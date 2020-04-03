Меркель обратилась к гражданам в связи с приближающейся Пасхой

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) выступила с обращением к гражданам, посвященным приближающейся Пасхе и ее празднованию в условиях пандемии коронавируса SARS-CoV-2. В пятницу 3 апреля, истек двухнедельный карантин, который глава германского правительства соблюдала после общения с врачом, у которого подтвердился диагноз коронавируса. Запись ее обращения была опубликована, кроме прочего, на странице правительства в Twitter.

"Все нам предстоит пережить совсем не такие пасхальные дни, как прежде, - сказала Меркель. - Конечно, христиане в Германии встретят Страстную пятницу и пасхальный праздник Воскресения - но не в храме, рядом с другими членами общины". При этом глава правительства отметила, что очень рада тому, что церквям в Германии за прошедшие недели удалось прекрасно организовать общение с таким большим числом верующих через телевидение, радио и интернет. "На Пасху их точно будет еще больше", - предположила глава правительства.

Меры предосторожности в связи с коронавирусом в Германии

По словам Меркель, в связи с приближающимся праздником Пасхи она думает и об исповедующих иудаизм, и о мусульманах, и о других верующих, которые не могут встретиться в их храмах и мечетях. "Это одно из ограничений, которые действительно доходят до самого ядра общества", - отметила Меркель, добавив, что мириться с такими ограничениями "мы будем лишь в экстремальном случае и лишь столько, сколько это необходимо".

Традиционную прогулку, которые многие немцы совершают в пасхальное воскресенье, в этом году тоже придется сочетать с мерами предосторожности, которые действуют в Германии на протяжении последних двух недель. "На прогулку можно будет выйти только с членами собственной семьи или людьми, вместе с которыми ты проживаешь, или с максимально одним человеком, не относящимся к этому кругу. При этом следует думать и о необходимой дистанции между людьми", - напомнила канцлер.

Ограничения из-за коронавируса пока не будут отменены

Что касается сроков отмены жестких мер, направленных на ограничение распространения коронавируса, то, по словам Ангелы Меркель, на данный момент было бы "абсолютно безответственно" называть какой-либо конкретный день, в который можно было бы пойти на этот шаг. Несмотря на то, что последние данные Института Роберта Коха, являющегося в Германии одной из самых авторитетных организацией в плане борьбы с инфекционными заболеваниями, "позволяют очень осторожно начать надеяться", на сегодняшний день было бы еще слишком рано говорить о четкой тенденции, подчеркнула Меркель.

В своем выступлении канцлер не только призвала граждан Германии продолжать соблюдать строгие меры предосторожности, направленные на борьбу с коронавирусом, но и попросила их не забывать о помощи другим людям. "Да, мы вынуждены соблюдать дистанцию, - сказала Меркель. - Но это не мешает нам показать нашим ближним нашу симпатию и солидарность через письмо, телефонный звонок, разговор по скайпу, помощь при покупке продуктов или домашний концерт, выложенный в сеть". "Все это поможет нам вместе преодолеть это время", - резюмировала канцлер.

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