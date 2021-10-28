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Минские соглашения

ISTANBUL, TURKEY - SEPTEMBER 23: The 'Armed Bayraktar TB2' Unmanned Aerial Vehicle (UAV) is seen performing demonstration flight during the 'Teknofest Istanbul' Aerospace and Technology Festival in Istanbul, Turkey on September 23, 2018. Teknofest Istanbul is being organized by the Turkey Technology Team Foundation (T3) and the Istanbul Metropolitan Municipality to promote and to showcase Turkey's rapid advance in technology on September 20-23 at the cityÄôs new airport. Emrah Yorulmaz / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Разбор полета турецкого беспилотника в Донбассе: кто и что нарушил? 28.10.2021

Первое боевое применение Украиной беспилотника "Байрактар" в Донбассе вызвало множество комментариев по всему миру - в том числе в Берлине. DW поговорила с экспертами.
(c) DW-Korrespondentin in der Ukraine Olexandra Indiuchova. Ehemaliger Außenminister der Ukraine Pavlo Klimkin während des DW-Interviews.

Все карты на руках у Байдена. Климкин о визите Зеленского в США 04.09.2021

Каково будущее "Северного потока - 2", минских соглашений, перспективы членства Украины в НАТО? Экс-глава МИД Украины рассказал DW, получил ли Зеленский ответы на вопросы во время визита в США.
*** Bitte nur in Zusammenhang mit der Berichterstattung verwenden *** Gebäude des Staatlichen Sicherheitsdienst in Georgien, Tiflis

Не только из России? Откуда белорусов выдают Лукашенко 26.08.2021

Вступило в силу соглашение о сотрудничестве КГБ Беларуси со Службой безопасности Грузии. Как это отразится на белорусах, бежавших от Лукашенко? И с какими странами еще сотрудничает Минск?
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, right, and German Chancellor Angela Merkel attend a joint news conference following their talks at the Mariinsky palace in Kyiv, Ukraine, Sunday, Aug. 22, 2021. German Chancellor Angela Merkel arrived to Kyiv for a working visit to meet with top Ukrainian officials. (Sergey Dolzhenko/Pool Photo via AP)

Комментарий: Меркель уходит, оставив Украине тяжелое наследство 22.08.2021

Визитами в Россию и Украину Ангела Меркель подвела итоги политики на восточном направлении. Путин доволен, Зеленский не скрывал разочарование, считает Роман Гончаренко.

18 August 2018, Germany, Meseberg: German Chancellor Angela Merkel of the Christian Democratic Union (CDU) meets Russian President Vladimir Putin at Meseberg Palace. Photo: Michael Kappeler/dpa

Диалог и красные линии: что Меркель скажет Путину и Зеленскому на прощание 20.08.2021

В конце своего 16-летнего правления канцлер Германии Ангела Меркель совершает визиты в Москву и Киев. К традиционным темам Донбасса и транзита российского газа добавилась новая - Афганистан.

09.07.2021 A razor wire barrier is installed on border with Belarus in Druskininkai, Lithuania July 9, 2021. REUTERS/Janis Laizans

Мигранты в Литве: Лукашенко, "колючка" на границе и проблемы Вильнюса 23.07.2021

Литва столкнулась с беспрецедентным миграционным кризисом. Беженцы идут с территории Беларуси. В Вильнюсе решают, как дать отпор Минску, не нарушить права человека, и где найти переводчиков с арабского.
30.4.2021, Nowotrojizke, Ukraine Auf den Bildern ist ein Checkpoint in der Ost-Ukraine zu sehen, der abtrünnige prorussische Separatistengebiete von dem Rest des Landes trennt. Der Checkpoint ist auf der von der Ukraine kontrollierten Seite der Frontlinie in der Region Donezk. Der Ort heißt Nowotrojizke (Novotroitske).

МИД ФРГ призвал Россию и Украину выполнять договоренности парижского саммита 22.07.2021

В годовщину соглашения Трехсторонней контактной группы о мерах по обеспечению перемирия в Донбассе МИД Германии заявил о необходимости более конструктивных мер со стороны РФ по разрешению конфликта.
Wie sich Ausstieg des Belarus aus dem Rückübernahmeabkommen auf die Infrastruktur zum Grenzschutz auswirkt

В обустройство границы Беларуси Евросоюз вложил миллионы 19.07.2021

Минск фактически отказался от сотрудничества с ЕС в охране совместных границ. А еще недавно Брюссель поддерживал Беларусь в борьбе с нелегальной миграцией и развитии инфраструктуры погранпереходов.

Прощание с Меркель: о чем Зеленский хотел поговорить с канцлером (12.07.2021) 12.07.2021

Список тем, с которыми президент Украины полетел в Берлин, возглавляют "Северный поток-2" и Минские соглашения. Это последняя встреча Зеленского с Меркель в роли канцлера, в сентябре в ФРГ пройдут выборы.
Russian President Vladimir Putin attends a joint meeting of the State Council Presidium and the Agency for Strategic Initiatives via a video link at the Novo-Ogaryovo state residence outside Moscow on April 15, 2021. (Photo by Alexei Druzhinin / SPUTNIK / AFP)

ЕС на полгода продлил экономические санкции в отношении России 12.07.2021

Лидеры Евросоюза пришли к выводу, что Москва не выполняет минские соглашения, от реализации которых зависит изменение позиции ЕС.
German Chancellor Angela Merkel welcomes Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy at the Chancellery in Berlin, Germany, June 18, 2019. REUTERS/Hannibal Hanschke

Зеленский у Меркель: благодарность и упреки на прощанье 11.07.2021

Президент Украины Владимир Зеленский едет к Ангеле Меркель в Берлин. Перед их, вероятно, последней личной встречей Киев не скрывает досады и надеется на перемены после избрания нового канцлера.

MINSK, BELARUS - DECEMBER 2, 2020: Belarus President Alexander Lukashenko takes part in a meeting of the CSTO Collective Security Treaty Organisation Collective Security Council via video link. Nikolai Petrov/BelTA/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0F0308

Ответ Лукашенко на санкции ЕС. Брюссель не впечатлен, а белорусы? 29.06.2021

Минск решил приостановить участие в "Восточном партнерстве" и не выполнять соглашение о реадмиссии. Как на это отреагировали в Брюсселе, и что будет с программами и визами для белорусов?
MINSK REGION, BELARUS - AUGUST 19, 2020: A view of the building of Belaruskaly, Belarus' major producer of potash fertilizers located in the city of Soligorsk. Valery Sharifulin/TASS

Минск ответил на санкции ЕС. На что еще способен Лукашенко? 29.06.2021

Минск пока ответил на санкции ЕС на политико-дипломатическом уровне - отозвал посла из Брюсселя, приостановил участие в "Восточном партнерстве" и действие соглашения о реадмиссии. Чего ожидать еще?
04.12.2020+++ European Council President Charles Michel talks during a news conference marking his first year as President at the European Council headquarters in Brussels, Friday, Dec. 4, 2020. (AP Photo/Francisco Seco, Pool)

Глава Евросовета заявил Путину, что лидеры ЕС осуждают действия РФ 07.06.2021

"Отношения между Россией и ЕС переживают спад, и их дальнейшее ухудшение не отвечает интересам ни одной из сторон", - заявил Шарль Мишель в телефонном разговоре с Владимиром Путиным.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ *** 08.04.21 *** FILE PHOTO: Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists during his working trip in Donbass region, Ukraine April 8, 2021. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY/File Photo

Немецкий публицист: Войну в Донбассе может остановить Китай 24.05.2021

Публицист Винфрид Шнайдер-Детерс, автор вышедшей в ФРГ книги о новейшей истории Украины, рассказал DW о белых пятнах, целях Путина в Донбассе и о том, как войну может остановить КНР.
Armin Laschet (CDU), CDU-Vorsitzender, Kanzlerkandidat und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, hält bei der Adenauer-Konferenz zur Rolle Deutschlands in der internationalen Sicherheitspolitik in der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) eine Grundsatzrede zur Außen- und Sicherheitspolitik. +++ dpa-Bildfunk +++

Кандидат в канцлеры от ХДС поддержал курс Меркель в отношении России 19.05.2021

Армин Лашет - возможный преемник Меркель на посту канцлера Германии - заявил, что не стал бы ничего менять в немецкой политике в отношении России и подходе Берлина к проекту "Северный поток-2".
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