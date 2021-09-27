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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)

VIENNA, AUSTRIA - MAY 24: The flag of Iran is seen in front of the building of the International Atomic Energy Agency (IAEA) Headquarters ahead of a press conference by Rafael Grossi, Director General of the IAEA, about the agency's monitoring of Iran's nuclear energy program on May 24, 2021 in Vienna, Austria. The IAEA has been in talks with Iran over extending the agency's monitoring program. Meanwhile Iranian and international representatives have been in talks in recent weeks in Vienna over reviving the JCPOA Iran nuclear deal. (Photo by Michael Gruber/Getty Images)

Иран отказал МАГАТЭ в доступе на ядерный объект в Кередже 27.09.2021

Тегеран согласился восстановить доступ инспекторов МАГАТЭ к видеокамерам на иранских ядерных объектах. Но контролеры агентства не смогли попасть на завод в Кередже по выпуску деталей к центрифугам.
Director General of the International Atomic Energy Agency, IAEA, Rafael Mariano Grossi from Argentina, addresses the media during a news conference behind plexiglass shields regarding the agency's monitoring of Iran's nuclear energy program at the International Center in Vienna, Austria, Monday, June 7, 2021. (AP Photo/Lisa Leutner)

В МАГАТЭ уточнили, что могут обслуживать камеры на ядерных объектах Ирана 13.09.2021

Инспекторы МАГАТЭ могут обеспечивать техническую работу видеокамер на ядерных объектах Тегерана, уточнил глава агентства. В то же время наблюдатели пока не имеют доступа к самим записям.
Head of Iran's Atomic Energy Organization Mohammad Eslami and International Atomic Energy Agency (IAEA) Director General Rafael Grossi attend a news conference, in Tehran, Iran, September 12, 2021. WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

МАГАТЭ и Иран договорились о параметрах мониторинга ядерных объектов 12.09.2021

Тегеран восстановит доступ технической группы МАГАТЭ к видеокамерам на своих ядерных объектах. Представители Ирана и международного агентства согласовали дальнейшие контакты.
This Feb. 13, 2021, aerial photo shows Fukushima Daiichi nuclear power plant in Okuma town, Fukushima prefecture, north of Tokyo, Tuesday, April 13, 2021, Japan's government said Tuesday, April 13, 2021 it has decided to start releasing massive amounts of radioactive water stored in tanks at the wrecked Fukushima nuclear plant in two years after treatment. (Kyodo News via AP)

МАГАТЭ возьмет под контроль слив воды с АЭС "Фукусима" 09.09.2021

Компания-оператор Tepco намерена слить в океан более миллиона тонн переработанной воды. МАГАТЭ поддержало этот план, вызвавший бурю негодования у экспертов из Китая и Южной Кореи.

This Tuesday, March 2, 2021 satellite image provided by Maxar Technologies shows a steam plant, left, and North Korea’s main atomic complex, right, in Yongbyon, North Korea. Smoke was observed emanating from the plant’s smokestack at various times from late February and early March. North Korea may be trying to extract plutonium to make more nuclear weapons at the complex, recent satellite photos indicated, weeks after leader Kim Jong Un vowed to expand his nuclear arsenal. (Satellite image ©2021 Maxar Technologies via AP)

МАГАТЭ: КНДР могла вновь запустить реактор в Йонбене 30.08.2021

По данным Международного агентства по атомной энергии, о запуске реактора в Йонбене может свидетельствовать сброс охлаждающей воды.
Die iranische Atomforschungsanlage Natans (Archivfoto vom 30.03.2005). Die Anlage südlich von Teheran wurde eigens für die Anreicherung von Uran gebaut. Mit Gas-Zentrifugen angereichertes Uran ist nötig, um moderne Kernkraftwerke zu betreiben. Für den Bau von Atombomben wird hochangereichertes Uran benötigt, das mit speziellen Zentrifugen gewonnen wird. Begleitet von internationalen Protesten hat Iran am Dienstag sein umstrittenes Atomforschungsprogramm wieder aufgenommen. Unter Aufsicht von Inspekteuren der Internationalen Atomenergieorganisation IAEO entfernten iranische Techniker zuvor Siegel an der Atomanlage Natans. Dies bestätigte eine IAEO-Sprecherin am Morgen in Wien. EPA dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

МАГАТЭ: Иран ускоряет обогащение урана до 60 процентов 18.08.2021

Иран запустил на ядерном объекте в Натанзе второй каскад усовершенствованных центрифуг, позволяющих еще больше обогащать уран, и тем самым приближается к показателю для создания ядерного оружия.
The Vienna office of the UN is reflected in a door with the sign of the International Atomic Energy Agency in the IAEA headquarters in Vienna on May 23, 2021. (Photo by ALEX HALADA / AFP) (Photo by ALEX HALADA/AFP via Getty Images)

МАГАТЭ: Иран продолжает наращивать обогащение урана 17.08.2021

Иран произвел некоторое количество металлического урана, обогащенного до 20 процентов. США проявляют беспокойство и призывают Тегеран закончить "ядерную эскалацию".
ARCHIV - Das iranische Atomkraftwerk Buschehr, aufgenommen am 20.08.2010. Foto: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH (zu dpa Ob mit oder ohne Iran - Welt ohne Atomwaffen in weiter Ferne vom 07.07.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

В Иране приостановлена работа единственной АЭС 21.06.2021

По сообщению государственной электрокомпании, приостановка работы Бушерской АЭС вызвана техническими причинами. Не исключены перебои в подаче электроэнергии.
VIENNA, AUSTRIA - MAY 24: The International Atomic Energy Agency (IAEA) Headquarters is seen ahead of a press conference by Rafael Grossi, Director General of the IAEA, about the agency's monitoring of Iran's nuclear energy program on May 24, 2021 in Vienna, Austria. The IAEA has been in talks with Iran over extending the agency's monitoring program. Meanwhile Iranian and international representatives have been in talks in recent weeks in Vienna over reviving the JCPOA Iran nuclear deal. (Photo by Michael Gruber/Getty Images)

МАГАТЭ обнаружило в Иране большие объемы обогащенного урана 31.05.2021

Запасы обогащенного урана в Иране в 16 раз превышают допустимое по соглашению 2015 года количество. Эта находка может затормозить переговоры о возобновлении ядерной сделки.
(FILES) In this file photo taken on November 15, 2004 the IAEA flag flatters in the wind in front of the International Atomic Energy Agency headquarters in UN city in Vienna. - The UN's nuclear watchdog confirmed on July 8, 2019 that Iran has enriched uranium at a level higher than the limit set in a 2015 international pact. (Photo by Joe KLAMAR / AFP)

Парламент Ирана может ограничить сотрудничество с МАГАТЭ 23.05.2021

Председатель меджлиса Ирана заявил о лишении МАГАТЭ доступа к данным ядерных объектов Ирана. Наблюдатели указывают на борьбу перед президентскими выборами в июне.
A handout picture released by Iran's Atomic Energy Organization on November 6, 2019, shows the interior of the Fordo (Fordow) Uranium Conversion Facility in Qom, in the north of the country. - An Iranian official announced that the plant will start enriching uranium at midnight. (Photo by HO / Atomic Energy Organization of Iran / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / ATOMIC ENERGY ORGANIZATION OF IRAN - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

Иран начал обогащение урана до 60 процентов 16.04.2021

Каждый час Иран получает по 9 граммов обогащенного урана, заявил руководитель Организации по атомной энергии Исламской Республики Али Акбар Салехи. Глава дипломатии ЕС обеспокоен действиями Тегерана.
Satellite image shows Iran's Natanz Nuclear Facility in Isfahan, Iran, October 21, 2020. Picture taken October 21, 2020 in this image supplied by Maxar Technologies. ©2020 MAXAR TECHNOLOGIES/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. MUST CREDIT ©2020 MAXAR TECHNOLOGIES. THE WATERMARK MAY NOT BE REMOVED/CROPPED.

Иран сообщил о происшествии на ядерном объекте в Натанзе 11.04.2021

По данным ОАЭИ, инцидент в Натанзе не привел к жертвам и ядерному заражению. Власти Ирана назвали произошедшее "терактом".
Satellite image shows Iran's Natanz Nuclear Facility in Isfahan, Iran, October 21, 2020. Picture taken October 21, 2020 in this image supplied by Maxar Technologies. ©2020 MAXAR TECHNOLOGIES/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. MUST CREDIT ©2020 MAXAR TECHNOLOGIES. THE WATERMARK MAY NOT BE REMOVED/CROPPED.

Reuters: Иран начал обогащение урана в усовершенствованных центрифугах 17.03.2021

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на доклад МАГАТЭ, Тегеран применил усовершенствованные центрифуги на подземном заводе в Натанзе.

International Atomic Energy Agency (IAEA) Director General Rafael Grossi gestures as he wears a mask during a meeting with head of Iran's Atomic Energy Organization Ali-Akbar Salehi, in Tehran, Iran February 21, 2021. Hadi Zand/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

Европейцы отозвали из МАГАТЭ критичную резолюцию по Ирану 05.03.2021

Страны "евротройки" намерены дать новый шанс переговорному процессу об атомной программе Тегерана.
07.11.2020, Belarus: GRODNO REGION, BELARUS - NOVEMBER 7, 2020: Belarusian President Alexander Lukashenko (2nd L front), Energy Minister Viktor Karankevich (3rd L front), and Rosatom CEO Alexei Likhachev (R front) attend a ceremony marking the launch of Power Unit 1 of the Belarusian Nuclear Power Plant in Ostrovets District, Grodno Region, north-west Belarus. During the ceremony, Power Unit 1, which has a capacity of 400 MWt and will provide energy to all the regions of Belarus, was connected to the country's power grid network. The nuclear plant is located near the Belarusian-Lithuanian border. BELTA/TASS Foto: Belta/TASS/dpa |

Стресс-тесты БелАЭС: безопасна ли атомная электростанция в Островце? 02.03.2021

Европейские эксперты по ядерной безопасности обнародуют отчет о Белорусской АЭС. Безопасна ли атомная электростанция, построенная возле Островца, и зачем нужны стресс-тесты для АЭС - у DW.
epa02996589 (FILE) A file picture dated 21 August 2010 shows a general view of the Iranian nuclear power plant in Bushehr, southern Iran. The International Atomic Energy Agency (IAEA) on 08 November 2011 published the clearest indications to date that Iran has been developing a nuclear weapon. The report, which detailed a large number of nuclear-related projects and experiments, said that some of the activities might be ongoing. The Vienna-based agency concluded that Iran had worked on using uranium metal in a nuclear warhead and on computer-modelling of nuclear explosions. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH *** Local Caption *** 00000402294881 |

ФРГ, Франция и Великобритания осудили отказ Ирана выполнять дополнительный протокол по СВПД 23.02.2021

Иран в очередной раз нарушает взятые на себя обязательства в рамках СВПД и значительно сокращает возможности МАГАТЭ по надзору и проверке, заявили МИД Германии, Франции и Великобритании.
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