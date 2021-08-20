 Amnesty International: Меркель в Москве должна поднять вопрос о Навальном | Новости из Германии о России | DW | 20.08.2021

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Россия

Amnesty International: Меркель в Москве должна поднять вопрос о Навальном

Канцлеру ФРГ следует продолжать добиваться от властей РФ прозрачного и конкретного расследования отравления российского оппозиционера, подчеркнули правозащитники.

Участники акции в поддержку Алексея Навального в Берлине держат плакаты, апрель 2021 года

Акция в поддержку Алексея Навального в Берлине, апрель 2021 года

Спустя год после отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального организаторы этого преступления остаются безнаказанными, а правительство России решило посадить самого Навального за решетку и начать безжалостную кампанию репрессий против его сторонников. Об этом говорится в специальном заявлении международной правозащитной организации Amnesty International (AI), опубликованном в пятницу, 20 августа. Эта годовщина знаменует собой год позорной несправедливости, говорится в документе.

"Мы призываем российские власти немедленно и безоговорочно освободить Алексея Навального. Навальный - узник совести, который был лишен свободы за осуществление своего права на свободу выражения мнений. Мировое сообщество должно сделать все, что в его силах, чтобы те, кто несет ответственность за отравление, были привлечены к ответственности. Оно должно сделать все возможное, чтобы положить конец незаконному задержанию Алексея Навального и остановить усиливающуюся кампанию репрессий российских властей против своего народа", - заявил эксперт Amnesty International по России Петер Франк (Peter Frank). 

Канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel), которая встречается с президентом России Владимиром Путиным в годовщину отравления Навального, не должна обойти стороной эту тему, подчеркнула Amnesty International. Она призвала Меркель продолжать добиваться от Москвы прозрачного и конкретного расследования преступления против оппозиционера.

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