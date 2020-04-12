Насколько масштабна эпидемия коронавируса в РФ и как с ней борются

Коронавирус пришел в Россию

Режим самоизоляции

Чтобы замедлить скорость распространения коронавируса, 30 марта 2020 года в России для всех граждан был введен режим самоизоляции. Выходить из квартиры можно только в магазин за продуктами, в аптеку, вынести мусор или выгулять собаку (на расстоянии не более ста метров от дома). Ездить на работу разрешается, если есть справка от работодателя. Нарушения караются штрафами и административным арестом.