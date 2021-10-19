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Мусорные бунты в России

В 2018 году в России с разной интенсивностью весь год продолжались протесты против мусорных свалок. Все началось с митингов за чистый воздух и против московского мусора в подмосковных городах Волоколамск и Коломна, затем в Архангельской области, республике Коми и других регионах страны. В акциях за год приняли участие десятки тысяч человек.

Сбор мусора сделал мальчика из Парижа знаменитостью (19.10.2021) 19.10.2021

11-летний парижанин вылавливает по выходным металлолом из Сены. За два года они с отцом достали из реки 20 тонн мусора. Такое необычное хобби маленького парижанина привлекло к нему внимание даже французского президента Макрона. Самые необычные предметы "улова" выставляются в небольшом музее.
Trauer um den Nachwuchs in der Storchenstadt Dinkelsbühl (Landkreis Ansbach). Die Störche vom Alten Rathausturm haben ihre Küken verloren. Sie sind ertrunken, im eigenen Nest. Der Grund: Weil Stadt-Störche immer häufiger Plastikmüll und Verpackungen in ihre Nester verbauen, kann Regenwasser oft schlecht abfließen. Copyright: BN, Ortsgruppe Dinkelsbühl

Баварские аистята утонули в собственном гнезде 03.06.2021

Парочка аистов, с давних пор гнездившаяся на трубе старинной ратуши баварского Динкельсбюля, потеряла своих птенцов.
April 29, 2021*** A Long March 5B rocket, carrying China's Tianhe space station core module, lifts off from the Wenchang Space Launch Center in southern China's Hainan province on April 29, 2021. - China OUT (Photo by STR / AFP) / China OUT (Photo by STR/AFP via Getty Images)

США пока не планируют сбивать неконтролируемую китайскую ракету 07.05.2021

Центральная ступень ракеты-носителя "Чанчжэн-5В" вскоре упадет на Землю, но где именно, точно неизвестно. Министр обороны США косвенно обвинил Пекин в халатности.
April 29, 2021*** A Long March 5B rocket, carrying China's Tianhe space station core module, lifts off from the Wenchang Space Launch Center in southern China's Hainan province on April 29, 2021. - China OUT (Photo by STR / AFP) / China OUT (Photo by STR/AFP via Getty Images)

Непредсказуемое возвращение на Землю: где и когда упадет китайская ракета 05.05.2021

Невозможно точно предсказать, когда и куда обломки китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5В" упадут на Землю. Известно лишь, что это произойдет в ближайшие дни. С каким риском это связано?
Ein vollelektrisches Müllauto des Abfallwirtschaftsbetriebs der Stadt Nürnberg (ASN) wird offiziell vorgestellt. Vier Wochen lang soll das Fahrzeug auf unterschiedlichen Touren in der Stadt eingesetzt werden. Ein solches Müllauto wird nach Angaben von ASN auch in Frankfurt und im Landkreis Dillingen an der Donau getestet. +++ dpa-Bildfunk +++

В Германии начались испытания электрического мусоровоза (фото) 23.03.2021

Такой электрический мусоровоз в ближайшие недели будет проходить испытания в немецком городе Нюрнберге.
21086-Zigaretten Abstimmung-HH 02.03.21 Zigarettenstummel als Abstimmungsmittel Lustiges Konzept zum sammeln von Zigarttenstummeln Um das achtlose wegwerfen von Zigarettenstummeln zu vermeiden hat die Stadtreinigung an der Moenckebergstrasse und der Spitalerstrasse rote Kaesten aufgehaengt auf denen Fragen stehen. Jeder der dort seinen Zigarettenstummel einwirft kann mit seinem Zigarettenrest Ã_ber eine Frage abstimmen in dem er seine Raucherreste bei Ja oder Nein einwirft. Eine gute Idee um die Strassen sauberer zu halten.

Возможны ли манипуляции при голосовании окурками? (фото) 07.03.2021

Такой вот необычной урной можно воспользоваться в Гамбурге: выбросить сигаретный окурок и заодно проголосовать.
03.02.2019, Russland, Arkhangelsk: ARKHANGELSK, RUSSIA - FEBRUARY 3, 2019: A rally against new solid waste landfills in the Russian North, dumps sites for Moscow rubbish and for waste sorting and recycling. Alexei Lipnitsky/TASS Foto: Alexei Lipnitsky/TASS/dpa |

У станции Шиес снесли палаточный лагерь экоактивистов 05.02.2021

Перед зачисткой территории лагеря экоактивистов в Архангельской области туда прибыли свыше десятка полицейских машин.

Жизнь возле вонючей свалки в России и трудный путь к европейской мечте. Европа в фокусе (16.01.2021) 21.01.2021

Героиня нашего сюжета покинула родной дом и решила бороться против свалки. Но силы неравны.
Ein Mann mit einem Kescher sammelt von einem Müllschiff der Wasser und Kulturbau Leegebruch GmbH, das auf dem Landwehrkanal fährt, auf und unter Wasser treibenden Unrat ein. Auf der Ladefläche des wendigen Bootes mit dem Namen Spandau I liegen bereits aufgesammelte Dosen, Plastikbecher, Koffer, Holzpaletten, Tüten, Matratzen und sonstiger Müll.

Ловля мусора в Берлине (фото) 19.12.2020

В Берлине убирают не только улицы, но и водные пути. Мусора вылавливают немало.

VOLOKOLAMSK, MOSCOW REGION, RUSSIA - APRIL 14, 2018: Local residents protest against the Yadrovo solid waste landfill. Artyom Geodakyan/TASS Foto: Artyom Geodakyan/TASS/dpa |

Свалку "Ядрово" закрыли. Московского мусора больше нет? 15.12.2020

Подмосковные власти решили закрыть полигон "Ядрово", с которого в России начались "мусорные" протесты. Куда теперь будут вывозить отходы из Москвы и ждать ли новых экологических бунтов?
28.11.2020, Berlin: Dekorierte Klorollen-Pappkerne liegen beim Weltrekordversuch die längste Klorollenschlange herzustellen in der Mercedes-Benz Arena aufgefädelt auf dem Boden. Für den Guinness-Buch-Rekord und um ein Zeichen für gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Corona-Krise zu setzten, hat die Projektinitiatorin Sabrina Golze mit der Unterstützung einer Supermarktkette über 10.000 Klorollen-Pappkerne gesammelt. Foto: Christoph Soeder/dpa | Verwendung weltweit

Зачем немка собрала 10 тысяч гильз от туалетной бумаги (фото) 30.11.2020

Обычно эти гильзы от рулонов туалетной бумаги выбрасывают в домашний мусор или контейнеры для макулатуры. Из 10 тысяч в Берлине сейчас сложили слово "TOGETHER".
Symbolische Atommüllfässer stehen am Sonntag (24.10.2010) vor dem Zwischenlager im niedersächsischen Gorleben (Kreis Lüchow-Dannenberg). . Foto: Philipp Schulze dpa/lni

Горлебен признан негодным для хранения отходов АЭС в ФРГ 28.09.2020

Соляные шахты Горлебена, где сейчас временно хранится радиоактивный мусор, не подходят для могильника, заключили эксперты. Для постоянного хранилища потенциально подходят 90 регионов ФРГ, полагают они.
31.01.2020, USA, Los Angeles: Oscar-Statuen aus Schokolade mit goldenem Überzug stehen bei der Pressevorschau des Gouverneursballs für die 92. Oscar-Verleihung im Dolby Theatre. Die Oscar-Verleihung findet am Sonntag, den 9. Februar im Dolby Theatre statt. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Студенческий "Оскар" достался выпускнику немецкого вуза 16.09.2020

Кораллы, раковины, морские звезды и пластиковый мусор, - фильм "Красота", поднимающий тему ответственности человека за сохранение мирового океана, снял студент из Людвигсбурга.
ARCHIV - 20.02.2017, Berlin: Ein überfüllte Wertstofftonne steht mit geöffneten Deckel. Bundesumweltministerin Schulze plant keinen neuen Anlauf für die flächendeckende Einführung einer Wertstofftonne in Deutschland. (zu dpa «Umweltministerin plant keinen neuen Anlauf für Wertstofftonne» vom 12.07.2018) Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Искусство "нулевых отходов" 03.08.2020

Искусство может позволить себе максимализм и поэтому требует "нулевых отходов". Выставка в Лейпциге ищет способы спасения экологии и хотела бы стать образцом для самого арт-бизнеса.
Müllverbrennungsanlage Spittelau, Fernwärme Wien, von Friedensreich Hundertwasser künstlerisch gestaltete Fassade, 9. Bezirk, Alsergrund, Wien, Österreich, Europa, September 2015 - 20150904_PD16521 |

Сжечь мусор красиво и с пользой (фотогалерея) 15.07.2020

Люди все еще производят слишком много мусора, который переработать невозможно. Так почему же не построить красивый мусоросжигательные завод?
Der Europaturm im Stadtteil Ginnheim und der Turm des Müllheizkraftwerkes Frankfurt mit seiner Fessie-Bemalung sind die architektonischen Wahrzeichen des Frankfurter Nordwestens. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Самые красивые мусоросжигательные заводы 15.07.2020

Раз уж завод нужен, то почему он должен уродовать ландшафт или городской пейзаж?
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