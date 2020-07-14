Комментарий: Лукашенко расчистил себе путь для новой "элегантной" победы

Обычно как раз после регистрации кандидатов в президенты избирательная кампания становится реально интересной. В случае же Беларуси она, после того как Центризбирком 14 июля не зарегистрировал ведущих оппозиционных претендентов - экс-банкира Виктора Бабарико и бывшего руководителя Парка высоких технологий (ПВТ) Валерия Цепкало - потеряла всякую интригу.

Похоже, впереди очередная "элегантная победа" действующего главы государства Александра Лукашенко, бессменно правящего страной более четверти века. Мало сомнений, что ему удастся сохранить власть, вопрос в том, как долго потом Лукашенко сможет оставаться в президентском кресле.

Неожиданные претенденты и пандемия

Белорусские выборы-2020 производят странное впечатление. Оно возникает от сочетания жестких приемов и силовых подходов, которые применялись властями и ранее, с массой новаций из лагеря альтернативных претендентов - там сплошь новые лица, широкое использование современных технологий и в целом устремленность в будущее.

На нынешнюю избирательную кампанию мощное влияние оказало совпадение трех факторов, появление, по крайней мере, двух из которых - пандемии коронавируса и выдвижения претендентов с солидным номенклатурным бэкграундом (Бабарико и Цепкало) - едва ли кто-то мог предвидеть.

Владимир Дорохов

Реакция властей на выдвижение оппонентов, не связанных с традиционной оппозицией (она осталась вне игры), и вполне приемлемых для чиновничества, была привычной - оскорбления, дискредитация, уголовное преследование и лишение возможности стать кандидатом на пост президента. А вот позиция президента Лукашенко по поводу борьбы с коронавирусом - преуменьшение серьезности проблемы, отказ от локдауна и карикатурные советы по борьбе с заразой ("водка, баня, трактор") - возмутила значительную часть населения и, кажется, породила легкое брожение в госаппарате.

Без социологии наступил "Психо3%"

Проблему обострило - и это фактор номер три - отсутствие в стране независимой социологии, из-за чего невозможно точно оценить масштаб возмущения и брожения в белорусском обществе. Власть попала в положение легковозбудимого пациента, у которого поднялась температура, но он не знает, насколько именно, так как сам накануне выбросил термометр. Симптомы "заболевания" - длинные очереди из желающих подписаться за выдвижение альтернативных кандидатов, акции солидарности по всей стране - налицо. Как далеко все зашло - сказать трудно.

Отсюда, видимо, и нелепый запрет на онлайн-опросы посетителей сайтов, в которых Лукашенко набирал 3%, а Бабарико - больше 50%. Если кто забыл - на выборах 2010 года такие "голосовалки" противники президента уже использовали. И в них (социологи относятся к таким данным с иронией) уверенно лидировали оппозиционные кандидаты. Но Лукашенко тогда их великодушно не замечал, ибо знал, что реальные цифры совсем иные.

Иные они и сегодня - разумеется, поддержка действующего главы государства выше 3%. А вот то, что эта цифра стала мемом, многие в нее поверили, а властям приходится оправдываться, вместо того, чтобы ее игнорировать или высмеять, говорит о том, насколько неуверенно чувствует себя Лукашенко. И как меняется белорусское общество.

Электоральная база президента за четверть века правления кардинально трансформировалась. Это уже не "униженные и оскорбленные" середины 90-х, сильнее всех пострадавшие от радикальных перемен тех лет, а чиновничий аппарат; сотрудники силовых структур; работники социальной сферы, зависимые от властей, а также аффилированный с ними бизнес. Таких людей много, они, скорее всего, не питают иллюзий относительно Лукашенко и его политики, но поддерживали его и продолжат это делать, поскольку исходят из того, что это отвечает их интересам.

Опять "элегантная победа"?

Отсутствие признаков раскола в белорусской правящей элите, прежде всего в силовом блоке, позволяет предположить, что далее все, увы, пойдет по уже не раз опробованному сценарию. Агитпроп на всю катушку включится в прославление Александра Лукашенко и его достижений. Избирательные комиссии посчитают голоса "как надо", ЦИК нарисует Лукашенко более 80%, остальные кандидаты щедро получат в пределах 5%.

И если прогнозировать, во что выльется несогласие общества с описанным сценарием достаточно тяжело, то вот ответ властей на такое возмущение представить легко - он окажется настолько жестким, насколько нужно будет для подавления протеста. Об этом свидетельствует все их поведение в ходе нынешней кампании, в первую очередь, превентивное задержание и осуждение по надуманным предлогам потенциальных лидеров улицы - Павла Северинца, Николая Статкевича, Сергея Тихановского.

Сложно представить, что на данный момент можно противопоставить в Беларуси правителю, каждый день повторяющему, что "страну мы вам не отдадим", и располагающему репрессивным аппаратом, который до сих пор не давал сбоев.

Подорванная легитимность и ее последствия

"Выборы будут очень интересными, а после выборов будет еще интереснее. Это я вам обещаю", - разоткровенничался Александр Лукашенко в ходе закрытого выступления перед активом Минской области. Со второй частью утверждения, пожалуй, стоит согласиться. Ранее легитимность Лукашенко внутри страны практически никто не ставил под вопрос, что позволяло ему более уверенно вести себя с внешними партнерами.

И в Минске, и в Москве, и в Брюсселе понимали, что хотя более 80% Лукашенко на самом деле, конечно же, не набирал, выборы-то он выигрывал, свыше 50% за него голосовали - что подтверждали и независимые социологи. Теперь этого не будет, данного мощного козыря Лукашенко лишается, место реального рейтинга займут мемы.

Потерю общественной поддержки и ставку на силовую составляющую усугубляют экономические проблемы страны, решать которые едва ли кто-то извне готов помочь. С высокой долей вероятности можно ожидать, что отношения Минска с Западом опять испортятся - для этого хватит одной нерегистрации Бабарико и Цепкало, а если случится рецидив репрессий 2010 года, то возможно и возвращение санкций.

Этот откат ослабит позиции Минска в диалоге с Москвой. На данный момент ничто не говорит о том, что курс России на неуклонное снижение дотаций Беларуси и создание с ней единого народно-хозяйственного комплекса изменится. 10 августа в Минске наступит поствыборное похмелье - сомнительная легитимность и нарастающие экономические проблемы дома, холодность Запада и 31 дорожная интеграционная карта в Москве.

Разумеется, вряд ли стоит ждать скорого обрушения режима в Минска, Лукашенко - политик-долгожитель и признанный мастер лавировать и выкарабкиваться из сложнейших ситуаций. Но его, на первый взгляд, устойчивый режим будет необратимо таять. И процесс этот остановить столь же проблематично, как глобальное потепление. По принципиальным вопросам Лукашенко - он не раз это доказал - не готов менять свое мнение, а сохранение существующих подходов неизбежно ускоряет движение белорусской экономики к банкротству, о чем в своих интервью не раз убедительно рассказывал Бабарико. Весь вопрос в том, как долго Лукашенко, не поступаясь принципами, сможет оставаться в президентском кресле.

Автор: Владимир Дорохов, обозреватель DW

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