Что оставит фестиваль в Ваккене? Экологи бьют тревогу

Настоящая драма сейчас разыгрывается в немецком поселке Ваккен, где власти приостановаили прием гостей одного из крупнейших в мире фестивалей тяжелой музыки Wacken Open Air. Сложности в проведении этого культового мероприятия возникли из-за проливных дождей и бурь на севере страны. Однако для фанатов хеви-метал плохой погоды не бывает, они готовы слушать любимых исполнителей в любую погоду. У фестиваля в Ваккене в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, впрочем, как и у всех других музыкальных фестивалей, есть существенный недостаток. Мусор, который остается после большого праздника!

Чтобы привести в порядок места проведения многодневных массовых мероприятий на свежем воздухе, а также чтобы восстановить природный баланс на вытоптанных полях и лужайках, могут потребоваться недели, а то и месяцы. Но есть способы, как минимизировать ущерб, наносимый природе.

Глобальных исследований о том, насколько фестивали под открытым небом вредят окружающей среде, не так уж и много. Но то, что после них остаются печальные последствия из-за "системного дисбаланса" - видно даже невооруженным глазом, отмечает Якоб Билабель (Jacob Bilabel), основатель берлинской инициативы Green Music. Ее задача - создание и продвижение концепций организации фестивальных мероприятий без вреда для окружающей среды и при максимальном ресурсосбережении. К тому же, по мнению Билабеля, фестивальные площадки могут стать местом для практических испытаний различных способов, которые для начала хотя бы теоретически могли бы помочь поддерживать баланс в местах большого скопления людей. В то же время он не хочет "показывать пальцем" на посетителей, перекладывая только на них ответственность за причиненный окружающей среде ущерб.

Главная задача - минимизация мусора

Проблемы в вопросах бережного отношения к ресурсам на фестивалях те же, что и в обществе в целом, только в меньших масштабах. Сюда относится и энергосбережение, и потребление ресурсов, и вопросы мобильности и экономики замкнутого цикла. Так, например, одно из исследований в Великобритании показало, что три миллиона посетителей фестивалей используют, чтобы попасть туда, около пяти миллионов литров дизельного топлива в год. А выброс углекислого газа после одних таких "долгих выходных" может доходить до 100 тысяч тонн.

Похмелье после большой вечеринки: тонны мусора, сломанные палатки и еще больше СО2 / Glastonbury Festival 2023 Фото: Yui Mok/PA via APpicture alliance

Для сравнения - примерно столько вредных для климата выбросов производит небольшая деревня за целый год. Во Франции музыкальные фестивали посещают 6 миллионов человек. А в США - в десять раз больше - 60 миллионов. Подсчитано, что 80 тысяч посетителей, побывавших на одном таком мероприятии под открытым небом, оставят после себя приблизительно столько мусора, сколько производит город с 80 тысячами жителей за год. На фестиваль в Ваккене успели попасть около 50 тысяч посетителей, по оценкам полиции. При нормальных погодных условиях организаторы ожидали примерно 85 тысяч человек.

Проблема "одноразового общества"

Под мусором понимается не только упаковка, одноразовая посуда, рекламные материалы и декорации, но и туристическое снаряжение. Около 250 тысяч сломанных палаток остаются лежать после музыкальных фестивалей в Великобритании. Большинство из них такого плохого качества, что после первого использования их приходится выбрасывать. Для сравнения - средняя палатка весит 3,5 кг и сделана в основном из пластика, и это эквивалентно 8750 соломинкам для питья или 250 пивным стаканам. Поэтому, чтобы избежать лишнего мусора, лучше приобрести прочную высококачественную палатку и пользоваться ей несколько раз.

Также нередко бывает, что организаторы после окончания мероприятия открывают пункт сбора палаток. Пригодные для использования чистят, устраняют мелкие повреждения и сдают их в аренду в следующем году. Бывает, что в пункты сбора можно отдать рюкзаки и вещи - все, что можно было бы использовать повторно.

И есть еще одна, третья возможность уменьшить количество мусора. Часто организаторы фестивалей разбивают неподалеку свои собственные палаточные городки. Там можно снять палатку посуточно и не покупать лишних вещей.

Электроэнергия из альтернативных источников

"Фестиваль - это общество, это маленький город. В то же время на фестивале происходит гораздо больше событий, и они более структурированы, чем в обычной обстановке", - считает Билабел. Проблему слишком большого потребления энергии можно решить, интегрируя или полностью перейдя на альтернативные источники энергии.

Показательный пример в этой области - фестиваль электронной музыки (DGTL).

Он проводится в разных городах и странах. А в Нидерландах он организован особенно экологично. Электричество для 40 тысяч посетителей частично поступает от энергии ветра и солнца, а также используется биогаз. Мясо заменили растительными альтернативами. Вода из душевых и туалетов очищается и используется повторно. Мусор строго разделяется. За пивные кружки и стаканы берется залог, который возвращается при сдаче, что тоже позволяет избежать лишнего мусора.

Туалетные отходы - на удобрение

Опыт организации экологичных фестивалей есть и в Италии. В качестве примера можно назвать небольшой Terraform-Festival с 2 тысячами зрителей, который проходит недалеко от Милана. Всем его сотрудникам предоставляются электромобили, что позволяет сэкономить 250 литров бензина и дизельного топлива. Организаторы строят сцены, используя в основном в качестве сырья сломанные ветром деревья. Их собирают по всему региону, заодно помогая тем самым местным жителям. Древесные отходы используются также для строительства туалетов, баров и других помещений. Вся продукция, поставляемая на фестиваль, должна быть без пластика.

Такие палаточные городки для десятков тысяч посетителей фестиваля подобны временной деревне и потребляют много ресурсов Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/picture alliance

На больших мероприятиях проблемой могут стать туалеты. Поэтому, чтобы минимизировать расход воды и использование химикатов, рекомендуется использовать биотуалеты. В последнее время появляется все больше исследовательских проектов, изучающих, как можно содержимое биотуалетов использовать для производства удобрений. Обычные туалеты-кабинки, использующие химические вещества, тоже могут быть менее вредными, если сократить до минимума маршрут их транспортировки, а отходы использовать, например, в ферментационных установках.

Поезд-гостиница или палаточный лагерь

Чтобы снизить вредные выхлопы и сэкономить использование горючего, рекомендуется пользоваться общественным транспортом. Часто бывает, что организаторы предлагают шаттлы, доставляющие гостей напрямую из одного пункта в другой или к месту фестиваля.

В этой связи интересен опыт проведения знакового рок- и поп-фестиваля Melt, среди бывших угольных шахт и промышленных конструкций в земле Саксония-Анхальт в Германии. Гости могли с комфортом добраться на него в так называемом гостиничном поезде из Кельна или Мюнхена. К тому же ночью в поезде, который стоял недалеко от места проведения фестиваля, можно было поспать. Тем, кому не хватило места в поезде, предоставлялись надувные матрасы и уже вышеупомянутые палатки. По данным берлинской инициативы Green Music, только эта мера позволила сэкономить 20 тонн выбросов СО2.

Необходимо законодательное регулирование

Как правило, в роли организаторов фестивалей выступают частные компании или группы. Соблюдение или игнорирование экологических принципов при проведении мероприятия часто остается на усмотрение самих организаторов. Поэтому берлинская инициатива призывает к установке четких правил и политической поддержке в долгосрочной перспективе тех, кто уже внедрил или только пробует использовать экологически ориентированные концепции ради защиты окружающей среды. Потому что сейчас получается, что "те, кто делают это добровольно, наказывают сами себя - у них больше работы, больше затрат, а те, кто ничего не предпринимает, облегчают себе жизнь и оказываются в более выгодном положении. Это несправедливо", - заключает Якоб Билабель.

Существующие экологические сертификаты могут помочь посетителям сориентироваться, организаторы каких фестивалей заботятся о сохранении природы и разумном использовании ресурсов. Например, соответствующие сертификаты выдает организация A Greener Future, а также Sounds of Nature.

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