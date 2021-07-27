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Памятники еврейской истории в немецких городах на Рейне - Шпайере, Вормсе и Майнце - включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Подробности и фоторепортажи.
Спаржа, которую так любят немцы, в этом году особенно вкусна и дорога - еще и потому, что для фермеров в Германии она обернулась головной болью...
Английский футбольный клуб "Ливерпуль" под руководством немецкого тренера Юргена Клоппа в шестой раз в истории выиграл Лигу чемпионов.
Главными карнавальными бастионами в Германии считаются Кельн, Дюссельдорф и Майнц.
После заявлений США и РФ о выходе из ДРСМД первый город в Германии - Майнц - присоединился к Кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN).
И у кого же больше? Это станет известно в понедельник, 12 февраля. Чтобы убедиться воочию, необходимо приехать в Майнц.
С первыми морозами к жителям Майнца пришли ледяные Деды Морозы. Выставка Eiswelt показывает творения скульпторов из разных стран мира.
Расследование в отношении комика Яна Бёмермана прекращено, поскольку следователям не удалось обнаружить достаточных доказательств совершения преступления.
В 26-й раз всего, а также в рекордный четвертый раз подряд чемпионом страны стала мюнхенская "Бавария". Покидают бундеслигу "Ганновер" и "Штутгарт".
Каждый год организаторы больших карнавальных шествий в Германии готовят для них сатирические повозки. Какие темы стали главными на этот раз?
Немецкие города один за другим отменяют традиционные карнавальные процессии в связи с неблагоприятными прогнозами синоптиков на "бешеный понедельник". Порывы ветра могут превысить 100 км/ч.
Обыски состоялись в деревне недалеко от Майнца. Воскресный рейд стал вторым полицейским мероприятием против возможных джихадистов за неделю.
Тренер дортмундской "Боруссии" Юрген Клопп попросил о прекращении контракта. Ожидается, что он покинет футбольный клуб в конце сезона.
Покинуть свои дома в целях безопасности были вынуждены около 25 тысяч человек.
Допинг популярен не только у спортсменов: во время учебы многие студенты прибегают к помощи лекарств и энергетических напитков. Как повысить работоспособность без вреда здоровью?
Около 180 экспонатов, многие из которых представлены впервые, отражают творчество выдающегося немецкого художника-импрессиониста, графика, иллюстратора.
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