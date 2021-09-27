Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)

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Тегеран согласился восстановить доступ инспекторов МАГАТЭ к видеокамерам на иранских ядерных объектах. Но контролеры агентства не смогли попасть на завод в Кередже по выпуску деталей к центрифугам.
Инспекторы МАГАТЭ могут обеспечивать техническую работу видеокамер на ядерных объектах Тегерана, уточнил глава агентства. В то же время наблюдатели пока не имеют доступа к самим записям.
Тегеран восстановит доступ технической группы МАГАТЭ к видеокамерам на своих ядерных объектах. Представители Ирана и международного агентства согласовали дальнейшие контакты.
Компания-оператор Tepco намерена слить в океан более миллиона тонн переработанной воды. МАГАТЭ поддержало этот план, вызвавший бурю негодования у экспертов из Китая и Южной Кореи.
По данным Международного агентства по атомной энергии, о запуске реактора в Йонбене может свидетельствовать сброс охлаждающей воды.
Иран запустил на ядерном объекте в Натанзе второй каскад усовершенствованных центрифуг, позволяющих еще больше обогащать уран, и тем самым приближается к показателю для создания ядерного оружия.
Иран произвел некоторое количество металлического урана, обогащенного до 20 процентов. США проявляют беспокойство и призывают Тегеран закончить "ядерную эскалацию".
По сообщению государственной электрокомпании, приостановка работы Бушерской АЭС вызвана техническими причинами. Не исключены перебои в подаче электроэнергии.
Запасы обогащенного урана в Иране в 16 раз превышают допустимое по соглашению 2015 года количество. Эта находка может затормозить переговоры о возобновлении ядерной сделки.
Председатель меджлиса Ирана заявил о лишении МАГАТЭ доступа к данным ядерных объектов Ирана. Наблюдатели указывают на борьбу перед президентскими выборами в июне.
Каждый час Иран получает по 9 граммов обогащенного урана, заявил руководитель Организации по атомной энергии Исламской Республики Али Акбар Салехи. Глава дипломатии ЕС обеспокоен действиями Тегерана.
По данным ОАЭИ, инцидент в Натанзе не привел к жертвам и ядерному заражению. Власти Ирана назвали произошедшее "терактом".
Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на доклад МАГАТЭ, Тегеран применил усовершенствованные центрифуги на подземном заводе в Натанзе.
Страны "евротройки" намерены дать новый шанс переговорному процессу об атомной программе Тегерана.
Европейские эксперты по ядерной безопасности обнародуют отчет о Белорусской АЭС. Безопасна ли атомная электростанция, построенная возле Островца, и зачем нужны стресс-тесты для АЭС - у DW.
Иран в очередной раз нарушает взятые на себя обязательства в рамках СВПД и значительно сокращает возможности МАГАТЭ по надзору и проверке, заявили МИД Германии, Франции и Великобритании.
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