Насколько масштабна эпидемия коронавируса в РФ и как с ней борются

Останется ли Россия "тихой гаванью" во время пандемии коронавируса или повторит итальянский или американский сценарий? Главное о COVID-19 в РФ - в фотогалерее DW.
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