Могут ли в ФРГ ввести карантин, как в КНР: юрист о борьбе с коронавирусом

Если в Германии начнется эпидемия заболевания, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2 , какие меры может принять государство? Имеет ли оно право ограничивать свободу передвижения граждан? Может ли организовать зоны карантина, как это было в Китае? Может ли задействовать армию для наведения порядка? На эти и другие вопросы в интервью DW ответил юрист, член коллегии адвокатов в Кельне, глава немецкого Института коммуникации и права в интернете Кристиан Зольмеке (Christian Solmecke).

DW: Какие возможности есть у немецкого государства для предотвращения распространения коронавируса?

Кристиан Зольмеке: В Германии все хорошо (юридически. - Ред.) отрегулировано. У нас есть федеральный закон о защите от инфекционных заболеваний, и он определяет, когда необходимо отправлять людей в карантин. Даже против их воли. Это происходит тогда, когда существует всеобщая угроза. Сейчас это случается, людей отправляют в карантин. Большая часть ведет себя разумно и по собственной воле решает оставаться дома в карантине либо в стационаре, в случае если есть соответствующие признаки заболевания.

- Объявленный властями карантин мог бы ограничить права и свободы граждан. Такое возможно без введения специальных правил?

Кристиан Зольмеке

- Свобода передвижения закреплена в статье 11 Основного закона страны. Но в случае катастроф или эпидемий - как сейчас - действуют особые правила, как при чрезвычайной ситуации. С их помощью государство может ограничить свободу передвижения в целях защиты граждан. Таким образом, государство предоставляет гражданам основное право на свободу передвижения, но не безграничную. В зависимости от ситуации могут быть введены ограничения, например, как в данный момент.

- Кто конкретно должен вводить карантин и нести за это ответственность?

- Прежде всего, это дело властей каждой федеральной земли. Это означает, что земельные ведомства или коммуны несут за это ответственность. Если же масштаб эпидемии увеличивается, то должен быть создан центральный координационный центр, как это сейчас и было сделано. На федеральном уровне правительство должно организовать кризисный штаб, который осуществляет межведомственную координацию. На местах же в основном это управления здравоохранения, которые принимают решения.

- Может ли в ситуации, когда возникла серьезная опасность, вмешаться бундесвер?

- Теоретически бундесвер может вмешаться только в случае войны и не должен быть подключен к решению вопросов внутри страны. Но в экстремальных случаях может быть задействован и бундесвер. На сегодня я пока не вижу такой необходимости. Но если дойдет до того, что полиция и структуры, занимающиеся охраной общественного порядка, не будут справляться с ситуацией, и все больше людей, зараженных коронавирусом, будут сознательно нарушать карантин и свободно перемещаться, заражая других людей, для наведения порядка может быть задействован бундесвер.

- Какие действия со стороны властей возможны еще? Могут ли быть в Германии созданы зоны жесткого карантина, куда запрещен въезд и выезд, по примеру Китая?

- В немецком законе о защите от инфекционных заболеваний предусмотрены широкие полномочия для государства, которые позволяют создание таких зон. Существует даже возможность полного прекращения транспортного сообщения. Но до этого еще пока далеко. Такие меры могут быть приняты в случае наихудшего развития событий.

Я не знаю, является ли распространение коронавируса тем исходным пунктом, который может привести к таким экстремальным мерам. На мой взгляд, для их применения речь должна идти о более серьезном, нежели коронавирус, смертельном вирусе.

- Как в такой ситуации должны вести себя иностранцы, которые оказались в Германии или хотят приехать сюда в качестве туристов?

- Возможность того, что Германия постепенно будет закрывать свои границы в случае эпидемии коронавируса, есть. Если будет существовать опасность для населения, временно могут запретить полеты в Китай, Иран или другие страны. И точно так же, как ввести карантин для своих граждан, Германия может сделать это и для туристов, если от них будет исходить серьезная угроза заражения населения.

- Можно ли в этом случае опасаться дипломатических конфликтов со странами, откуда прибыли туристы?

- Я не думаю, что такие меры приведут к трудностям в дипломатических отношениях. В конце концов туристы, находясь в Германии, должны соблюдать немецкие законы. Такой порядок существовал во все времена, еще до того, как мир столкнулся с коронавирусом.

- Как в ситуации с распространением коронавируса ведут себя гуманитарные и технические службы, которые играют важную роль в устранении последствий катастроф и гуманитарных бедствий, например, Международный Красный Крест или Служба технической помощи THW (Technisches Hilfswerk, выполняет функции МЧС в Германии. - Ред.)?

- Эти организации, прежде всего, являются вспомогательными. Они поддерживают госструктуры в принятии необходимых мер. Но это также означает, что они не наделены полномочиями действовать самостоятельно. Сотрудник Красного Креста или THW не может задержать человека или отправить его в карантин. Это прерогатива госорганов.

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