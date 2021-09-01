Михаил Ходорковский - бывший глава нефтяной компании ЮКОС, отсидевший 10 лет в заключении. После освобождения живет в эмиграции.
Михаил Ходорковский, бывший совладелец и глава ЮКОСа, в прошлом самый богатый человек России. В 2003 году он был арестован по обвинению в неуплате налогов и хищениях. Amnesty International признала его узником совести. После освобождения в конце 2013 года живет в эмиграции. Следственный комитет РФ заочно предъявил Ходорковскому обвинение по уголовному делу об убийстве в 1998 году мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Общественная организация Ходорковского "Открытая Россия" видит своей целью создание правового государства с честными выборами, регулярно сменяемой властью и соблюдением прав человека.
Боевики запрещенной во многих странах группировки "Исламское государство" заявили о предпринятой ими новой попытке обстрелять аэропорт в Кабуле. Все последние дни он использовался США и западными странами для эвакуации. Однако талибы настаивали на том, чтобы 31 августа операция была завершена. Что будет после этого с аэропортом и главное - как будет развиваться ситуация в Афганистане в целом?
Политический резонанс стал неожиданностью. Быть невозвращенкой не планировала. Речь шла только о спорте. Об этом белорусская спортсменка Кристина Тимановская сегодня рассказала в Варшаве. Ее отказ возвращаться на родину из-за скандала с тренерами, будучи участницей Олимпиады в Токио, вызвал большой резонанс. Тем временем все больше спортсменов покидают или не хотят возвращаться в Беларусь.
К бывшему депутату Госдумы Дмитрию Гудкову, а также к другим оппозиционерам 1 июня пришли с обысками. А накануне в РФ задержали экс-руководителя самоликвидировавшейся «Открытой России» Андрея Пивоварова.