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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер дает интервью DW в Киеве
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер дает интервью DW в КиевеФото: DW
ПолитикаУкраина

Штайнмайер: Сосредоточимся на противовоздушной защите

Матиас Белингер
26 мин. назад

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время неанонсированного визита в Киев пообещал Украине дальнейшую экономическую, политическую и военную поддержку. В интервью DW он поделился впечатлениями от визита.

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Во время первого после начала полномасштабного вторжения России в Украину неанонсированного визита в Киев во вторник, 25 октября, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) заверил Киев в поддержке Берлина. В интервью DW он рассказал о том, как вынужден был проводить встречи в укрытии во время воздушной тревоги, а также о том, какое немецкое оружие уже готово к поставкам в Украину. 

Deutsche Welle: Господин президент, у вас очень насыщенная программа пребывания в Киеве. Каковы ваши впечатления?

Франк-Вальтер Штайнмайер: Мы знали, в какую страну направляемся. В страну, которая находится в состоянии войны. И это было продемонстрировано сегодня утром, когда нам пришлось провести первую беседу в бомбоубежище - с жителями Корюковки, маленького города северо-восточнее Киева (в Черниговской области. - Ред.), для которых это повседневная жизнь. Многие рассказывали мне, что они по меньшей мере каждый второй день или ежедневно час-два или три проводят в укрытии. В то же время это доказательство того, насколько опасной остается ситуация и насколько важны сегодня визиты, подобные этому.


- У этого визита есть своя предыстория. Вы знаете, что в прошлом в Украине вас критиковали из-за вашей деятельности на посту министра иностранных дел ФРГ. Отношения наладились? 

- Давным-давно. Конечно, об этой отмене приглашения снова и снова вспоминают. Я провел с господином Зеленским исчерпывающий разговор об этом несколько месяцев назад. На прошлой неделе мы снова провели телефонный разговор. Это в прошлом и больше не играет никакой роли. Наша ответственность важнее, чем переживания по поводу того, пригласили вас или нет несколько месяцев назад, или вообще какого-то тематизирования на сей счет.

Мы здесь, чтобы показать: мы по-прежнему на стороне Украины, мы будем поддерживать ее как экономически, политически, так и в военном плане. А то, что это необходимо, мы видим здесь, разговаривая с вами напротив дома, на котором видны последствия разрушений. Поскольку угрозы приходят, прежде всего, с воздуха, сейчас мы сосредотачиваемся на задачах противовоздушной защиты. 

- Вы можете это как-то конкретизировать? Привезли ли вы какие-либо конкретные послания или обещания от федерального правительства Германии? 

- Мы уже поставили 30 зенитных самоходных установок Gepard. Мы поставили реактивную систему залпового огня. Мы поставили самое последнее, что есть на рынке, первую систему ПВО IRIS-T - настолько современную, что ее еще даже нет на вооружении бундесвера. И мы будем продолжать поставлять системы и технологии противовоздушной обороны. Кроме того, две реактивные системы залпового огня уже готовы к передаче завтра или послезавтра на границе с Польшей.

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