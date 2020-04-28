Минтруда ФРГ одобрило концепцию футбольных матчей без зрителей

Проведение футбольных матчей бундеслиги без присутствия зрителей на трибунах в условиях пандемии коронавируса SARS-CoV-2 становится все более вероятным. Как сообщают в среду, 29 апреля, издания медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), министерство труда Германии подтвердило, что концепция проведения футбольных матчей первой и второй бундеслиги без участия зрителей, подготовленная Немецкой футбольной лигой (DFL), соответствует нормам по охране труда.

"При полном выполнении этой концепции возможно в значительной мере обеспечить соблюдение норм охраны труда игроков, тренеров и вспомогательного персонала", - говорится в письме, направленном статс-секретарем Минтруда Бьёрном Бёнингом (Björn Böhning) в министерство здравоохранения ФРГ, МВД Германии, а также ведомство по делам канцлера.

Когда возобновятся матчи бундеслиги?

При этом позитивная оценка Минтруда концепции DFL не является основной предпосылкой для принятия решения о проведении футбольных матчей без участия зрителей. Задачей министерства была лишь проверка соответствующей концепции на соответствие нормам охраны труда.

По информации агентства dpa, Немецкая футбольная лига надеется возобновить проведение матчей уже в мае. Ожидается, что судьба бундеслиги станет одной из тем, которую канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) обсудит 30 апреля с главами правительств федеральных земель.

Между тем премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил во вторник, 28 апреля, что национальный чемпионат по футболу и соревнования в других видах профессионального спорта из-за пандемии коронавируса в стране не возобновятся до сентября 2020 года.

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