В Германию снова пришла культурная весна

Из-за пандемии немецкие книжные ярмарки и фестивали три года либо вообще не проводились, либо проходили в усеченном формате. Этой весной снова можно оторваться по полной.

Три года подряд из-за пандемии COVID-19 немецкие книжные ярмарки, фестивали и прочие мероприятия вынуждены были либо вообще отказаться от проведения, либо выдавать сокращенную программу, обусловленную мерами безопасности. Однако этой весной снова можно оторваться по полной! Только что успешно стартовала Лейпцигская книжная ярмарка, а на подходе - два региональных фестиваля общегерманского и даже европейского значения.

Джазовый фестиваль в Бонне

1 мая в Бонне стартует Jazzfest . Как ясно из названия фестиваля, речь о джазовой музыке. Две недели, 21 концерт, 140 музыкантов со всего мира, - вполне убедительные цифры.

Пианист и композитор Флориан Вебер Фото: Christian Charisius/dpa/picture alliance

Почти все билеты уже проданы. Откроется Jazzfest совместным выступлением немецкого пианиста и композитора Флориана Вебера (Florian Weber) и коллектива Dogma Chamber Orchestra в Боннском оперном театре. Исполнят они сочиненное Вебером произведение "Bach Comprovised" - и это будет мировая премьера.

Рурский фестиваль в Реклингхауезене

С 1 мая и по 11 июня в городе Реклингхаузен (Северный Рейн - Вестфалия) и его окрестностях в 77 раз пройдет известный на весь мир фестиваль Ruhrfestspiele (Рурский фестиваль) - самый политически подкованный и тематически актуальный из всех, проходящих в Германии. В этом сезоне - под девизом "Ярость и уважение".

"В мире неспокойно. Уже год в Европе бушует война. Последствия антропогенного изменения климата становятся все более очевидными. В Иране и Афганистане смелые женщины выходят на улицы бороться за свои права и свободы, рискуя всем. Давление на общество растет и в здесь (в Западной Европе - Ред.). Но землетрясения в Сирии и Турции показали, что люди в Европе по-прежнему готовы проявлять солидарность, - уверен Олаф Крёк (Olaf Kröck), художественный руководитель Рурского фестиваля. - Искусство не может решить мировые проблемы само по себе, но оно может стать частью решения - оно может задавать вопросы, быть пространством для встреч и уважительного отношения друг к другу, оно может сделать невидимое видимым, тихое - слышимым, непостижимое - осязаемым".

Изабелла Росселлини Фото: Brent Perniac/AdMediapicture alliance

Фестиваль в Реклингхаузене изначально задумывался как мультидисциплинарный, поэтому и в этот раз тут будут и драматические спектакли, и современный танец, и концерты, и литературные чтения, и цирковые представления, и необычные перформансы, а также выставки, инсталляции, кабаре и политические дискуссии. 3 мая ожидается громкая премьера - спектакль "Drive Your Plow Over the Bones of the Dead" по роману польской писательницы и лауреатки Нобелевской премии по литературе Ольги Токарчук. На сцене жители увидят расследование таинственных смертей мужчин в польской деревушке - жуткий детектив, исследующий губительное взаимодействие людей с природой.

Российский режиссер Кирилл Серебренников привезет в Реклингхаузен спектакль "Вий" (см. заглавный снимок), уже пару месяцев с успехом идущий в Гамбурге. Перед взыскательной фестивальной публикой выступит знаменитая итальянская актриса Изабелла Росселлини с моноспектаклем "Darwin’s Smile". Статистика Ruhrfestspiele весьма убедительна: 90 постановок, около 300 мероприятий, две мировые премьеры, две европейские премьеры, пять немецких премьер, две собственные постановки фестиваля и в общей сложности 650 участников со всего мира.

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