Ремонт, а не утилизация! Новые правила ЕС для электромусора

Пользователи бытовой техники в Европе постоянно сталкиваются с проблемой: даже если поломанные электроприборы (миксеры, холодильники или посудомойки) можно починить, их все равно приходится выбрасывать и покупать новые. Дело в том, что запасные части либо настолько дороги, что заменять их бессмысленно, либо просто недоступны. Кроме того, из-за конструкции некоторых бытовых электроприборов отремонтировать их крайне сложно, а то и вовсе невозможно.

Многие производители умышленно разрабатывают свои продукты так, чтобы те в случае поломки приходилось менять, а не ремонтировать, утверждает Иэн Уильямс из Саутгемптонского университета. Руководитель программы ООН "Устойчивые циклы" (SCYCLE) Рюдигер Кюр (Rüdiger Kühr) тоже считает, что некоторые известные бренды стараются не допускать свою продукцию даже до мелкого ремонта, потому что "хотят контролировать этот бизнес". Кюр - соавтор последнего доклада ООН "Глобальный мониторинг электронных отходов" (Global E-waste Monitor ), ежегодно составляемого Учебным и научно-исследовательским институтом ООН (ЮНИТАР).

Компании, разумеется, отвергают подобные обвинения. Они утверждают, что не препятствуют ремонту, а причиной сложностей с починкой их продукции называют проблемы ответственности за качество продукции, возникающие при ремонте третьими лицами.

Количество электронного мусора будет расти

В отчете об электронных отходах за 2024 год говорится, что их объем на протяжении уже более десяти лет ежегодно увеличивается в среднем на 2,6 млн тонн. Если в 2010 году в мире было произведено более 34 млн тонн электронного мусора, то к 2022 году это число достигло 62 млн тонн. Лишь небольшую часть этих отходов (около 22%) собирают и перерабатывают. Между тем ООН ожидает снижения этого показателя к 2030 году до 20% "из-за растущей разницы между усилиями по переработке электронного мусора и стремительным ростом его производства во всем мире".

Согласно данным за 2022 год, электронных отходов на душу населения в Европе производят больше, чем в любом другом регионе мира, но в то же время европейцы могут похвастать и самыми высокими показателями сбора и переработки мусора. Противоположная ситуация наблюдается в большинстве развивающихся стран: там на душу населения приходится значительно меньше электронных отходов, но процветает культура ремонта поломавшейся техники. То, что ремонт товаров остается здесь обыденностью, Карстен Нойхофф (Karsten Neuhoff), возглавляющий отдел климатической политики в Немецком институте экономических исследований (DIW), объясняет гораздо более низкой стоимостью рабочей силы по сравнению с затратами на материалы и энергию.

В Индии процветает ремонт бытовой техники Фото: Sudipta Das/NurPhoto/picture alliance

"Мне кажется, мы, европейцы, утратили часть нашей культуры ремонта из-за того, что стоимость рабочей силы выросла, а цены на товары снизились, - говорит Нойхофф в интервью DW. - Люди почувствовали, что удобнее, проще и в каком-то смысле более прилично покупать новые товары, а не ремонтировать старые. Это побудило производителей выпускать продукцию, которая служит не так долго".

По всей видимости, добавляет эксперт, таким положением вещей довольны и европейские потребители, и производители. Между тем Рюдигер Кюр опасается, что рост благосостояния в таких развивающихся странах, как, например, Индия, может привести к тому, что они догонят европейских потребителей.

Директива ЕС о праве на ремонт направлена на борьбу с электронными отходами

В конце мая Совет ЕС принял так называемую Директиву о праве на ремонт (Right to Repair Directive, R2RD), которую 27 стран Еврососюза должны включить в национальные законодательные акты в течение двух лет. Цель этого документа - стимулировать ремонт и сократить количество электронного мусора.

Одним из инициаторов принятия этой директивы был немецкий социал-демократ, депутат Европарламента Рене Рапси (Rene Rapsi). По его словам, в ней оговаривается, что цена запчастей должна быть доступной, и запрещается препятствовать починке электроприборов, вышедших из строя в результате поломки.

Директива распространяется на такие категории товаров, как стиральные машины, сушилки, пылесосы и смартфоны. Она предусматривает возможность продления на 12 месяцев установленного законом гарантийного срока, а также обязывает производителей ремонтировать товары и по истечении гарантийного срока. Кроме того, будет создана онлайн-платформа, которая поможет потребителям находить ремонтные мастерские или ремонт-кафе, а также продавцов отремонтированных товаров и покупателей сломанных устройств.

Больше рабочих мест и изменение отношения потребителей

По мнению Иэна Уильямса, директива ЕС в первую очередь повысит популярность мастеров-ремонтников, поспособствует созданию рабочих мест и увеличит возможности выбора для потребителей.

Исследователь DIW Нойхофф также видит потенциал для создания новых рабочих мест. "Если вы чините товар - неважно, отечественного он производства или импортного, - то ремонтные мастерские обычно находятся поблизости, в той же стране. Поэтому, когда продукты ремонтируются, а не заменяются, это может создать рабочие места".

Он надеется и на то, что изменится отношение потребителей к починке товаров: ремонт не будет выглядеть старомодным, люди будут гордиться своими вещами, хранить связанные с ними воспоминания, и будут больше заинтересованы сохранять их в целости и сохранности.

Однако эксперт ООН по электронным отходам Кюр не столь оптимистичен. Он сомневается, что трудоемкий ремонтный бизнес создаст "множество рабочих мест". Однако ожидает, что директива окажет "более широкое и долговременное психологическое воздействие": "Компании, правительства, банки могут уделять больше внимания аспектам окончания срока службы и ремонта товаров при покупке".

По оценкам Еврокомиссии, в ближайшие 15 лет продавцы и производители сэкономят около 15,6 млрд евро (16,77 млрд долларов) на том, что будут ремонтировать товары вместо их бесплатной замены в рамках гарантии. Рост экономики и инвестиций также поднимется на 4,8 млрд евро. А потребители, как ожидается, сэкономят за этот период в общей сложности 176,5 млрд евро.