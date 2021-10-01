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Музеи в Германии

Материалы рубрики DW "Окно в Германию". Достопримечательности Германии. Статьи и репортажи о немецких музеях.

Puppen mit den Uniformen der NVA und der Volkspolizei stehen im DDR-Museum. Seit sechs Jahren existiert das Museum in dem kleinen Ort. Ab dem 31.10.2021 wird das Museum am jetzigen Standort geschlossen und ein Umzug in neue Ausstellungsräume steht an. Insgesamt beherberge das Museum aktuell mehr als 10.000 Einzelstücke aus dem DDR-Alltag.

Немецкий музей продаст лишние артефакты времен ГДР (фото) 01.10.2021

В коллекции Музея ГДР в Дабеле насчитывается более 10 тысяч экспонатов. Некоторые имеются в нескольких экземплярах.

Ein etwa 180 Millionen Jahre altes Fischsaurier-Fossil, das das Naturkundemuseum Stuttgart als Schenkung eines Versicherungsunternehmens beekommen hatte, hängt in der wissenschaftlichen Sammlung des Museums an einer Wand. Die Ichtyosaurier-Forschung ist eine Schwerpunkt am Naturkundemuseum. +++ dpa-Bildfunk +++

В Штутгарте появился редкий рыбоящер (фото) 12.08.2021

Штутгартский музей естествознания на весь мир известен своей уникальной коллекцией окаменелостей. Сейчас ее пополнил новый хорошо сохранившийся экземпляр.
Worms, Nibelungen. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. Worms, Rhein.

По следам Зигфрида, или Вормс - город нибелунгов 01.08.2021

Архитектор здешнего вокзала в стиле нибелунгов получил орден от Николая II. На карте города есть Кольцо Нибелунгов, улицы Зигфрида, Кримхильды, Хагена и других героев древнего эпоса.
Freilichtmuseum Kommern. Rheinische Landesmuseum für Volkskunde. Copyright: DW / Maksim Nelioubin

Деревенский фахверк в музее под открытым небом 30.07.2021

Музей под открытым небом в Коммерне находится примерно в часе на машине от Кельна. Он посвящен крестьянской жизни в бывшей прусской Рейнской провинции.
Eine Tarantula liegt in einer Suppe im Disgusting Food Museum Berlin, dem Museum gegen den guten Geschmack. Das vielleicht ekligste Museum zeigt in Berlin was Mensch alles essen kann - wenn ihm der Appetit nicht vergeht. (zu dpa Ausstellung des schlechten Geschmacks lockt mit Ekel-Essen)

Тарантул во фритюре: гадость или деликатес? 13.07.2021

Шницель из вымени, лягушачий смузи, глаза овцы в томатном соусе, змеиное вино, тарантул во фритюре... В Берлине появился Музей отвратительной еды. Но с какой целью его создали?
Zur letzten Runde in dieser Saison startet am Donnerstag (31.10.1996) der Planwagen zur Rundfahrt im Paderborner Dorf des Westfaelischen Freilichtmuseums in Detmold vor dem Ackerbuergerhaus, erbaut im Jahr 1730 (li) und dem im Jahr 1602 errichttetn Nebenhaus (re). Rund 265 000 Besucher passierten von April bis Oktober die Kassen des Museums und besichtigten die etwa 100 historischen Gebaeude aus allen westfaelisch-lippischen Landschaften. dpa

Музей под открытым небом в Детмольде - самый большой в Германии 07.07.2021

Этот вестфальский Музей под открытым небом впервые широко распахнул ворота и двери ровно 50 лет назад - 7 июля 1971 года.
Das Fränkische-Schweiz Museum ist am 05.03.2017 in Tüchersfeld (Bayern) in der Fränkischen Schweiz in Oberfranken zu sehen. Die für seine schroffen Felsformationen und Täler bekannte Fränkische Schweiz ist bei Touristen sehr beliebt. Foto: Nicolas Armer/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Кто придумал Франконскую Швейцарию (фото) 04.06.2021

Франконская Швейцария - популярный туристический и курортный регион в Баварии. На первой фотографии - краеведческий музей в Тюхерсфельде.
Vereinsmitglieder fahren zur Probe mit der historischen Feldbahn. Im Feldbahnmuseum wird die Geschichte der landwirtschaftlich genutzten Feldbahnen lebendig. Regelmäßig werden hier Fahrten mit der Feldbahn auf einer historischen Strecke angeboten. Der Verein Feldbahnarbeitsgemeinschaft e.V. betreibt sieben Loks und weitere mit Muskelkraft betriebene Draisinen. Wegen der Corona-Pandemie mussten auch in diesem Jahr bereits viele Fahrtermine ausfallen.

Немецкие узкоколейки: Штрубе-Бан в Гарце (фото) 26.05.2021

Немецкий регион Гарц известен своими узкоколейными дорогами. По одной из них даже можно доехать до вершины горы Броккен, но речь сегодня - о дороге около Хальберштадта.
Weilburg an der Lahn, Reportage. Deutschland entdecken. Garten, Barockgarten, Skulptur, vergoldet, Skulptur des Satyrs. Copyright: DW / Maksim Nelioubin

Вайльбург - барочная резиденция на Лане 06.05.2021

Из всех небольших немецких резиденций времен абсолютизма этот замок сохранился в наиболее полном виде.
Die Skulptur «Inspiration 911» des englischen Künstlers Judah steht am 29.08.2017 in Stuttgart (Baden-Württemberg) vor dem Porsche-Museum. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Автомобильные сокровища Музея Porsche в Штутгарте 25.04.2021

В прошлом году концерн Porsche продал по всему миру более 270 тысяч новых машин, но нас сегодня по случаю юбилея интересуют старые автомобили и фирменный музей в Штутгарте.

Egger-Lohner-Elektromobil Modell C.2 Phaeton im Porsche Museum in Stuttgart-Zuffenhausen. Foto vom 17. Juli 2014.

Легендарные автомобили Фердинанда Порше (фотогалерея) 23.04.2021

Фердинанд Порше основал свою фирму 90 лет назад - в 1931 году, но до этого уже много лет занимался разработкой автомобилей. Музей Porsche находится в Штутгарте.
A Porsche 911 Carrera stands as a sculpture on a roundabout in front of the Porsche Museum in Stuttgart, Germany, 01 August 2016. Photo: Silas Stein/dpa

Музей Porsche в Штутгарте 23.04.2021

Очень много моделей Porsche под одной крышей - от самой первой разработки Фердинанда Порше до наших дней.
Die mittelalterliche Synagoge mit Frauenschul und das hervorragend erhaltene Ritualbad (hebr. Mikwe), erbaut vor 1128, als ältestes dieser Art in Deutschland, bilden heute den Mittelpunkt des Judenhofes. Copyright: DW / Maksim Nelioubin

Еврейская купальня в Шпайере - самая старая миква севернее Альп 08.04.2021

Эту еврейскую ритуальную купальню построили в Шпайере в 1120 году. Синагогу и микву возвели недалеко от здешнего собора те же самые мастера, которые строили этот христианский храм.
Die mittelalterliche Synagoge mit Frauenschul und das hervorragend erhaltene Ritualbad (hebr. Mikwe), erbaut vor 1128, als ältestes dieser Art in Deutschland, bilden heute den Mittelpunkt des Judenhofes. Copyright: DW / Maksim Nelioubin

Еврейский двор и миква в Шпайере 08.04.2021

В 1100-1120 годах их возвели те же самые мастера, которые построили здесь имперский собор.
Das Museumsschiff Cap San Diego verlässt Hamburg. Bis zum 8. April. wird in Bremerhaven ein Sicherheitscheck durchgeführt.

Белый лебедь Южной Атлантики - корабль-музей "Cap San Diego" (фото) 16.03.2021

Корабль-музей "Cap San Diego" давно является одной из главных достопримечательностей Гамбурга, но в ближайшие недели будет отсутствовать на своем месте.
03.02.2020, Sachsen-Anhalt, Halle: Thomas Degen, Sammlungsleiter einer der ältesten Meteoritensammlungen Deutschlands, sitzt in seinem Büro in der Universität Halle. 1866 wurde die Sammlung begründet und es wird noch heute gesammelt. Die Stücke stammen aus der ganzen Welt. Die rund 4,6 Milliarden Jahre alten Meteoriten sind die einzigen Zeugen der Entstehung unseres Sonnensystems. Einschläge von Meteoriten in der Erde sind sehr selten. Den letzten Meteoriteneinschlag auf dem Gebiet von Sachsen-Anhalt gab es 1985 bei Salzwedel. (zu dpa «Steine vom Himmel - Meteoriten-Sammlung in Halle wird digital») Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Сколько метеоритов падает на Германию (фото) 21.02.2021

Одна из старейших в Германии коллекций метеоритов находится в городе Галле.
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