Михаил Ходорковский - бывший глава нефтяной компании ЮКОС, отсидевший 10 лет в заключении. После освобождения живет в эмиграции.

Михаил Ходорковский, бывший совладелец и глава ЮКОСа, в прошлом самый богатый человек России. В 2003 году он был арестован по обвинению в неуплате налогов и хищениях. Amnesty International признала его узником совести. После освобождения в конце 2013 года живет в эмиграции. Следственный комитет РФ заочно предъявил Ходорковскому обвинение по уголовному делу об убийстве в 1998 году мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Общественная организация Ходорковского "Открытая Россия" видит своей целью создание правового государства с честными выборами, регулярно сменяемой властью и соблюдением прав человека.