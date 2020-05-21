Как в Беларуси собирают подписи за выдвижение кандидатов в президенты

Претенденты на пост президента Беларуси начали сбор подписей за свое выдвижение. Некоторые из них сомневаются, что в условиях пандемии удастся собрать необходимые 100 тысяч голосов.
Утром 21 мая - в первый разрешенный день сбора подписей за выдвижение кандидатом в президенты Беларуси - на пикет вышли группы только двух претендентов на этот пост - депутата парламента, главы Либерально-демократической партии (ЛДПБ) Олега Гайдукевич и пенсионера Владимира Непомнящих.
Дело в том, что из-за рекордного числа желающих баллотироваться, списки инициативных групп некоторых из них Центризбирком (ЦИК) рассмотрел только накануне, поэтому не все потенциальные кандидаты получили подписные листы, без которых невозможно собирать подписи. Всего ЦИК зарегистрировал 15 инициативных групп из 55 - в том числе и группу бессменного президента Беларуси Александра Лукашенко, для которого это будет уже шестая избирательная кампания.
На пикеты по сбору подписей претенденты на президентское кресло должны выйти в ближайшие дни - пандемии коронавируса (в стране уже более 30 тысяч зараженных COVID-19) - пока не смогла помешать президентским выборам в Беларуси. Кто выразил желание составить конкуренцию Лукашенко, и как собирают подписи - у DW.
Кто планирует составить конкуренцию Лукашенко?
Для регистрации кандидатом в президенты в течение месяца инициативная группа претендента должна собрать 100 тысяч подписей избирателей, поддержавших его выдвижение. Группы могут проводить пикеты, ходить по квартирам, собирать подписи на предприятиях и в организациях.
Статусную белорусскую оппозицию на этих выборах представляют участники праймериз, на которых так и не удалось выбрать единого кандидата от оппозиции: сопредседатель партии "Белорусская христианская демократия" Ольга Ковалькова, лидер движения "За свободу" Юрий Губаревич и глава Объединенной гражданской партии (ОГП) Николай Козлов. Кроме того, подписи собирают и инициативные группы экс-депутата парламента Анны Канопацкой, лидера движения "Говори правду" Андрея Дмитриева и председателя Белорусской социал-демократической Грамады Сергея Череченя.
Уже упомянутый пенсионер Владимир Непомнящих - единственный допущенный до участия в кампании из почти тридцати так называемых "кандидатов протеста" во главе с оппозиционным политиком Николаем Статкевичем. Все они планировали использовать выборы лишь для организации митингов и встреч с избирателями. Но ЦИК поставил им всем заслон - из-за совпадения в списках членов инициативных групп фамилий тех лиц, которые не смогли подтвердить, за каких именно кандидатов планируют собирать подписи.
Яркие новички нынешней кампании - бывший председатель Белгазпромбанка Виктор Бабарико и экс-глава Парка высоких технологий (ПВТ) и в прошлом дипломат Валерий Цепкало. Неожиданная ситуация сложилась с регистрацией группы популярного политического блогера Сергея Тихановского. Документы за блогера подавала его жена Светлана, так как сам Тихановский отбывал административный арест. После отказа в регистрации инициативной группы мужа Светлана Тихановская сама подала документы в ЦИК. И ее группу зарегистрировали.
Собирать подписи кандидаты должны в масках и перчатках
Белорусские власти не видят никакой проблемы в проведении выборов во время пандемии коронавируса. Глава ЦИК Лидия Ермошина подчеркнула, что критика назначения президентских выборов в период эпидемии неуместна, ведь белорусы не боятся коронавируса и "не сидят в бункере". Вместе с тем в качестве мер предосторожности ЦИК обязал членов инициативных групп при сборе подписей носить маски и перчатки. Их отсутствие будет означать нарушение избирательного законодательства.
Пикетов по сбору подписей за действующего президента, которые по традиции проводит объединение "Белая Русь", на улицах Минска пока не видно. Как пишет tut.by, в "Белой Руси" объясняют это соблюдением равных условий для всех инициативных групп.
"К сожалению, не все группы, которые были зарегистрированы, изготовили свою атрибутику, плакаты, не получили пока удостоверения и не завершили прочие организационные вопросы. Для того чтобы быть в равных условиях, мы ждем, когда они получат документы", - пояснил зампредседателя "Белой Руси" Юрий Пигарев.
Не все кандидаты смогут собрать 100 тысяч подписей
В условиях эпидемии, вероятно, не все потенциальные кандидаты смогут собрать необходимое для выдвижения число подписей. Как выразился в интервью DW на своем пикете Владимир Непомнящих, в первую очередь проблемы будут у альтернативных кандидатов: "Не только мне, всем нереально собрать столько подписей".
Единственный, кто, по его словам тут преуспеет, - это Александр Лукашенко: "Но ему даже собирать ничего не нужно, ему напишут все, что надо". Являясь "кандидатом протеста", Непомнящих, в инициавтивной группе которого всего 125 человек, не скрывает, что для него сбор подписей - не главная цель: "Мы собираем сторонников и призываем не приходить на выборы".
Свой пикет Непомнящих разместил в одном из самых заметных мест Минска - возле Комаровского рынка. В нескольких метрах от него подписи собирала инициативная группа депутата, главы ЛДПБ Олега Гайдукевича, члены которой (всего их 4034 человека) свои шансы оценивают более оптимистично. "Конечно, впервые избирательная кампания проходит в таких условиях. Но ЛДПБ всегда собирала 100 тысяч подписей, и сейчас соберем", - рассказал глава группы Олег Чесаев. По его словам, у Гайдукевича большая команда, настроенная на плодотворную работу.
Однако пикет Непомнящих привлекал заметно большее внимание минчан - возможно, из-за саркастичных карикатур с изображением Лукашенко и прибитых к стенду тапочек с надписью: "Стоп Таракан!". Группа Гайдукевича, в свою очередь, демонстрировала спокойствие и уверенность. Как рассказал Олег Чесаев, за час пикетщикам удалось собрать более 30 подписей избирателей за выдвижение лидера ЛДПБ.
Поучаствовать в этой процедуре решила и минчанка Оксана, проходивщая мимо пикетов после посещения рынка. Она сообщила, что подпишется за выдвижение абсолютно всех кандидатов: "Я хочу, чтобы у нас действительно были выборы. Я пришла к выводу, что чем больше кандидатов, тем больше шанс, что что-то изменится".
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