


Ряд задержанных доставили в УВД администрации Советского района Минска.

Милиция буквально на руках вносила людей в автозаки

В районе станции метро "Немига" также дежурило несколько автозаков и синие спецавтобусы. При этом милиция буквально на руках вынесла несколько человек из ресторана быстрого питания Burger King.

Как уточнил  белорусский новостной портал Tut.by, задерживали людей не только в центре столицы, но и на окраинах, в частности в Новой Боровой. По свидетельству очевидцев, "хватали прямо возле детской площадки" и якобы "стаскивали прямо с велосипедов".

Перекрыты улицы, закрыт ряд станций метро

По информации агентства "Интерфакс", задержаниями руководили, в частности, заместитель главы МВД Александр Барсуков, глава ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков и командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба.

Милиция в столице была вынуждена перекрыть ряд улиц, после того как автомобилисты начали тормозить и сигналить. Кроме того, после 22:00 по местному времени 14 июля в столице были также закрыты отдельные станции метро, а на ряде участков проспекта Независимости отключено освещение.

Задержания проводились и в других городах Беларуси, включая Пружаны, Гомель, Брест, Солигорск, Бобруйск, Столбцы и Гродно. При этом в Столбцах под стражей оказался Андрей Букато - координатор инициативной группы кандидата в президенты Сергея Черечня.

Отказ в регистрации Виктора Бабарико

За выдвижение Виктора Бабарико, считавшегося до одним из главных потенциальных соперников действующего президента Беларуси Александра Лукашенко и находящегося в СИЗО КГБ по уголовному обвинению, было собрано почти 370 тысяч подписей, из них действительными были признаны более 165 тысяч. 20 июня сторонники Бабарико подали в Центризбирком пакет документов для регистрации его кандидатом, а 13 июля ЦИК сообщил им, что формальных оснований для отказа в регистрации не имеется.

Однако 14 июля стало известно, что в регистрации Бабарико было отказано. ЦИК обвинил его в том, что в его декларации о доходах и имуществе были несоответствия, а также что в его избирательной кампании участвовала иностранная организация. При этом никаких доказательств ЦИК не представил, судебного решения по этим обвинениям не было.

Валерия Цепкало белорусский ЦИК отказался зарегистрировать, сославшись на недостаточное количество подписей в его поддержку. Команда Цепкало собрала 220 тысяч подписей, однако ЦИК признал действительными только 75 249 (необходимо 100 тысяч).

Смотрите также:

  • На акции в Минске

    Как в Беларуси задерживали на акциях в поддержку Бабарико и Цепкало

    Стихийные акции по всей Беларуси

    Несанкционированные акции в поддержку экс-банкира Виктора Бабарико и первого директора белорусского Парка высоких технологий Валерия Цепкало, не зарегистрированных в качестве кандидатов на выборах президента Беларуси, прошли 14 июля по всей стране. Люди вышли на улицы в Минске, а также в Пружанах, Гомеле, Бресте, Солигорске, Бобруйске, Столбцах и Гродно.

  • Задержания с участием ОМОНа

    Как в Беларуси задерживали на акциях в поддержку Бабарико и Цепкало

    Массовые задержания

    Задержания начались около 20.00 по местному времени (совпадает с мск). Их осуществляли сотрудники ОМОНа, а также правоохранители в гражданском. В ряде случаев к ним подключались внутренние войска МВД. Всего к 01.50 мск 15 июля составляемый правозащитным центром "Весна" список задержанных в Минске насчитывал 173 фамилии, еще десятки были взяты под стражу в других городах страны.

  • Милиция несет задержанного в автозак

    Как в Беларуси задерживали на акциях в поддержку Бабарико и Цепкало

    В числе задержанных - много журналистов

    Среди задержанных был целый ряд сотрудников СМИ, включая журналистов медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС), "Еврорадио", а также оператора телекомпании BBC. Вскоре их отпустили. Кроме того, под стражей оказались репортер белорусской газеты "Новы час", а также журналистка польского телеканала "Белсат". Сотрудники РСЕ/РС имели при себе удостоверения, выданные МИД Беларуси.

  • Правозащитники говорили о применении ОМОНом силы

    Как в Беларуси задерживали на акциях в поддержку Бабарико и Цепкало

    Очевидцы говорили о применении грубой силы

    Правозащитники и очевидцы сообщили, что сотрудники ОМОНа и милиция зачастую применяли грубую силу, избивали людей дубинками, ногами и кулаками. Это было видно на фото и видео, поступавших с мест событий. По данным СМИ, некоторых из помещенных в автозаки заставили стоять на коленях на полу с руками, заведенными за голову.

  • Жители Минска в масках и на велосипедах

    Как в Беларуси задерживали на акциях в поддержку Бабарико и Цепкало

    "Стаскивали с велосипедов"

    Задержания проводились в разных частях столицы: на площади Победы и рядом с ней, возле Октябрьской площади, близ станции метро "Немига", около белорусского государственного цирка. Как уточнил портал Tut.by, задерживали не только в центре столицы, но и на окраинах, в частности, в Новой Боровой. По свидетельству очевидцев, "хватали возле детской площадки", "стаскивали прямо с велосипедов".

  • Сотрудники милиции в Минске

    Как в Беларуси задерживали на акциях в поддержку Бабарико и Цепкало

    В Минске перекрыли улицы, закрыли ряд станций метро

    Милиция в столице перекрыла ряд улиц, после того как автомобилисты начали тормозить и сигналить. Кроме того, после 22:00 по местному времени 14 июля в столице были закрыты отдельные станции метро, а на ряде участков проспекта Независимости отключено освещение.

  • Участники акции в Минске убегают от милиции

    Как в Беларуси задерживали на акциях в поддержку Бабарико и Цепкало

    От Гомеля до Гродно

    Задержания проводились и в других городах Беларуси, включая Пружаны, Гомель, Брест, Солигорск, Бобруйск, Столбцы и Гродно. При этом в Столбцах под стражей оказался Андрей Букато - координатор инициативной группы кандидата в президенты Сергея Черечня. Всего были задержаны десятки человек.

    Автор: Екатерина Венкина


Смотреть видео 03:33

В Европарламенте обсудили ситуацию в Беларуси накакуне выборов

Контекст

Взгляд на Беларусь со стороны

Белорусские политэмигранты оценивают ситуацию на родине и дают прогноз дальнейшего развития событий. (08.04.2013)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Западные эксперты о давлении на Бабарико, отношениях Минска с ЕС и роли России  

Рассорит ли дело Тихановского Лукашенко с Евросоюзом  

Также по теме

Belarus | Proteste zur Unterstützung des ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Viktor Babariko

Как в Беларуси задерживали на акциях в поддержку Бабарико и Цепкало 14.07.2020

В Беларуси 14 июля прошли стихийные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в президенты Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Милиция задержала свыше 200 человек.

Weißrussland Proteste gegen Nichtregistrierug oppositioneller Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen in Minsk

В Беларуси проходят стихийные акции в поддержку Бабарико и Цепкало 14.07.2020

В Минске и других городах Беларуси протестуют против отказа в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Weißrussland | Präsidentschaftskandidat Wiktor Babariko

ЕС раскритиковал Беларусь за отказ в регистрации Бабарико 14.07.2020

Отказав регистрировать Виктора Бабарико и Валерия Цепкало кандидатами в президенты Беларуси, власти страны подорвали демократичность грядущих президентских выборов, заявили в ЕС.

Реклама

Самые читаемые

В Сибири - не просто жара! Ученый из ФРГ озадачен климатическим феноменом  

В Беларуси проходят стихийные акции в поддержку Бабарико и Цепкало  

Протесты в Хабаровске: "Без потерь выхода для Кремля уже нет"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно