Минские соглашения

Ответ Лукашенко на санкции ЕС. Брюссель не впечатлен, а белорусы?

Минск решил приостановить участие в "Восточном партнерстве" и не выполнять соглашение о реадмиссии. Как на это отреагировали в Брюсселе, и что будет с программами и визами для белорусов?