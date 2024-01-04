Ленивые пассажиры прогнули под себя аэропорт Дюссельдорфа

Синий, желтый, зеленый, серый - более 25 лет в аэропорту Дюссельдорфа стояли разноцветные контейнеры для сортировки мусора. Ее принцип хорошо знаком всем немцам - он одинаков для всех общественных мест и частных домохозяйств: синий бак - для бумаги, желтый - для вторсырья, зеленый - для бутылок, а серый - для остальных отходов. Но аэропорт Дюссельдорфа отказался в своих терминалах от традиционной системы - теперь отходы попадают в общий контейнер.

Причина, по которой руководство аэропорта решило принять это не самое очевидное для экологичной Германии решение, состоит в том, что пассажиры бросали мусор в первый попавшийся им на глаза контейнер, не обращая внимания на его цвет и изображенные на нем символы. По всей видимости, схема сортировки мусора казалась им слишком сложной - или же им было лень разбираться в том, почему отделения мусоросборников разного цвета. Администрации аэропорта, в свою очередь, не хотелось платить штрафы за утилизацию неотсортированного мусора - поэтому они и пошли на этот шаг.

"Становилось все более очевидным, что утилизация отходов в зависимости от их типа не гарантирована, и что сортировка мусора самими пассажирами больше не работает эффективно", - заявил представитель компании немецкому таблоиду Bild.

Как решают проблему

Проблема сортировки мусора в терминалах аэропорта Дюссельдорфа, входящего в пятерку крупнейших в Германии, актуальна уже много лет. Часто уборщикам приходилось сортировать мусор вручную, что не всегда соотносилось с их прямыми обязанностями и не было оптимальным решением с точки зрения гигиены. Исключением стал период пандемии COVID-19 - персоналу было запрещено перекладывать мусор из одной урны в другую. В это время администрации пришлось утилизировать мусор без разбора как "особый" - соответственно, за дополнительную плату, а также с ущербом для окружающей среды. Сегодня, хотя и по другой причине, сложилась похожая ситуация - все отходы решено выбрасывать в общие контейнеры. Теперь, как сообщается на интернет-странице аэропорта Дюссельдорфа, старые цветные контейнеры постепенно будут заменены более вместительными стальными баками серого цвета с надписями "мусор" на немецком и английском языках - для всех видов отходов.

В Германии перерабатывается около 68 процентов всех бытовых отходов Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

Насколько экологична и экономична новая система?

Чтобы справиться с проблемой разделения мусора и избежать высоких дополнительных расходов за его утилизацию, отныне все отходы будут сортироваться и перерабатываться специализированной компанией, работающей по современным технологиям. О стоимости новой системы последующей сортировки аэропорт никакой информации пока не предоставляет. В настоящее время, как отмечается на сайте аэропорта в Дюссельдорфе, его пассажиры оставляют почти 60 различных видов мусора. Большая часть - это бумага и упаковочные материалы. 64 процента отходов могут быть переработаны.

Кроме того, с недавнего времени в ресторанах и кафе аэропорта еда предлагается в многоразовой посуде, что позволяет брать ее с собой и значительно сокращает количество оставленных в здании отходов. Между тем, в аэропорту Кельна-Бонна, расположенном в 60 километрах от дюссельдорфского, так же, как и во всех остальных немецких аэропортах, по-прежнему надеются на экологическую сознательность пассажиров и просят их выбрасывать мусор в соответствующие синие, желтые, зеленые и серые контейнеры.

Германия - чемпион по разделению и утилизации отходов

Введение новой системы в аэропорту Дюссельдорфа резко контрастирует с отношением немцев к утилизации мусора. В 2022 году жители Германии произвели на 1,1 миллиона тонн отходов меньше, чем до пандемии коронавируса. Согласно данным Федерального статистического управления Statista, на каждого жителя ФРГ в прошлом году пришлось около 438 килограммов бытовых отходов - на 46 килограммов меньше, чем в 2021 году, и на 19 килограммов меньше, чем в 2019 году, при том, что население Германии выросло почти на 1,1 миллиона человек. "Это означает, что объем бытовых отходов на душу населения упал до самого низкого уровня с момента начала исследований в 2004 году", - констатируется на сайте ведомства.

Немцы улучшили свои показатели и по переработке мусора. По данным Федерального агентства по охране окружающей среды, количество переработанного мусора за последние 20 лет выросло на десять процентов. Таким образом в общей сложности в Германии перерабатывается около 68 процентов всех бытовых отходов.

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