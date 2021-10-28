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Первое боевое применение Украиной беспилотника "Байрактар" в Донбассе вызвало множество комментариев по всему миру - в том числе в Берлине. DW поговорила с экспертами.
Каково будущее "Северного потока - 2", минских соглашений, перспективы членства Украины в НАТО? Экс-глава МИД Украины рассказал DW, получил ли Зеленский ответы на вопросы во время визита в США.
Вступило в силу соглашение о сотрудничестве КГБ Беларуси со Службой безопасности Грузии. Как это отразится на белорусах, бежавших от Лукашенко? И с какими странами еще сотрудничает Минск?
Визитами в Россию и Украину Ангела Меркель подвела итоги политики на восточном направлении. Путин доволен, Зеленский не скрывал разочарование, считает Роман Гончаренко.
В конце своего 16-летнего правления канцлер Германии Ангела Меркель совершает визиты в Москву и Киев. К традиционным темам Донбасса и транзита российского газа добавилась новая - Афганистан.
Литва столкнулась с беспрецедентным миграционным кризисом. Беженцы идут с территории Беларуси. В Вильнюсе решают, как дать отпор Минску, не нарушить права человека, и где найти переводчиков с арабского.
В годовщину соглашения Трехсторонней контактной группы о мерах по обеспечению перемирия в Донбассе МИД Германии заявил о необходимости более конструктивных мер со стороны РФ по разрешению конфликта.
Минск фактически отказался от сотрудничества с ЕС в охране совместных границ. А еще недавно Брюссель поддерживал Беларусь в борьбе с нелегальной миграцией и развитии инфраструктуры погранпереходов.
Список тем, с которыми президент Украины полетел в Берлин, возглавляют "Северный поток-2" и Минские соглашения. Это последняя встреча Зеленского с Меркель в роли канцлера, в сентябре в ФРГ пройдут выборы.
Лидеры Евросоюза пришли к выводу, что Москва не выполняет минские соглашения, от реализации которых зависит изменение позиции ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский едет к Ангеле Меркель в Берлин. Перед их, вероятно, последней личной встречей Киев не скрывает досады и надеется на перемены после избрания нового канцлера.
Минск решил приостановить участие в "Восточном партнерстве" и не выполнять соглашение о реадмиссии. Как на это отреагировали в Брюсселе, и что будет с программами и визами для белорусов?
Минск пока ответил на санкции ЕС на политико-дипломатическом уровне - отозвал посла из Брюсселя, приостановил участие в "Восточном партнерстве" и действие соглашения о реадмиссии. Чего ожидать еще?
"Отношения между Россией и ЕС переживают спад, и их дальнейшее ухудшение не отвечает интересам ни одной из сторон", - заявил Шарль Мишель в телефонном разговоре с Владимиром Путиным.
Публицист Винфрид Шнайдер-Детерс, автор вышедшей в ФРГ книги о новейшей истории Украины, рассказал DW о белых пятнах, целях Путина в Донбассе и о том, как войну может остановить КНР.
Армин Лашет - возможный преемник Меркель на посту канцлера Германии - заявил, что не стал бы ничего менять в немецкой политике в отношении России и подходе Берлина к проекту "Северный поток-2".
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