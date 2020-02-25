 Министр здравоохранения Германии: В стране начинается эпидемия COVID-19 | Новости из Германии о Германии | DW | 26.02.2020

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Германия

Министр здравоохранения Германии: В стране начинается эпидемия COVID-19

ФРГ находится в начале эпидемии вируса COVID-19, считает глава Минздрава. За последние сутки коронавирус обнаружен у двух жителей Северного Рейна - Вестфалии, у четырех - Баден-Вюртемберга и одного - Рейнланд-Пфальца.

Инфекционное отделение в университетской клинике Дюссельдорфа

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) ожидает серьезного распространения вируса COVID-19 в стране. "Мы находимся в начале эпидемии коронавируса в Германии", - заявил он в среду, 26 февраля, подчеркнув, что цепочки инфекционного процесса отчасти не проследить, и в этом новизна ситуации.

На этом фоне, по словам министра, под вопросом, окажется ли удачной прежняя стратегия по локализации вируса и прекращению цепочек инфекционного процесса. За последние сутки COVID-19 был обнаружен у двух человек в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия,  у четырех - в Баден-Вюртемберге и одного - в Рейнланд-Пфальце.

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После подтверждения заражения новым вирусом семейной пары в Хайнсберге (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) местные власти готовятся принять масштабные меры, чтобы предотвратить распространение инфекции. По словам земельного министра здравоохранения Карла-Йозефа Лаумана (Karl-Josef Laumann), большое число лиц должны быть помещены под домашний карантин.

Женщина, у которой был выявлен коронавирус, работает воспитательницей в детском саду, поэтому все дети этого заведения и их родители должны оставаться дома. Кроме того, в семье имеются двое собственных детей школьного возраста, у которых не обнаружено симптомов заболевания.

Под домашний карантин помещены также все пациенты и персонал двух частных медицинских кабинетов, а также ряд сотрудников кельнской университетской клиники, с которыми контактировали заболевшие, когда ходили туда на прием. Информацию о заражении передали также в гостиницу в Нидерландах, где немецкая семье недавно провела короткий отпуск. С 26 февраля закрыты все школы и детсады в округе Хайнсберг, они откроются не раньше начала следующей недели.

Пока совершенно неясно, где могли заразиться муж и жена, которые сейчас находятся на лечении в университетской клинике Дюссельдорфа.

Баден-Вюртемберг: один из заразившихся - врач

Двое из заразившихся коронавирусом жителей Баден-Вюртемберга, 25-летний мужчина из района Гёппинген и его 24-летняя спутница, вероятно, были инфицированы COVID-19 во время поездки в Милан. Третий заболевший - отец последней, 60-летний заведующий отделением патологии в университетской клинике в Тюбингене. По данным медучреждения, отслежены все контакты врача - анализы взяты у десятка завотделениями, они отстранены от оказания медицинской помощи пациентам и находятся под наблюдением медиков.

Четвертый инфицированный из Баден-Вюртемберга - 32-летний житель округа Ротвайль. Он также ездил недавно в Италию.

В земле Рейнланд-Пфальц вирус обнаружен у военнослужащего, он помещен в центральный госпиталь бундесвера в Кобленце.

Ранее все заразившиеся в Германии были лишь в Баварии (16 случаев). Первым заболевшим стал сотрудник баварской фирмы Webasto, который ранее находился в контакте с приехавшей из Китая коллегой.

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    Число заболевших стремительно растет

    20 февраля диагноз коронавируса подтвердился у 38-летнего жителя города Кодоньо. С тех пор число заболевших из его круга общения неуклонно растет. На данный момент родители мужчины (на фото) находятся под наблюдением врачей. Тем не менее он не является так называемым "нулевым пациентом", с которого началось распространение коронавируса в регионе.

  • Около 30 человек выстроились в очередь у входа в супермаркет в городе Казальпустерленго. Многие итальянцы закупают продукты впрок из-за угрозы распространения коронавируса и введенного из-за нее карантина.

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    Закупка продуктов впрок

    Из-за стремительного роста случаев заражения коронавирусом в регионе многие итальянцы начали закупать впрок продукты питания и предметы первой необходимости. Эти люди ждут своей очереди, чтобы зайти в супермаркет в городе Казальпустерленго. Покупателей запускают туда группами по 40 человек, чтобы избежать давки.

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    Повышенный спрос на защитные маски

    Страх перед коронавирусом растет и в крупных городах на севере Италии. Как следует из объявления на двери, в этой аптеке в Турине респираторные маски и дезинфицирующий гель для рук уже распроданы. Тонкие защитные маски, подобные тем, что используются в операционных, не гарантируют стопроцентной защиты от коронавируса. К тому же, их необходимо регулярно менять.

  • Две девушки в карнавальных и респираторных масках в Венеции

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Двойные маски

    Разочарование этих девушек, спрятавших лица за двойными масками, в буквальном смысле слова видно по глазам. Из-за эпидемии коронавируса в Венеции отменили традиционный карнавал, запланированный на 23 - 25 февраля. По данным на 24 февраля, в Италии зафиксировано 229 случаев заражения коронавирусом. Число скончавшихся от опасной инфекции составляет 7 человек.

  • Трое мужчин в респираторных масках на фоне надписи Armani

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    Показ мод несмотря на коронавирус

    Итальянская столица моды Милан находится всего в 60 километрах от города Кодоньо, ставшего очагом распространения коронавируса. 18 февраля в Милане началась знаменитая неделя моды. Однако из-за эпидемии коронавируса модельному дому Джорджио Армани пришлось демонстрировать свою новую коллекцию в пустом зале с трансляцией в интернете. Другие показы мод были отменены.

  • Футбольный болельщик перед закрытым стадионом в Италии.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Отмена футбольных матчей

    Все спортивные мероприятия в провинциях Ломбардия и Венето отменены как минимум до 1 марта. С помощью подобных мер итальянские власти стараются предотвратить или хотя бы замедлить дальнейшее распространение коронавируса. Кроме прочего, на неопределенный срок был перенесен матч чемпионата Италии между миланским "Интером" и командой "Сампдория" из Генуи.

    Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель


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