"Украина уже проиграла": эксперты согласны с Ходорковским?

Украина уже практически проиграла войну, заявил российский бизнесмен и оппозиционер Михаил Ходорковский. Выступая в середине мая на международной конференции в Берлине, Ходорковский мотивировал свое заявление простым экономическим подсчетом, а именно: президент Путин тратит на войну значительно больше, чем страны Запада, при том что вооружение обходится России значительно дешевле, чем западным странам.

"Путин использует на войну 120 млрд долларов в год, причем стоимость самого распространенного артиллерийского снаряда 152 миллиметра - 500 долларов. Он тратит на войну приблизительно 5,4% ВВП, - привел данные Михаил Ходорковский. - Европейская помощь Украине за два года войны составила около 88 млрд долларов, т.е. 0,25% ВВП. И это при цене за снаряд 155 миллиметров от 5 до 8 тысяч долларов".

С таким раскладом Украина потеряет Харьков уже в этом году, Одессу - к середине следующего года, считает предприниматель. И это притом, что ресурсы у Запада есть: так, до войны ВВП только одного Евросоюза был почти в 8 раз выше российского.

Запад должен поставлять Киеву гораздо больше оружия

Известный военный эксперт, офицер Генштаба австрийской армии Маркус Райснер (Markus Reisner) согласен: чтобы Украина не проиграла войну, Западу нужно поставлять гораздо больше оружия.

Маркус Райснер Фото: Kurt Kreibich/Bundesheer

"Идет война на истощение. И Запад просто отказывается понять, что именно это означает, - замечает Райснер. - Война на истощение - это, в первую очередь, про затраченные ресурсы, а не потерянные территории. Сейчас у нас есть две стороны конфликта, которые изнашивают ресурсы, пока у одной из сторон они не закончатся. И если посмотреть на более чем 800 дней войны, то мы увидим, что Россия начала все больше и больше наращивать свои ресурсы. И в производстве вооружения Россия одерживает верх".

С крайне пессимистичной для Украины оценкой Михаила Ходорковского согласен и известный экономист, бывший замминистра финансов России Сергей Алексашенко: "Путин тратит на войну деньги, не ограничивая себя ни в чем. А Запад тратит те деньги на поддержку Украины, которую он пообещал, и ни копейкой больше. Война - это противостояние потенциалов. Особенно такая изнурительная долгая война. Можно спорить о том, падет Одесса в 2025-м году или не падет. Но по состоянию на сегодня я не вижу никаких сценариев, при которых ВСУ могут хотя бы перехватить инициативу".

Сергей Алексашенко

"Играть в войне на ничью невозможно"

Пока что, несмотря на все заявления, Украине дают столько оружия, чтобы она не проиграла, но и не выиграла. И это сомнительная тактика, считает Алексашенко: "Если Запад ставит цель, что Украина не должна проиграть, то, боюсь, что такая тактика себя не оправдает. Потому что в войне играть на ничью невозможно… Либо Украина получает вооружения, которых достаточно для того, чтобы изменить ситуацию на поле боя, перехватить инициативу и начать выдавливать российские войска с оккупированных территорий. Либо Украина получает мало вооружения, мало боеприпасов, и российская армия продолжает тогда, пусть по 10 метров в день, пусть по 500 метров в день, но продолжает давить то здесь, то там".

Герхард Манготт Фото: Celia di Pauli

Эксперт по Восточной Европе, профессор Инсбрукского университета Герхард Манготт (Gerhardt Mangott) не столь пессимистичен в прогнозах. "С одной стороны, расчеты Ходорковского верны - сколько Запад и Россия тратят на эту войну, - признает Манготт. - С чем я не могу согласиться, так это с мрачным прогнозом, который он делает… Этих целей РФ не достигнет, даже если поддержка Запада останется на прежнем уровне. У России нет людей, у России нет материальной силы, чтобы целиком взять Харьковскую и Одесскую области".

При этом эксперт считает критику со стороны Ходорковского оправданной, ведь Запад поставляет слишком мало оружия для победы Украины. По словам Герхарда Манготта, цель недавнего выступления Ходорковского как раз и состоит в том, чтобы оказать давление на западные правительства - с целью, чтобы они делали больше.