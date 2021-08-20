 Меркель призвала Путина освободить Навального | Новости из Германии о Германии | DW | 20.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Меркель призвала Путина освободить Навального

По словам канцлера, неприемлемо заключение в колонии оппозиционера Навального на основе старого приговора, который ЕСПЧ признал несоразмерным. Германия продолжит следить за делом оппозиционного политика.

Ангела Меркель и Владимир Путин в Кремле

Ангела Меркель и Владимир Путин в Кремле

Германия в очередной раз призвала освободить из заключения критика Кремля Алексея Навального, заявила канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в пятницу, 20 августа, в Москве на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. "С нашей точки зрения, неприемлемо заключение Навального в колонию на основе прежнего приговора, который ЕСПЧ классифицировал как несоразмерный", - сказала глава правительства ФРГ. По ее словам, Германия продолжит следить за делом российского оппозиционера.  

Она также призвала исключить три немецкие НКО из списка "нежелательных организаций". "Мы разочарованы тем, что три немецкие НКО включены в список нежелательных организаций, которые очень много работы проделали в рамках "Петербургского диалога" для сотрудничества между гражданскими обществами", - сказала Меркель.

Ситуация в Афганистане

Другой темой переговоров была ситуация в Афганистане. По словам Меркель, для Германии "сейчас приоритетом является помощь людям, которые на протяжении 20 лет операции миссии НАТО в Афганистане сотрудничали с Германией". Меркель призвала Россию на переговорах с "Талибаном" повлиять на него с тем, чтобы эти афганцы могли покинуть страну. Канцлер подчеркнула, что в ближайшие дни Германия сделает все возможное, чтобы эвакуировать из Афганистана как можно больше людей.

Путин заявил о недопустимости развала Афганистана после прихода к власти в стране талибов, о необходимости прекратить навязывания путей развития страны извне. "Талибан" сегодня контролирует практически всю территорию страны, включая столицу. Из этих реалий нужно исходить, не допуская развала афганского государства", - сказал Путин. По его мнению, "сейчас особенно важно не допустить проникновения террористов всех мастей на территории сопредельных с Афганистаном государств, в том числе под видом беженцев".

"Северный поток -2"

Затронув газопровод "Северный поток -2", Меркель заметила, что это "не двусторонний российско-германский, а проект европейского характера, потому что в нем участвуют предприятия и из других стран". Канцлер также сообщила, что на переговорах с Путиным обсуждался документ, согласованный ФРГ и США, в котором, среди прочего, речь идет о транзите газа через Украину после 2024 года. "Мы несем здесь определенную ответственность, несмотря на все экономические факторы, которые надо учитывать", - добавила она. По мнению Меркель, транзитный договор на поставки российского газа через Украину может и должен быть продлен на период после 2024 года.

Канцлер отметила также, что "в этом контексте мы обсудили и отношения России и ЕС" с учетом трансграничного углеродного регулирования в рамках климатической повестки. По ее словам, "со стороны РФ есть интерес вступить в обмен с Евросоюзом".

Путин, в свою очередь, заявил, что перспективы транзита газа через Украину после 2024 года, когда завершается текущий контракт, зависят от европейских покупателей - с учетом технического состояния и экологических характеристик украинского маршрута. Он напомнил, что Меркель "всегда придерживалась этой позиции о продолжении транзита газа через Украину после 2024 года". "Я заверил, что мы полностью исполним все обязательства по транзитному договору, даже после ухода Меркель с поста канцлера", - заявил президент РФ.

По мнению Путина, считать "Северный поток - 2" политическим проектом является "заблуждением". Он указал, что этот газопровод на 2 тысячи километров короче, чем украинский транзит. "Этот более экологически чистый проект в пять раз сокращает выбросы в атмосферу. И это намного дешевле, чем через Украину. Но мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через Украину, но должны понять, на какой сроки и в каком объеме, а для этого должны понять от европейских партнеров, сколько они готовы закупать", - сказал президент РФ.

Сообщение дополняется.

Смотрите также:

Смотреть видео 03:22

Почему Меркель выступает за диалог ЕС с Путиным (30.06.2021)

  • Топ-модель, актриса и телеведущая Хайди Клум

    Самые-самые женщины Германии

    Самая фотогеничная

    Топ-модель, актриса и телеведущая Хайди Клум (Heidi Klum) начала свою карьеру в 18 лет. В конце 90-х годов ведущие модные журналы Vogue и Elle поместили ее фотографии на свои обложки. Сегодня Клум входит в список богатейших моделей мира по версии Forbes. Хайди была дважды замужем и воспитывает четырех детей. В ее честь назван один из сортов розы "Heidi Klum Rose" и выпущена серия почтовых марок.

  • Совладелица автоконцерна BMW Сюзанне Клаттен (Susanne Klatten)

    Самые-самые женщины Германии

    Самая богатая

    Совладелица автоконцерна BMW Сюзанне Клаттен (Susanne Klatten) - самая богатая женщина Германии. Сегодня ее состояние оценивается в 18,5 миллиардов долларов. Наследница династии Квандтов (Quandt) едва не лишилась своих богатств в 2008 году: она попалась на удочку альфонса Хельга Сгарби (Helg Sgarbi), который вымогал у нее 49 миллионов евро. В итоге жиголо-неудачника посадили на шесть лет.

  • Биатлонистка Магдалена Нойнер

    Самые-самые женщины Германии

    Самая спортивная

    Магдалена Нойнер (Magdalena Neuner) - одна из самых титулованных биатлонисток мира. Девушка родилась в баварском Гармиш-Партенкирхене и с раннего детства каталась на лыжах. В свои 29 лет Нойнер уже успела получить прозвище "королева биатлона" - она стала 12-кратной чемпионкой мира и завоевала две золотых олимпийских медали. В 2014 году спортсменка вышла замуж за плотника и родила дочку.

  • Ангела Меркель

    Самые-самые женщины Германии

    Самая влиятельная

    Ангела Меркель (Angela Merkel) многократно возглавляла список 100 самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes. Канцлер ФРГ - физик по образованию, она свободно говорит по-английски и по-русски. У Меркель есть личная портная - Беттина Шёнбах (Bettina Schoenbach) разработала для канцлера несколько десятков знаменитых брючных костюмов. В стиле канцлера даже была выпущена кукла Барби.

  • Многодетная мать Аннегрет Рауниг

    Самые-самые женщины Германии

    Самая многодетная

    В мае 2015 года учительница английского и русского языка Аннегрет Рауниг (Annegret Raunigk) с помощью искусственного оплодотворения в 65 лет родила четверняшек - девочку и троих мальчиков. Женщина решилась на этот шаг после того, как ее младшая дочь попросила у нее еще одну сестренку или братика. Сейчас у берлинской учительницы 17 детей от пяти различных отцов и семь внуков.

  • Мисс Германия-2016 Лена Брёдер

    Самые-самые женщины Германии

    Самая красивая

    Обладательница титула "Мисс Германия - 2016" Лена Брёдер (Lena Bröder) преподает домоводство и католическую религию в немецкой школе. До победы на главном конкурсе красоты Германии девушка целых 30 раз участвовала в региональных соревнованиях и завоевала 16 наград. Осенью Брёдер отправится на Филиппины представлять страну на конкурсе "Мисс Земля".

  • 102-летняя Ингеборг Силм-Рапопорт

    Самые-самые женщины Германии

    Самая пожилая

    102-летняя Ингеборг Силм-Рапопорт (Ingeborg Syllm-Rapoport) защитила кандидатскую диссертацию весной 2015 года. Педиатр планировала получить степень еще в 1938 году, но ее не допустили до защиты, так как ее мать была еврейкой. Врач мигрировала в США, потом вернулась в ГДР, где работала в берлинской клинике "Шарите". Спустя 77 лет она стала самым пожилым человеком в мире, защитившим диссертацию.

    Автор: Ксения Сафронова


 

Контекст

Визит Меркель к Путину: "Северный поток - 2" не станет главной темой

Газопровод фактически готов, но его вводу в строй канцлер ФРГ и президент России, вопреки ожиданиям российских СМИ, не уделят большого внимания на переговорах в Москве 20 августа.  

Amnesty International: Меркель в Москве должна поднять вопрос о Навальном

Канцлеру ФРГ следует продолжать добиваться от властей РФ прозрачного и конкретного расследования отравления российского оппозиционера, подчеркнули правозащитники.  

Диалог и красные линии: что Меркель скажет Путину и Зеленскому на прощание

В конце своего 16-летнего правления канцлер Германии Ангела Меркель совершает визиты в Москву и Киев. К традиционным темам Донбасса и транзита российского газа добавилась новая - Афганистан.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Ангела Меркель об ответе на провокации России, отношениях с Кремлем и переговорах ЕС с Путиным (24.06.2021)  

"Зеленые" займут место партии Меркель и изменят курс в отношении России? (07.05.2021)  

Соглашение по "Северному потоку 2": победа Меркель или Байдена? (21.07.2021)  

Также по теме

Russian President Vladimir Putin receives German Chancellor Angela Merkel at the Kremlin in Moscow, Russia August 20, 2021. Guido Bergmann/BPA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY NO RESALES. NO ARCHIVES

Ангела Меркель прибыла в Москву для переговоров с Путиным 20.08.2021

Визит канцлера ФРГ в Москву продлится несколько часов, возможными темами переговоров станут ситуации в Афганистане и Беларуси, судьба "Северного потока - 2", расследование отравления Навального.

10.05.2015 epa04741530 German Chancellor Angela Merkel (R) and Russian President Vladimir Putin (L) adjust ribbons during a wreath-laying ceremony at the Tomb of the Unknown Soldier in Moscow, Russia, 10 May 2015. Russia continues to celebrate the 70th anniversary of the victory of the Soviet Union and its Allies over Nazi Germany in WWII, with Angela Merkel arriving in Moscow to commemorate the victims of the war, even as other world leaders chose to stay away for the massive victory parade 09 May. EPA/HOST PHOTO AGENCY / RIA NOVOSTI MANDATORY CREDIT +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Берлин ожидает напряженной атмосферы во время визита Меркель в Москву 18.08.2021

В правительстве Германии напомнили, что визит Ангелы Меркель в Москву состоится в первую годовщину отравления Алексея Навального, которое до сих пор не расследовано.

11.01.2020, Russland, Moskau: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Wladimir Putin, Präsident von Russland, geben sich nach einer Pressekonferenz die Hand. Merkel hat sich bei ihrem Besuch in Moskau für die Öffnung eines weiteren Grenzübergangs für humanitäre Hilfslieferungen nach Syrien eingesetzt. Foto: Pavel Golovkin/AP POOL/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Что пишут немецкие СМИ о визите Меркель в Москву 13.01.2020

Масс-медиа Германии не оставили без внимания рабочий визит Ангелы Меркель в Москву и ее переговоры с Владимиром Путиным. DW о том, что написали журналисты из ФРГ по их итогам.

Реклама

Самые читаемые

За санкции Запада белорусские власти мстят в Гродно тяжело больным детям?  

Визит Меркель к Путину: "Северный поток - 2" не станет главной темой  

Польша создала на границе с Беларусью лагеря для приема мигрантов  