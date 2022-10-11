  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Вывеска головного офиса ЮКОСа в Москве, 2004 год
Фото: picture-alliance/ dpa/dpaweb
ПолитикаЕвропа

Швейцарский суд обязал РФ выплатить 2,63 млрд по делу ЮКОСа

Сергей Ромашенко
2 ч. назад

По решению суда, Москва должна перечислить деньги бывшей структуре группы ЮКОС - компании Yukos Capital Sarl. Россия оспаривала компетентность суда в отношении этого дела, но суд отклонил апелляцию.

https://www.dw.com/ru/svejcarskij-sud-obazal-rossiu-vyplatit-263-mlrd-po-delu-ukosa/a-63399995

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию России и обязал ее выплатить 2,63 млрд долларов бывшей структуре группы ЮКОС - компании Yukos Capital Sarl, сообщило информагентство AFP вечером в понедельник, 10 октября.

В июле прошлого года Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге присудил Yukos Capital компенсацию в размере 5 млрд долларов с учетом процентов и судебных издержек. Однако в августе Россия обвинила компанию в рассекречивании решения суда и, следовательно, в нарушении конфиденциальности разбирательства. Тем не менее Федеральный суд Швейцарии не принял во внимание этот аргумент и отклонил требование Москвы.

Судебное разбирательство по инициативе Yukos Capital

Судебное разбирательство началось в 2013 году по инициативе Yukos Capital. Компания требовала от России компенсации в размере 13 млрд долларов. Причиной стало банкротство и ликвидация ЮКОСа по решениям властей РФ. Из-за этого компания не смогла погасить займы, выданные Yukos Capital. Адресатами займов выступали предприятия ЮКОСа "Юганскнефтегаз" и "Самаранефтегаз". Однако по мнению российских властей, эти денежные средства были использованы в нелегальных схемах для вывода средств и уклонения от уплаты налогов.

Разбирательства по делу ЮКОСа проходили не только в Европе. 14 апреля 2022 года федеральный суд американского столичного округа Колумбия отказался удовлетворить ходатайство России о приостановке дела, в рамках которого экс-акционеры ликвидированной компании пытаются взыскать с России $50 млрд. Москва настаивала на приостановке разбирательства до вынесения апелляционным судом Амстердама решения в рамках параллельного процесса по делу ЮКОСа.

Нефтяной концерн ЮКОС прекратил существование в начале 2000-х годов после того, как его бывший владелец Михаил Ходорковский был арестован, а большинство активов в результате сомнительного аукциона заполучил концерн "Роснефть". Ходорковский стал ярым критиком президента РФ Владимира Путина и провел десять лет в тюрьме, прежде чем был помилован и получил разрешение уехать за границу.

Смотрите также:

Россия проиграла суд по делу ЮКОСа

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Михаил Ходорковский: 5 лет с момента ареста

Михаил Ходорковский: 5 лет с момента ареста

Фотогалерея DW.
Политика
21 октября 2008 г.
12 фото
external

Удар за критику Путина: в России закрылись медиапроекты Ходорковского

Удар за критику Путина: в России закрылись медиапроекты Ходорковского

О прекращении работы объявили "МБХ медиа" и "Открытые медиа", связанные с именем Михаила Ходорковского, экс-олигарха и известного критика Владимира Путина. Накануне сайты заблокировал Роскомнадзор.
Политика
5 августа 2021 г.
04:20 мин.
external

Обыски в Москве: дело ЮКОСа или давление на критиков власти? (09.07.2020)

Обыски в Москве: дело ЮКОСа или давление на критиков власти? (09.07.2020)

Полицейские и сотрудники Следственного комитета пришли в офисы "Открытой России", "МБХ-медиа", а также домой к муниципальному депутату Юлии Галяминой.
Политика
9 июля 2020 г.
02:37 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Люди прячутся от обстрелов в харьковском метро

По всей Украине объявлена воздушная тревога

Конфликты
33 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Тяжелый электрический грузовик Tesla Semi

Tesla, Volvo, Daimler: электрические грузовики пошли в серию

Tesla, Volvo, Daimler: электрические грузовики пошли в серию

Экономика и бизнес
5 ч. назад
Арне Шёнбом

Почему главу "киберсекьюрити" ФРГ заподозрили в связях с ФСБ

Почему главу "киберсекьюрити" ФРГ заподозрили в связях с ФСБ

Политика
12 ч. назад
Пожар на центральной улице Киева после ракетных ударов 10 октября

Ракетные удары РФ по городам Украины после взрыва на Крымском мосту

Ракетные удары РФ по городам Украины после взрыва на Крымском мосту

Конфликты
15 ч. назад
10 фото
Владимир Кара-Мурза

За что оппозиционер Кара-Мурза получил премию Совета Европы

За что оппозиционер Кара-Мурза получил премию Совета Европы

Политика
21 ч. назад
Пациент в отделении затяжного ковида

После ковида. Как помогают тем, у кого остались симптомы

После ковида. Как помогают тем, у кого остались симптомы

Здоровье
10 октября 2022 г.
Сервисные модули для космических кораблей Orion для полетов на Луну по программе Artemis изготавливают в Бремене

Космическая стратегия ФРГ: спутники связи и морские старты

Космическая стратегия ФРГ: спутники связи и морские старты

Экономика и бизнес
9 октября 2022 г.
На главную страницу