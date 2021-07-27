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Майнц

ARCHIV - 08.06.2018, Rheinland-Pfalz, Mainz: Blick auf die Neue Synagoge in Mainz. Die Initiative für die Aufnahme der jüdischen mittelalterlichen Kultur von Speyer, Worms und Mainz ins Unesco-Welterbe tritt 15 Jahre nach der ersten Idee in ihre entscheidende Phase: Das Dossier für den Antrag ist im Wesentlichen fertiggestellt. Foto: Andreas Arnold/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

"Иерусалим на Рейне" стал Всемирным наследием 27.07.2021

Памятники еврейской истории в немецких городах на Рейне - Шпайере, Вормсе и Майнце - включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Подробности и фоторепортажи.
04.04.2020, Rheinland-Pfalz, Mainz: Mit Schutzhandschuhen und mit Abstand überreicht eine Markthändlerin einer Kundin eine Tüte mit Spargel an einem Stand auf der Markt. Die Corona-Krise wirkt sich auch auf Wochenmärkte in Rheinland-Pfalz aus. Zahlreiche Städte haben neue Vorgaben gemacht etwa zu Besuchergrenzen oder zu mehr Freiräumen. (zu dpa „Größere Abstände auf Wochenmärkten für besseren Infektionsschutz“ von Christian Schultz) Foto: Andreas Arnold/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Германии настало время королевы овощей (фото) 06.04.2020

Спаржа, которую так любят немцы, в этом году особенно вкусна и дорога - еще и потому, что для фермеров в Германии она обернулась головной болью...

Юрген Клопп - победитель Лиги чемпионов и будущий тренер немецкой сборной? (03.07.2019) 03.06.2019

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" под руководством немецкого тренера Юргена Клоппа в шестой раз в истории выиграл Лигу чемпионов.
28.02.2019, Nordrhein-Westfalen, Köln: Verkleidete Närrinnen und Narren feiern in Köln. Traditionell läutet Weiberfastnacht den Beginn des Straßenkarnevals ein. Foto: Federico Gambarini/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Германии начался уличный карнавал (фото) 28.02.2019

Главными карнавальными бастионами в Германии считаются Кельн, Дюссельдорф и Майнц.
09.10.2018, Nordrhein-Westfalen, Bonn: Buttons der Friedensbewegung aus den 1980er Jahren sind in einer Vitrine des Hauses der Geschichte an eine Jeansjacke geheftet. Eine Mitarbeiterin des Hauses der Geschichte betrachtet ein Die Ausstellung «Angst. Eine deutsche Gefühlslage?» im Haus der Geschichte untersucht die berüchtigte «German Angst» und konzentriert sich dabei auf die Themenkomplexe Zuwanderung, Atomkrieg, Umweltzerstörung und Überwachung. Foto: Federico Gambarini/dpa | Verwendung weltweit

В Германии призывают к новому движению за мир после решений по ДРСМД 02.02.2019

После заявлений США и РФ о выходе из ДРСМД первый город в Германии - Майнц - присоединился к Кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN).
06.02.2018, Rheinland-Pfalz, Mainz: Der nordkoreanischer Machthaber Kim Jong-un (l) und der US-Präsident Donald Trump sitzen sich auf einem Motivwagen unter dem Motto «Wer hat den Grössten?», gegenüber. Der Mainzer Carneval-Verein (MCV) präsentierte seine Motivwagen für den Rosenmontagsumzug in der Wagenhalle. Foto: Andreas Arnold/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Трамп и Ким Чен Ын померились размерами 12.02.2018

И у кого же больше? Это станет известно в понедельник, 12 февраля. Чтобы убедиться воочию, необходимо приехать в Майнц.
16.11.2016 **** Die Niederländerin Mareike van der Meer schnitzt am 16.11.2016 in Mainz (Rheinland-Pfalz) an ihrer überlebensgroßen Skulptur des St. Niklolaus. Diese wird Teil der Eisskulpturenschau Eiswelt sein, die vom 26.11.2016 bis zum 15.01 2017 in der Nähe des Hauptbahnhofs zu sehen sein wird. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa (zu dpa «Nikolaus und Narr tiefgefroren - Eisskulpturen in Mainz» vom 21.11.2016) | Verwendung weltweit

Рождество во льду: как в Майнц пришла зима 29.11.2016

С первыми морозами к жителям Майнца пришли ледяные Деды Морозы. Выставка Eiswelt показывает творения скульпторов из разных стран мира.
Der Satiriker und Moderator Jan Böhmermann, der im März 2016 auf ZDFneo eine umstrittene «Schmähkritik» an Präsident Recep Tayyip Erdogan vortrug, ist als Videoeinspiel bei der ersten Verleihung des Preises für Popkultur des Vereins zur Förderung der Popkultur am 09.09.2016 im Tempodrom in Berlin zu sehen. Foto: Britta Pedersen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit picture-alliance/dpa/B. Pedersen

В Германии прекращено дело против автора скетча про Эрдогана 04.10.2016

Расследование в отношении комика Яна Бёмермана прекращено, поскольку следователям не удалось обнаружить достаточных доказательств совершения преступления.
+++++++++++++++++++ 14.05.2016 ++++++++++++++++++++++++ Fußball Bundesliga 34. Spieltag: FC Bayern München - Hannover 96 am 14.05.2016 in der Allianz Arena in München (Bayern).Bayerns Arturo Vidal (r) und Mario Götze jubeln nach Götzes Treffer zum 2:0. Foto: Karl-Josef Hildenbrand /dpa (Wichtiger Hinweis: Aufgrund der Akkreditierungsbestimmungen der DFL ist die Publikation und Weiterverwertung im Internet und in Online-Medien während des Spiels auf insgesamt fünfzehn Bilder pro Spiel begrenzt.) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | (c) picture-alliance/dpa/Bildfunk/K.-J. Hildenbrand

Завершился чемпионат Германии по футболу 2015/16 годов 14.05.2016

В 26-й раз всего, а также в рекордный четвертый раз подряд чемпионом страны стала мюнхенская "Бавария". Покидают бундеслигу "Ганновер" и "Штутгарт".
08.02.2016 *** Bildunterschrift:COLOGNE, GERMANY - FEBRUARY 08: A slogan-bearing float that shows German Chancellor Angela Merkel makes its way through carnival revellers during the annual Rose Monday parade on February 8, 2016 in Cologne, Germany. The centuries-old tradition of German carnival occurs in February and runs until Ash Wednesday, the start of Lent, and culminates in Rose Monday celebrations. Police are on added alert this year, particularly in Cologne, due to the New Year`s Eve sex attacks on women that have been attributed to gangs of migrants. (Photo by Volker Hartmann/Getty Images) Copyright: Getty Images/V. Hartmann

Фотогалерея: Немецкие шуты посмеялись над Меркель и Путиным 08.02.2016

Каждый год организаторы больших карнавальных шествий в Германии готовят для них сатирические повозки. Какие темы стали главными на этот раз?
20.2.2004 #### Mit dem närrischen Gruß Helau verabschiedet sich die traditionelle Karnevals-Garde am 18.2.2004 während der Generalprobe zu der Sendung Mainz bleibt Mainz vom Saalpublikum. Die Sitzung, die nach wie vor eine der quotenstärksten Unterhaltungssendungen des Jahres im Fernsehen ist, wird am 20.2.2004 im ZDF gezeigt. #### Copyright: picture-alliance / dpa

В "карнавальных столицах" Германии отменяют шествия из-за непогоды 08.02.2016

Немецкие города один за другим отменяют традиционные карнавальные процессии в связи с неблагоприятными прогнозами синоптиков на "бешеный понедельник". Порывы ветра могут превысить 100 км/ч.
ARCHIV - Eine rheinland-pfälzische Polizistin trägt am 13.01.2016 im Polizeipräsidium in Mainz (Rheinland-Pfalz) während einer Pressekonferenz zum Sicherheitskonzept des Landes Rheinland-Pfalz für die bevorstehenden Fastnachtstage zu Vorführzwecken eine Bodycam (Video-Kamera an der Uniform). Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (zu lrs Ein wachsames Auge mehr - Polizei setzt an Fastnacht auf Bodycams vom 03.02.2016 +++(c) dpa - Bildfunk+++

Немецкая полиция обыскала квартиру возможного командира из ИГ 08.02.2016

Обыски состоялись в деревне недалеко от Майнца. Воскресный рейд стал вторым полицейским мероприятием против возможных джихадистов за неделю.
26.04.2015 * Borussia Dortmund's coach Juergen Klopp takes off his cap after the German first division Bundesliga soccer match against Bayer Leverkusen in Leverkusen in this April 26, 2014 file picture. Borussia Dortmund coach Juergen Klopp is leaving the German soccer club, a source at the club told Reuters on Wednesday. REUTERS/Ina Fassbender/Files DFL RULES TO LIMIT THE ONLINE USAGE DURING MATCH TIME TO 15 PICTURES PER GAME. IMAGE SEQUENCES TO SIMULATE VIDEO IS NOT ALLOWED AT ANY TIME. FOR FURTHER QUERIES PLEASE CONTACT DFL DIRECTLY AT + 49 69 650050

Тренер "Боруссии" хочет покинуть свой пост 15.04.2015

Тренер дортмундской "Боруссии" Юрген Клопп попросил о прекращении контракта. Ожидается, что он покинет футбольный клуб в конце сезона.
***Bild des Tages mit Deutschlandbezug*** Ein 500-Kilo-Bombe liegt am 29.11.2014 in einer Baustelle in Mainz (Rheinland-Pfalz). Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe müssen am 30.11.2014 rund 8500 Bewohner des Mainzer Stadtteils Weisenau vorübergehend ihre Wohnungen verlassen. Die 500-Kilo-Bombe war bei Bauarbeiten gefunden worden. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

В Дортмунде и Майнце обезвредили бомбы времен Второй мировой войны 30.11.2014

Покинуть свои дома в целях безопасности были вынуждены около 25 тысяч человек.
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"Лекарство для ума", или Как не подсесть на допинг? 13.06.2014

Допинг популярен не только у спортсменов: во время учебы многие студенты прибегают к помощи лекарств и энергетических напитков. Как повысить работоспособность без вреда здоровью?
***Achtung: Nur zur Berichterstattung über diese Ausstellung verwenden!*** Slevogt im Garten von Neukastel, um 1925 Vorlage: Leihgabe aus Privatbesitz © Landesmuseum Mainz – GDKE Rheinland-Pfalz

В Майнце показывают неизвестные работы Макса Слефогта 05.05.2014

Около 180 экспонатов, многие из которых представлены впервые, отражают творчество выдающегося немецкого художника-импрессиониста, графика, иллюстратора.
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