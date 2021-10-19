Мусорные бунты в России

В 2018 году в России с разной интенсивностью весь год продолжались протесты против мусорных свалок. Все началось с митингов за чистый воздух и против московского мусора в подмосковных городах Волоколамск и Коломна, затем в Архангельской области, республике Коми и других регионах страны. В акциях за год приняли участие десятки тысяч человек.