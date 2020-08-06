Как можно утилизировать старые ветрогенераторы? Опыт Германии

Те, кто видит ветрогенераторы издалека, вряд ли имеют представление об их истинных размерах. Ведь обычно ветряки расположены слишком далеко или слишком высоко, чтобы разглядеть их детально. И только если они лежат на земле - в разобранном состоянии, готовые к установке или уже отслужившие свой срок, можно понять, насколько они огромные.

Несмотря на то, что ветроэнергетика пока активно не развивается и в Германии разрешено строительство лишь немногих ветропарков, многие ветряки приходится разбирать - по причине износа, замены лопастей или потому, что установка должна быть увеличена.

Сколько ветрогенераторов в Германии

Вольфрам Акстельм (Wolfram Axthelm), глава федерального объединения ветровой энергии и головного объединения возобновляемой энергии в интервью DW назвал число ветряков, на данных момент действующих в Германии: "Сейчас на суше у нас установлено около 30 000 ветрогенераторов. Если умножить это число на три, то получится число лопастей, которые вращаются и вырабатывают зеленую энергию".

Техники налаживают изнутри работу ветрогенератора

Будут ли эти установки работать дальше, или их разберут и заменят на новые, более эффективные? "В настоящий момент это второстепенная тема, - говорит Акстельм. - Пока у нас в год 10 тыс. тонн лопастей, которые необходимо разобрать и утилизировать". В Бремерхафене есть предприятие, "которое, подвергая лопасти ветряков термической обработке, перерабатывает их для использования в производстве цемента".

Куда девать старые лопасти ветряков

"Никуда не годится, когда отходы подобного рода, материалы, более не применимые в ветроэнергетике, свозятся на обычные мусорные полигоны", - говорит Ева Филипп (Eva Philipp) из энергоконцерна Vattenfall, комментируя его решение с октября 2021 года перерабатывать для вторичного использования или приемлемым способом утилизировать отработанные лопасти ветровых установок.

Сломанная лопасть ветрогенератора

До 2025 года должно быть переработано около 50 процентов старых лопастей, а до 2030 - все сто процентов. На фоне сложностей, возникающих при сортировке различных материалов, из которых изготовлены лопасти, этот план выглядит очень амбициозно.

Регион Восточная Фризия относится к самым благоприятным в Германии для строительства офшорных ветропарков: недалеко от моря, почти всегда дует ветер и нет гор, холмов и высоких зданий, которые препятствовали бы потокам ветра. В этой местности уже много лет строят ветрогенераторы и знают как их разбирать и лучше всего утилизировать гигантские лопости.

Маттиас Филиппи (Matthias Philippi), пресс-секретарь компании, владеющей ветропарком Enertrag AG, говорит в интервью местной газете Ostfriesische Rheiderland Zeitung: "Для большинства компонентов - среди них сталь, цемент, медная проволока, электроника - очень подходит система переработки во вторсырье, ресайклинга". Но лопасти, состоящие из смеси различных материалов, в том числе стекловолокна, необходимо утилизировать иначе, с помощью специальной химической обработки.

Это подтверждает в интервью DW и Кристиан Драйер (Christian Dreyer) из Института содействия прикладным исследованиям в области полимеров имени Фрауенгофера (IAP). Он приводит в пример ветрогенератор, в котором содержится много меди. Превратить его во вторсырье можно наилучшим образом и получить за это деньги. А в случае с карбоновыми материалами, это будет в 20 раз выгоднее.

Делать из старых новые?

Действительно ли лопасти ветряков можно обновить и снова запустить? Или можно заменить лишь часть из них, и установка снова будет работать? "Нет, это не так, - говорит Ева Филипп. - Если ветропарк не может больше функционировать, то его компоненты в основном уже изношены и должны быть превращены во вторсырье или использоваться в каких-то других целях, например, лопасти могут выполнять функцию разделительных заграждений.

Производители ветрогенераторов стараются не использовать материалы, плохо подвергающиеся ресайклингу

Вольфрам Акстельм тоже считает, что сделать из двух старых лопастей одну новую - не реалистично. Он поддерживает план энергетических концернов, предусматривающий, что до 2030 года 50 процентов изношенных ветряков будут утилизированы и превращены во вторсырье. Ева Филипп, в свою очередь, отмечает, что реализация этих планов будет достаточно дорогой: "В настоящий момент переработать лопасти для вторичного употребления обойдется дороже, чем просто сжечь их. Но мы надеемся, что эти технологии станут дешевле, потому что техника постоянно развивается".

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