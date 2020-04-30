Матчи чемпионата Беларуси по футболу перенесены из-за коронавируса

Белорусская федерация футбола перенесла на неопределенный срок два матча из-за подозрения на заболевание COVID-19 у игроков "Минска" и "Арсенала" из Дзержинска. Об этом сообщается в понедельник, 11 мая, на сайте ассоциации. Затронуты матчи высшей лиги "Минск" - "Неман" (Гродно) и первой лиги "Арсенал" - ГОБЖД, которые должны были пройти 15 и 16 мая.

Беларусь является единственной страной Европы, не остановившей национальный чемпионат из-за пандемии коронавируса. На стадионах, по данным федерации, установлены точки с антисептиком, на входах зрителям измеряют температуру тела, на трибунах применяется рассадка зрителей в шахматном порядке.

Бундеслига стартует 15 мая

Между тем возобновляются матчи с участием команд первой и второй немецкой футбольной бундеслиги. Турнир продолжится с 15 мая при пустых трибунах. Игры чемпионата Германии, как и фактически все футбольные турниры в Европе, были прерваны в связи с карантинными ограничениями, введенными в ФРГ после начал пандемии коронавируса.

Смотрите также:

Смотреть видео 26:05 Поделиться Доменико Тедеско о дерби "Спартака" с ЦСКА и жизни в Москве Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3ZNO0 Тренер "Спартака" о дерби с ЦСКА, "Динамо" и "Локомотивом", футболе и жизни в России. #НаВолне