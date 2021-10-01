Музеи в Германии

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Материалы рубрики DW "Окно в Германию". Достопримечательности Германии. Статьи и репортажи о немецких музеях.
В коллекции Музея ГДР в Дабеле насчитывается более 10 тысяч экспонатов. Некоторые имеются в нескольких экземплярах.
Штутгартский музей естествознания на весь мир известен своей уникальной коллекцией окаменелостей. Сейчас ее пополнил новый хорошо сохранившийся экземпляр.
Архитектор здешнего вокзала в стиле нибелунгов получил орден от Николая II. На карте города есть Кольцо Нибелунгов, улицы Зигфрида, Кримхильды, Хагена и других героев древнего эпоса.
Музей под открытым небом в Коммерне находится примерно в часе на машине от Кельна. Он посвящен крестьянской жизни в бывшей прусской Рейнской провинции.
Шницель из вымени, лягушачий смузи, глаза овцы в томатном соусе, змеиное вино, тарантул во фритюре... В Берлине появился Музей отвратительной еды. Но с какой целью его создали?
Этот вестфальский Музей под открытым небом впервые широко распахнул ворота и двери ровно 50 лет назад - 7 июля 1971 года.
Франконская Швейцария - популярный туристический и курортный регион в Баварии. На первой фотографии - краеведческий музей в Тюхерсфельде.
Немецкий регион Гарц известен своими узкоколейными дорогами. По одной из них даже можно доехать до вершины горы Броккен, но речь сегодня - о дороге около Хальберштадта.
Из всех небольших немецких резиденций времен абсолютизма этот замок сохранился в наиболее полном виде.
В прошлом году концерн Porsche продал по всему миру более 270 тысяч новых машин, но нас сегодня по случаю юбилея интересуют старые автомобили и фирменный музей в Штутгарте.
Фердинанд Порше основал свою фирму 90 лет назад - в 1931 году, но до этого уже много лет занимался разработкой автомобилей. Музей Porsche находится в Штутгарте.
Очень много моделей Porsche под одной крышей - от самой первой разработки Фердинанда Порше до наших дней.
Эту еврейскую ритуальную купальню построили в Шпайере в 1120 году. Синагогу и микву возвели недалеко от здешнего собора те же самые мастера, которые строили этот христианский храм.
В 1100-1120 годах их возвели те же самые мастера, которые построили здесь имперский собор.
Корабль-музей "Cap San Diego" давно является одной из главных достопримечательностей Гамбурга, но в ближайшие недели будет отсутствовать на своем месте.
Одна из старейших в Германии коллекций метеоритов находится в городе Галле.
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