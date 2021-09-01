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Михаил Ходорковский

Михаил Ходорковский - бывший глава нефтяной компании ЮКОС, отсидевший 10 лет в заключении. После освобождения живет в эмиграции.

Михаил Ходорковский, бывший совладелец и глава ЮКОСа, в прошлом самый богатый человек России. В 2003 году он был арестован по обвинению в неуплате налогов и хищениях. Amnesty International признала его узником совести. После освобождения в конце 2013 года живет в эмиграции. Следственный комитет РФ заочно предъявил Ходорковскому обвинение по уголовному делу об убийстве в 1998 году мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Общественная организация Ходорковского "Открытая Россия" видит своей целью создание правового государства с честными выборами, регулярно сменяемой властью и соблюдением прав человека.

Gerspräch mit Michail Chodorkowski Russischer Businessmann, Oligarkh Ort: Vilnius, Lithauen, 20 August 2021

Ходорковский: У путинского режима нет идеологии - это режим про деньги 01.09.2021

Михаил Ходорковский рассказал DW об идеологии власти Путина, о том, к кому перейдет власть в России в 2024 году, и о том, почему Меркель и Байден укрепляют авторитет президента РФ.

Афганское фиаско: что на самом деле происходит в Афганистане и что будет с беженцами? DW Новости 30.08.2021

Боевики запрещенной во многих странах группировки "Исламское государство" заявили о предпринятой ими новой попытке обстрелять аэропорт в Кабуле. Все последние дни он использовался США и западными странами для эвакуации. Однако талибы настаивали на том, чтобы 31 августа операция была завершена. Что будет после этого с аэропортом и главное - как будет развиваться ситуация в Афганистане в целом?

Ходорковский: Путинский режим - про яхты, шубохранилища, дворцы. #вТРЕНДde 30.08.2021

Программа #вТРЕНДde поговорила с Михаилом Ходорковским о том, почему Меркель и Байден укрепляют авторитет Путина и произойдет ли смена президента России в 2024 году.
Aktivisten aus Pskow Lia und Artem Miluschkin. Organisation Otkritaja Rossija berichtet über die Festnahme dieser Aktivisten. (c) Otkritaja Rossija

Прокурор требует для экс-главы "Открытой России" в Пскове 12 лет колонии 09.08.2021

Гособвинение утверждает, что факт встречи Лии и Артема Милушкиных с закупщиком в ходе контрольной закупки наркотиков подтвержден видеосъемкой. Подсудимые своей вины не признают.
20.03.2017 Michail Chodorkowski, ehemaliger Chef des Ölkonzerns Yukos, nimmt am 20.03.2017 an einer Diskussionsrunde zum Thema «Russia in Europe: Yesterday, Today, Tomorrow» in Berlin teil. Der Ex-Yukos-Chef war nach fast zehn Jahren Lagerhaft in Russland begnadigt worden und Ende 2013 nach Westeuropa ausgereist. Foto: Sophia Kembowski/dpa | Verwendung weltweit

Центр "Досье" Ходорковского продолжит работу 07.08.2021

Расследовательский центр "Досье" работает за пределами РФ и не прекратит свою деятельность, заверил Михаил Ходорковский. Сайт центра заблокирован в России по требованию Таганского суда Москвы.

Как Лукашенко хоронит спорт в Беларуси и что говорят невозвращенцы. DW Новости (05.08.21) 05.08.2021

Политический резонанс стал неожиданностью. Быть невозвращенкой не планировала. Речь шла только о спорте. Об этом белорусская спортсменка Кристина Тимановская сегодня рассказала в Варшаве. Ее отказ возвращаться на родину из-за скандала с тренерами, будучи участницей Олимпиады в Токио, вызвал большой резонанс. Тем временем все больше спортсменов покидают или не хотят возвращаться в Беларусь.

Удар за критику Путина: в России закрылись медиапроекты Ходорковского 05.08.2021

О прекращении работы объявили "МБХ медиа" и "Открытые медиа", связанные с именем Михаила Ходорковского, экс-олигарха и известного критика Владимира Путина. Накануне сайты заблокировал Роскомнадзор.
3013768 01/21/2017 Building of the Prosecutor General's Office of the Russian Federation on Moscow_s Petrovka Street. Natalia Seliverstova/Sputnik |

"Открытые медиа", "МБХ медиа" и "Правозащита Открытки" заявили о прекращении работы 05.08.2021

Генпрокуратура РФ назвала интернет-издания и правозащитную группу информационными ресурсами организаций Михаила Ходорковского Open Russia Civic Movement и Open Russia, признанных в России нежелательными.

Social media report. File photo dated 04/03/17 of a woman's hand pressing a key of a laptop keyboard. MPs have accused social media giants of a "shameful" failure to tackle online terrorist propaganda and hate speech. Issue date: Monday May 1, 2017. A hard-hitting report accused major firms of putting more effort into protecting their profits than keeping the public safe online. See PA story POLITICS Hate. Photo credit should read: Dominic Lipinski/PA Wire URN:31136141 |

В России заблокирован сайт центра "Досье" Ходорковского 30.07.2021

Сайт центра "Досье" заблокирован по требованию Таганского суда Москвы. Команда проекта не получала требований властей. Расследователи писали о гибели российских журналистов в ЦАР и деле Скрипалей.
Bildnummer: 54133100 Datum: 16.05.2006 Copyright: imago/ITAR-TASS ITAR-TASS 48: MOSCOW, RUSSIA. MAY 16. The Moscow City Court has resumed the hearing in the new criminal case of the former Yukos security chief Alexei Pichugin (in pic. in the courtroom). PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY People Gesellschaft Porträt kbdig xns 2006 quadrat Bildnummer 54133100 Date 16 05 2006 Copyright Imago ITAR TASS ITAR TASS 48 Moscow Russia May 16 The Moscow City Court has resumed The Hearing in The New criminal Case of The Former Yukos Security Chief Alexei Pichugin in Pic in The Courtroom PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Celebrities Society Portrait Kbdig xns 2006 Square © picture-alliance/dpa/A.Cubillos

Правозащитников не пустили к Пичугину в СИЗО "Лефортово" 11.07.2021

Общественная наблюдательная комиссия Москвы подтвердила, что экс-сотрудник ЮКОСа Алексей Пичугин содержится в "Лефортово". Правозащитников не пустили к Пичугину, сославшись на коронавирусные ограничения.
20.03.2017 Michail Chodorkowski, ehemaliger Chef des Ölkonzerns Yukos, nimmt am 20.03.2017 an einer Diskussionsrunde zum Thema «Russia in Europe: Yesterday, Today, Tomorrow» in Berlin teil. Der Ex-Yukos-Chef war nach fast zehn Jahren Lagerhaft in Russland begnadigt worden und Ende 2013 nach Westeuropa ausgereist. Foto: Sophia Kembowski/dpa | Verwendung weltweit

Минюст РФ внес три структуры Ходорковского в список "нежелательных" НПО 10.07.2021

Генпрокуратура РФ ранее объяснила признание трех связанных с экс-главой ЮКОСа Ходорковским образовательных фондов "нежелательными" якобы исходящей от них угрозой госбезопасности.
Bildnummer: 54133100 Datum: 16.05.2006 Copyright: imago/ITAR-TASS ITAR-TASS 48: MOSCOW, RUSSIA. MAY 16. The Moscow City Court has resumed the hearing in the new criminal case of the former Yukos security chief Alexei Pichugin (in pic. in the courtroom). PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY People Gesellschaft Porträt kbdig xns 2006 quadrat Bildnummer 54133100 Date 16 05 2006 Copyright Imago ITAR TASS ITAR TASS 48 Moscow Russia May 16 The Moscow City Court has resumed The Hearing in The New criminal Case of The Former Yukos Security Chief Alexei Pichugin in Pic in The Courtroom PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Celebrities Society Portrait Kbdig xns 2006 Square © picture-alliance/dpa/A.Cubillos

Экс-сотрудник ЮКОСа Алексей Пичугин этапирован в "Лефортово" 07.07.2021

Бывший сотрудник службы безопасности нефтяного концерна отбывает пожизненный срок по делу об убийстве. В начале месяца его перевезли из колонии "Черный дельфин" в Москву, сообщила "Новая газета".
Bildnummer: 54133100 Datum: 16.05.2006 Copyright: imago/ITAR-TASS ITAR-TASS 48: MOSCOW, RUSSIA. MAY 16. The Moscow City Court has resumed the hearing in the new criminal case of the former Yukos security chief Alexei Pichugin (in pic. in the courtroom). PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY People Gesellschaft Porträt kbdig xns 2006 quadrat Bildnummer 54133100 Date 16 05 2006 Copyright Imago ITAR TASS ITAR TASS 48 Moscow Russia May 16 The Moscow City Court has resumed The Hearing in The New criminal Case of The Former Yukos Security Chief Alexei Pichugin in Pic in The Courtroom PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Celebrities Society Portrait Kbdig xns 2006 Square © picture-alliance/dpa/A.Cubillos

Экс-главу службы безопасности ЮКОСа вывезли из колонии 02.07.2021

"Новая газета" предполагает, что речь может идти о даче Алексеем Пичугиным показаний против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. По словам источника, Пичугина могли этапировать для участия в следственных действиях.
Mikhail Khodorkovsky (Founder, Open Russia, Russia) and Ingo Mannteufel (Head of Department for Russia, Ukraine and Turkey, Deutsche Welle, Germany) / Deutsche Welle Global Media Forum 2017

В России признаны нежелательными "Фонд Ходорковского" и еще три иностранных НПО 30.06.2021

Деятельность Фонда Ходорковского и двух других связанных с экс-главой ЮКОСа фондов, а также французской НПО "Европейский выбор" угрожают госбезопасности, заявила Генпрокуратура РФ.

Новая атака Кремля: Пивоварова сняли с самолета, к Гудкову и другим оппозиционерам пришли с обысками (01.06.21) 01.06.2021

К бывшему депутату Госдумы Дмитрию Гудкову, а также к другим оппозиционерам 1 июня пришли с обысками. А накануне в РФ задержали экс-руководителя самоликвидировавшейся «Открытой России» Андрея Пивоварова.
FILE - In this Tuesday, July 24, 2018 file photo, Russian opposition figure Mikhail Khodorkovsky, the former owner of the Yukos Oil Company, poses for a photograph after being interviewed by The Associated Press in London. A Dutch appeals court on Tuesday Feb. 18, 2020, reinstated an international arbitration panel’s order to Russia to pay $50 billion compensation to shareholders in former Russian oil giant Yukos. (AP Photo/Matt Dunham, File) |

"Открытая Россия" объявила о самоликвидации 27.05.2021

Все члены "Открытки" исключены из организации, а их членство аннулировано во избежание возможного преследования после ужесточения закона о "нежелательных" организациях, указал глава движения Андрей Пивоваров.
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