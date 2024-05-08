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100-летний баварский паровоз - снова в пути

Максим Нелюбин
8 мая 2024 г.

В начале мая этот локомотив 1924 года открыл очередной сезон музейной железной дороги в баварском регионе Средняя Франкония.

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Паровой локомотив модели GtL 4/4 (Bayern)
Паровой локомотив модели GtL 4/4 (Bayern) под номером 98 886 был построен в Мюнхене в 1924 годуФото: Daniel Vogl/dpa/picture alliance

В Германии насчитывается в общей сложности более ста двадцати так называемых музейных железных дорог и трамвайных линий (Museumsbahn, Museumseisenbahn, Museumsstraßenbahn), использующих исторические локомотивы и вагоны - как на узкоколейных трассах, так и на дорогах со стандартной европейский колеей шириной 1435 миллиметра.

Одной из таких ностальгических дорог для любителей технической романтики является так называемый "Рёнский составчик" ("Rhön-Zügle") - действующий экспонат Франконского музея под открытым небом ( Fränkisches Freilandmuseum) в баварской курортной общине Бад-Виндсхайм. Как можно догадаться из названия, во время поездки пассажиры могут любоваться живописными ландшафтами Рёна - здешнего горного массива в центре Германии на границе трех федеральных земель (БаварииГессена и Тюрингии).

Паровой локомотив модели GtL 4/4 (Bayern)
Паровоз готов отправиться в первый рейс сезона Фото: Daniel Vogl/dpa/picture alliance

Для прокладки этой 18-километровой ветки в конце позапрошлого века тогдашнему королевству Бавария даже пришлось заключать специальный договор с герцогством Саксен-Веймар-Эйзенахским, так как примерно пять километров трассы необходимо было проложить по территории соседнего государства.

Составчик тронулся… 

Краеведческий музей, в котором сейчас собрано около сотни исторических зданий из Средней Франконии, был создан в конце 1970-х годов на базе одного из крестьянских подворий около города Бад-Виндсхайма.

В конце 1990-х годов в музей был передан паровой локомотив модели GtL 4/4 (Bayern) под номером 98 886, которому присвоили статус мобильного памятника и стали использовать на музейном маршруте от Фладунгена до Мелльрихштадта. Мощность этого 46-тонного паровоза составляет 450 лошадиных сил. Локомотив использовался для перевозок в Баварии до 1968 года. После вывода из эксплуатации был сначала установлен в качестве памятника около вокзала в Швайнфурте.  

Фладунген
Эта фотография сделана во Фладунгене - на одной из конечных станций музейной дорогиФото: Daniel Vogl/dpa/picture alliance

Очередной сезон "Рёнского составчика" был открыт в начале мая празднованием 100-летия этого локомотива, построенного в 1924 году на мюнхенской машиностроительной фабрике фирмы Krauss & Comp. AG, ныне - части оборонного концерна Krauss-Maffei Wegmann. 

Машинист Лотар Хубер и кочегар Саша Ройттер
Машинист Лотар Хубер и кочегар Саша Ройттер перед отправкой юбилейного рейсаФото: Daniel Vogl/dpa/picture alliance

Согласно расписанию на сайте музея, в 2024 году сезон исторической железной дороги в Средней Франконии продлится до конца октября. В общей сложности работать она будет двадцать дней - по выходным и праздникам.

Четырнадцать дней пассажирский состав будет тянуть 100-летний юбиляр, шесть дней - старый дизельный локомотив из здешней музейной коллекции.

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