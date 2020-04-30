 Матчи чемпионата Беларуси по футболу перенесены из-за коронавируса | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 11.05.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Матчи чемпионата Беларуси по футболу перенесены из-за коронавируса

Игроки двух клубов, выступающих в чемпионате Беларуси, возможно, заразились коронавирусом. Ближайшие матчи с участием этих команд перенесены на неопределенный срок.

Белорусские футболисты 26 апреля

Белорусские футболисты 26 апреля

Белорусская федерация футбола перенесла на неопределенный срок два матча из-за подозрения на заболевание COVID-19 у игроков "Минска" и "Арсенала" из Дзержинска. Об этом сообщается в понедельник, 11 мая, на сайте ассоциации. Затронуты матчи высшей лиги "Минск" - "Неман" (Гродно) и первой лиги "Арсенал" - ГОБЖД, которые должны были пройти 15 и 16 мая.

Беларусь является единственной страной Европы, не остановившей национальный чемпионат из-за пандемии коронавируса. На стадионах, по данным федерации, установлены точки с антисептиком, на входах зрителям измеряют температуру тела, на трибунах применяется рассадка зрителей в шахматном порядке.

Бундеслига стартует 15 мая

Между тем возобновляются матчи с участием команд первой и второй немецкой футбольной бундеслиги. Турнир продолжится с 15 мая при пустых трибунах.  Игры чемпионата Германии, как и фактически все футбольные турниры в Европе, были прерваны в связи с карантинными ограничениями, введенными в ФРГ после начал пандемии коронавируса.

Смотрите также: 

Смотреть видео 26:05

Тренер "Спартака" о дерби с ЦСКА, "Динамо" и "Локомотивом", футболе и жизни в России. #НаВолне

  • Францу Беккенбауэру - 70 лет

    Королю немецкого футбола Францу Беккенбауэру - 70 лет

    Самый первый кубок

    Франц Беккенбауэр дебютировал в мюнхенской "Баварии", выступавшей тогда во второй лиге, в 18 лет. Спустя год уже играл с ней в высшей лиге. Свой первый титул - обладатель Кубка Германии - будущий Кайзер Франц завоевал в 20 лет. "Бавария" победила в финале Кубка команду "Карлсруэ" 4:2 (на снимке). Один из голов забил Беккенбауэр, игравший тогда в полузащите. финал кубка 1966 Карлсруэ 4:2

  • Францу Беккенбауэру - 70 лет

    Королю немецкого футбола Францу Беккенбауэру - 70 лет

    Персональный опекун

    Беккенбауэр отыграл в бундеслиге всего 6 матчей, когда его взяли в сборную ФРГ. На чемпионате мира 1966 года он играл в полузащите, забив 4 гола, в том числе сборной СССР в полуфинале. В финале тренер поставил Беккенбауэра персональным опекуном Бобби Чарльтона (оба - на снимке), и Беккенбауэр отлично справился с этой задачей, нейтрализовав английского нападающего. Правда, и сам был нейтрализован.

  • Францу Беккенбауэру - 70 лет

    Королю немецкого футбола Францу Беккенбауэру - 70 лет

    Певец одной пластинки

    Беккенбауэр очень рано стал знаменитым - но не богатым. В середине 1960-х годов даже признанные звезды футбола получали относительно мало денег. А Беккенбауэру нужно было кормить молодую семью. Вот и пришлось подрабатывать, например на рекламе супа из пакетиков. Франц даже петь пробовал, и выпущенная им пластинка (на снимке) заняла в 1966 году 7-е место в хит-параде.

  • Францу Беккенбауэру - 70 лет

    Королю немецкого футбола Францу Беккенбауэру - 70 лет

    Со сломанной ключицей

    Чемпионат мира 1970 года в Мексике сделал Беккенбауэра легендой. В четвертьфинале против Англии сборная ФРГ проигрывала 0:2. Беккенбауэр сократил разрыв, и немцы переломили ход матча, победив 3:2. В полуфинале, в одном из самых знаменитых матчей в истории футбола, немцы уступили Италии в дополнительное время 4:3. Беккенбауэр сломал ключицу, но лимит замен уже был исчерпан, и он остался на поле.

  • Францу Беккенбауэру - 70 лет

    Королю немецкого футбола Францу Беккенбауэру - 70 лет

    Чемпион мира и Европы

    Только после чемпионата мира 1970 года Франц Беккенбауэр смог, наконец, сыграть в сборной в излюбленном амплуа - либеро. Роль свободного защитника или чистильщика, как его еще называют, Беккенбауэр понимал весьма гибко. Он часто подключался в атаку, славился своими опасными длинными пасами... И стал капитаном немецкой сборной, выигравшей в 1972 году чемпионат Европы, а в 1974-м - чемпионат мира.

  • Францу Беккенбауэру - 70 лет

    Королю немецкого футбола Францу Беккенбауэру - 70 лет

    Форвард, вратарь, защитник

    Герои сборной ФРГ и "Баварии" 1970-х годов (слева направо): Герд Мюллер, Зепп Майер и Франц Беккенбауэр.

  • Францу Беккенбауэру - 70 лет

    Королю немецкого футбола Францу Беккенбауэру - 70 лет

    Звездные годы "Баварии"

    1970-е годы - время блестящих успехов и мюнхенской "Баварии", за которую выступал Беккенбауэр. В 1972-1974 годах команда три раза подряд, что больше не удалось ни одному клубу, становилась чемпионом ФРГ. Трижды "Бавария" выигрывала и Кубок европейских чемпионов, несмотря на очень сильную конкуренцию. На снимке: фрагмент матча с мадридским "Реалом".

  • Францу Беккенбауэру - 70 лет

    Королю немецкого футбола Францу Беккенбауэру - 70 лет

    Бутса короля

    Королем футбола, Кайзером Францем, Беккенбауэра стали называть в 24 года. Он действительно король: сыграл в бундеслиге более 400 матчей, больше ста - в сборной, четырежды был признан игроком года в Германии, дважды получал "Золотой мяч" лучшего футболиста Европы... Его бутса занимает почетное место в музее футбола в Мюнхене.

  • Францу Беккенбауэру - 70 лет

    Королю немецкого футбола Францу Беккенбауэру - 70 лет

    Тренер чемпионов мира

    В 1990 году Франц Беккенбауэр снова стал чемпионом мира - уже как тренер. Точнее, если брать официальный титул, как "шеф-менеджер" сборной Германии, так как тренерской лицензии у Беккенбауэра не было. Выигрывать главный мировой футбольный турнир и в качестве игрока, и в качестве тренера (останемся все же неформальными), кроме Беккенбауэра, удалось только бразильцу Марио Загалло.

  • Францу Беккенбауэру - 70 лет

    Королю немецкого футбола Францу Беккенбауэру - 70 лет

    Один в поле

    У болельщиков навсегда остались в памяти знаменитые телевизионные кадры прямой трансляции, сделанные после финального свистка матча ФРГ - Аргентина 8 июля 1990 года. Сборная Германии, выиграв 1:0, стала чемпионом мира. Ревут трибуны Олимпийского стадиона в Риме, обнимаются игроки, а в стороне идет по полю одинокий Франц Беккенбауэр, погруженный в себя, тихий и отрешенный.

  • Францу Беккенбауэру - 70 лет

    Королю немецкого футбола Францу Беккенбауэру - 70 лет

    Любимый всеми

    Такой он сегодня, в 70 лет. Любимый всеми - причем, не только как великий футболист, успешный тренер и авторитетный футбольный функционер. У Беккенбауэра блестящая репутация. Он много занимается благотворительной деятельностью и многим помогает, не шумя об этом на каждом углу. Именно Беккенбауэр оплатил в 1989 году протез для Льва Яшина, потерявшего ногу.

  • Францу Беккенбауэру - 70 лет

    Королю немецкого футбола Францу Беккенбауэру - 70 лет

    Частная жизнь

    Не так давно Франц Беккенбауэр ушел со всех футбольных постов, полностью посвятив себя частной жизни, семье. Он женат в третий раз. С Хайди (на снимке) у него двое детей, еще трое - от прежних браков. Один из старших сыновей - Стефан - умер в июле этого года от рака мозга. Беккенбауэр тяжело переживал его смерть. Живет Кайзер Франц в маленьком поселке в Тироле, увлекается гольфом.

    Автор: Ефим Шуман


Аудио- и видеофайлы по теме

Роботы сыграют в футбол лучше чем люди?  

Как подарок украинского олигарха привел главу Немецкого футбольного союза к отставке  

Также по теме

Coronavirus in Algerien Algier Desinfektion der Erdkugel

В каких странах не обнаружен коронавирус SARS-CoV-2 (инфографика) 30.04.2020

Таджикистан официально признал первые случаи коронавируса. В мире осталось 14 стран, которые заявляют, что у них не зафиксировано ни одного заболевшего COVID-19. Подробности - в инфографике DW.

Coronavirus China Wuhan medizinisches Personal arbeitet im Labor

Лаборатория или рынок морепродуктов: где появился коронавирус SARS-CoV-2? 22.04.2020

В СМИ все чаще пишут о том, что коронавирус мог быть создан в уханьской лаборатории, а его распространение произошло в результате случайной утечки. Насколько это соответствует действительности, разбиралась DW.

Baustelle Folgen der Corona-Krise für Wohnungsmarkt in Russland

Хроника пандемии: Футбольный сезон в ФРГ стартует 15 мая 06.05.2020

В мире продолжается пандемия COVID-19. Коронавирус SARS-CoV-2 выявлен у 3,7 млн человек, скончались свыше 255 тысяч. Выздоровели свыше 1,2 миллиона человек. DW следит за событиями 6 мая.

Реклама

Самые читаемые

Посольство США ответило на критику Москвы о победе над нацизмом  

В Нью-Йорке у десятков детей зафиксирован опасный воспалительный синдром  

Путин заявил о завершении периода нерабочих дней в России  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно