В России не национализация, а приватизация в стиле 90-х

Сопротивление национализации в России теперь жестко наказуемо. Менеджеры страдают за владельцев конфискуемого государством бизнеса: можно сесть за педофилию или оказаться в психушке, констатирует Иван Преображенский.

Вид на московский Кремль Фото: Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture alliance

После национализации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), его генеральный директор Павел Ходоровский был задержан по подозрению в педофилии. Совпадение национализации предприятия и ареста его гендиректора вряд ли случайно. И это уже не первый подобный пример.

Ранее сообщалось, что менеджеры, имена которых не называют, руководившие в России алкогольным холдингом (производителем водки "Хортиця") украинского предпринимателя Евгения Черняка, принудительно госпитализированы в психиатрическую клинику. В СИЗО все они якобы сошли с ума. Впоследствии на основании дела о принудительной госпитализации были арестованы активы всего холдинга.

Так что же это за методы, используя которые российская власть пытается массово захватывать частный бизнес, представляя это как национализацию?

От Ходорковского до Ходоровского

Более 20 лет назад в России начиналось так называемое "дело ЮКОСа". Руководители нефтяной компании Михаил Ходорковский и всеми ныне забытый Платон Лебедев были арестованы, а за ними и огромное количество их менеджеров. Несколько лет шли суды, российские власти выдумывали обвинения - одного нелепее другого. Они старались доказать, что владельцы ЮКОСа не доплатили налогов в госбюджет на сумму больше, чем прибыль компании.

Иван Преображенский Фото: Privat

И все же, хотя бы формально, обвинения, выдуманные в то время для захвата частной собственности, были связаны с деятельностью нефтяной компании. А менеджеров пытались обвинить в растратах и мошенничестве, чтобы создать видимость законности действий государства. Но те времена, похоже, уходят в прошлое: государству больше не надо ничего соблюдать и тем более создавать видимость.

Компании захватывают по одному росчерку пера, суды окончательно превратились в формальность, и если речь идет о миллиардах рублей и крупнейших негосударственных компаниях в России, все решается за несколько дней, максимум - недель. Тех, кто при этом сопротивляется, просто уничтожают. Конечно, пока еще не расстреливают на месте "по законам военного времени". Но уже и не дают годами защищать "хозяйскую" собственность, как делал юротдел ЮКОСа еще долго после ареста Михаила Ходорковского.

Сегодня против этих людей использовали бы любой доступный компромат. Например, обвинения в педофилии, как в случае с гендиректором ЧЭМК Ходоровским. Пришли за ним тогда, когда было велено быстро упрятать его за решетку под любым предлогом. Или же как в случае с менеджерами - пусть за ними и нет никаких преступлений, их просто можно отправить в психиатрическую лечебницу прямо из изолятора временного содержания, где они, вероятно, отказались подписывать нужные властям бумаги. Ну, а после "национализировать" кампанию.

Отнять и поделить

Владимир Путин лично и российские власти в целом не скрывают, что речь не идет о правовом процессе. Прикрываясь незаконной приватизацией 1990-х, власти фактически захватывают компании, появившиеся заметно позже, не в те лихие годы. А приближенным бизнесменам обещают индульгенцию от конфискаций.

Это не долгосрочная передача в собственность государства захваченных под предлогом военного времени и национальной безопасности компаний. В самом ближайшем будущем власти обещают перераспределить собственность. Мало сомнений в том, что она достанется приближенным Путина, как это было сделано с заводами зарубежных компаний, вроде Danone или Siemens. При этом совокупная стоимость (и количество) оказавшихся у государства компаний продолжает расти и уже превысила 1 трлн рублей.

Только в 2024 году российский Минфин рассчитывает получить от продажи конфискованной собственности более 100 млрд рублей и можно не сомневаться в том, что продадут ее заметно ниже себестоимости, фактически передав за бесценок в руки приближенным к Кремлю лиц. Ничего не напоминает?

Приватизация 2.0

По факту Путин и его окружение, бывшие участниками приватизации в 1990-х, но не имевшие тогда ресурсов, чтобы урвать кусок пожирнее, раздававшейся почти бесплатно, частно убыточной, госсобственности, хотят не восстановления справедливости, а реванша. Вот что значит их "можем повторить". И они уже не стесняются, применяя в своих целях те или иные средства и методы. На их службе лучшие советские образцы, которые использовали тогда против инакомыслящих, вплоть до карательной психиатрии.

Как универсальный потребитель из повести братьев Стругацких "Понедельник начинается в субботу" российская власть, притягивает как магнит все ценности, до которых может дотянуться, чтобы потом свернуть пространство и остановить ход времени. Вот такая вот национализация, или точнее приватизация 2.0 в стиле 1990-х.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook .

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