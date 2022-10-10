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Пожар в Музее современного искусства во Франкфурте-на-Майне в 2019 году
Пожар в Музее современного искусства во Франкфурте-на-Майне в 2019 годуФото: picture-alliance/dpa/A. Arnold
КультураГермания

Как выиграть время при спасении культурных ценностей?

Павел Мыльников
1 ч. назад

Модульные столы, разработанные в рамках проекта KulturGutRetter и испытываемые музеем в Майнце, призваны облегчить первичную обработку культурных ценностей, пострадавших от стихийных бедствий.

https://www.dw.com/ru/kak-vyigrat-vrema-pri-spasenii-kulturnyh-cennostej-posle-katastrof/a-63359944

Пожары, наводнения, взрывы и землетрясения представляют собой серьезную угрозу культурным ценностям и музеям по всему миру. Центральный римско-германский музей в Майнце приступил к испытаниям оборудования, призванного облегчить первичную обработку пострадавших артефактов и произведений искусства. "Речь идет о том, чтобы выиграть время", - объясняет руководитель проекта KulturGutRetter Кристиан Экманн (Christian Eckmann). А к консервации и тщательной реставрации можно приступить позже, указывает он.

В рамках проекта были разработаны легкие передвижные модульные столы, на которых археологические ценности можно очищать от грязи или сажи как сухим, так и влажным способом. При этом сборка стола не составит трудностей - достаточно одной отвертки, подчеркивает Экманн. Теперь оборудование хотят приспособить для первичной обработки картин, архивных материалов, бумаги и природных материалов, поврежденных во время стихийных бедствий.

Финансовая поддержка почти в 600 тысяч евро

Партнерами KulturGutRetter являются Служба технической помощи THW (Technisches Hilfswerk, выполняет функции МЧС в ФРГ. - Ред.), которая занимается логистикой полетов и отвечает за водоснабжение и электроснабжение, а также Германский археологический институт (Deutsches Archäologisches Institut, DAI), сообщила координатор проекта Кристиане Новак-Липпс (Christiane Nowak-Lipps). Она особо выделила богатый опыт DAI в области архитектуры.

Кроме того, проект получил поддержку бундестага ФРГ и финансовую поддержку министерства иностранных дел в виде двух траншей по 280 тысяч евро. Средства пойдут на материальные ресурсы и оплату труда экспертов.

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