Невзлин: Обвинения ФБК - "состряпанный в Москве слив"

Леонид Невзлин отверг обвинения в том, что он якобы организовывал нападения на Леонида Волкова и других оппозиционеров РФ. "Слив" якобы принадлежавшей ему переписки экс-совладелец ЮКОСа назвал "состряпанным в Москве".

Экс-совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин вечером в четверг, 12 сентября, прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), в котором утверждается, что он якобы был заказчиком нападений на Леонида Волкова, Ивана Жданова и Александру Петрачкову - жену экономиста Михаила Миронова.

"Во-первых, я не имею отношения к каким бы то ни было нападениям на людей, ни в какой форме. Во-вторых, подробно обсуждать детали этого состряпанного в Москве "слива" я не вижу особого смысла. Пускай сначала оценку этим так называемым "материалам" даст независимое следствие и, если следствие сочтет необходимым, то и суд в демократической стране. Убежден, что правосудие подтвердит абсурдность и полную несостоятельность обвинений в мой адрес", - написал Невзлин в своем Telegram-канале.

Невзлин также заявил, что ФБК продвигает "ключевые нарративы путинской пропаганды", среди которых: "плохие 90-е" и "злобные олигархи", якобы служащие для оправдания существования диктатуры. Он отметил, что не имеет отношения к российской политике и оппозиции, и занимается в этой сфере лишь помощью Украине и "разоблачением кремлевской агентуры в разных странах".

Бизнесмен считает, что деятельность ФБК "выдержана в рамках кремлевской информационной политики" и обвинил фонд в получении финансирования из Москвы. "С нетерпением ждем очередной порции сенсаций непосредственно из офиса какой-нибудь Симоньян. После публикации материалов “решалы” от ФСБ стесняться уже нечего", - резюмировал Леонид Невзлин.

Ходорковский: либо Невзлин сошел с ума, либо это провокация ФСБ

Ранее политик и предприниматель Михаил Ходорковский также прокомментировал обвинения Фонда борьбы с коррупцией в адрес Невзлина. "Тут можно сделать два предположения. Либо это правда, и тогда Леонид Невзлин сошел с ума. Либо это фсбэшная провокация и фейк, на который потрачено много денег", - заявил Ходорковский. Он добавил, что склоняется ко второй версии и не понимает, почему авторы расследования "уверенно выбирают" первую.

Экс-глава ЮКОСа написал, что Невзлин - его многолетний "бизнес-партнер, соратник и друг". При этом Ходорковский уточнил, что готов принять результат расследования "правоохранительных органов и суда демократических стран", даже если он не будет совпадать с его версией. Он добавил, что, по его информации, и Невзлин, и ФБК уже обратились в полицию.

Обвинения в свой адрес Михаил Ходорковский порекомендовал так: "Если ФБК желают доказательно меня в чем-то обвинить, они могут пойти в суд. А не хитровывернуто гадить на репутацию".

Обвинения ФБК в адрес Невзлина и Ходорковского

В четверг, 12 сентября, ФБК опубликовал на своем YouTube-канале видеоролик, в котором председательница Anti-Corruption Foundation (ACF) Мария Певчих рассказала о получении от некого Андрея Матуса, якобы связанного с Невзлиным, скриншотов переписок в мессенджере Signal между одним пользователем, чьи данные совпадают с данными живущего в Польше юриста Анатолия Блинова, и другим, записанным как Леонид Невзлин. Кроме того, было заявлено, что Матус передал ФБК записи телефонных разговоров с человеком, голос которого звучит похоже на голос Невзлина. В них, в частности, обсуждались детали нападений на Волкова в Литве и на Петрачкову в Аргентине. Как утверждает ФБК, именно Блинов организовал нападение на бывшего директора ACF по заказу Невзлина.

Сообщается, что Леонид Невзлин якобы остался недоволен результатами нападения на Леонида Волкова и не заплатил его исполнителям обещанные 250 тысяч долларов. После этого между Невзлиным и Блиновым, как утверждается, возник конфликт, который было поручено уладить Матусу. По его словам, он должен был отобрать у Блинова и его соратников телефоны, которые использовались для организации нападения. Однако позднее он решил не отдавать их Невзлину, а связаться с ФБК. В ролике при этом отмечается, что мотив Матуса неясен, а интересовали его деньги и помощь в "визовых вопросах" со стороны фонда.

В видео говорится, что для проверки достоверности предоставленных данных фонд обратился к двум журналистам-расследователям: Михаилу Маглову из изданий "Проект" и "Агентство" и Христо Грозеву из Der Spiegel и The Insider.

Кроме Леонида Невзлина в расследовании ФБК упомянут и Михаил Ходорковский. Мария Певчих говорит о его тесных связях с Невзлиным и утверждает, что тот "как минимум его покрывает". В заключении она призывает "всех, кто в любом качестве сотрудничает со структурами Ходорковского, перестать это делать до выяснения обстоятельств и степени его личной вовлеченности и осведомленности о преступлениях человека, которого он называет больше, чем родственником".

Нападение на Леонида Волкова в Вильнюсе

В марте 2024 года на бывшего директора ACF Леонида Волкова напали рядом с его домом в Вильнюсе. Как сообщила пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, Волкову "разбили окно в машине и распылили в глаза слезоточивый газ, после чего нападавший стал бить Леонида молотком".

В апреле того же года президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что в Польше задержали двух мужчин, которых подозревают в нападении на Леонида Волкова. Позднее издание "Агентство" выяснило, что одним из предполагаемых нападавших на оппозиционера мог быть гражданин Польши и боец ММВА Максимилиан Крол.