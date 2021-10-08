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Участники Североатлантического альянса обсудят программу "НАТО 2030". Ее цель - сдерживание будущих угроз, в том числе "растущей агрессии России".
Мадрид добивается, чтобы экс-глава администрации Каталонии Карлес Пучдемон предстал перед судом в Испании по обвинению в подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила лагерь афганских беженцев под Мадридом и заявила, что ЕС поддерживает контакты с движением "Талибан" для эвакуации афганцев из Кабула.
Суд в Люксембурге считает "гипотетическими" арест экс-главы администрации Каталонии Пучдемона и его соратников Комина и Понсати, а также выдачу их Испании, которой добивается Мадрид.
Глава МИД ФРГ прибыл в Мадрид для участия в конференции Стокгольмской инициативы по разоружению и высказался за сохранение американского ядерного арсенала в Германии.
После 11 лет и 106 матчей в составе бундестим полузащитник решил "сосредоточиться на своих целях в "Реале", а также больше внимания уделять своей жене и трем детям.
Координатор "Врачей без границ" по чрезвычайным ситуациям из Мадрида, ее помощник, а также водитель погибли в результате нападения в Эфиопии.
В Сеуту - испанский полуанклав на севере Африки - прибыли несколько тысяч нелегальных мигрантов из Марокко. Они добирались вплавь, на лодках или шли пешком во время отлива. Испания отправляет мигрантов обратно.
Банда на Майорке занималась легализацией доходов от наркобизнеса, переводя деньги через подставных лиц на Кубу, в США и Доминиканскую Республику.
Каньяда Реаль - гетто длиной в 16 км в одном из пригородов Мадрида. За последние годы трущобы превратились в перевалочный пункт наркодилеров.
Суперлигу возглавил руководитель мадридского "Реала" Флорентино Перес. УЕФА и ФИФА выступили с жесткой критикой.
Большинство европарламентариев проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности с экс-главы администрации Каталонии Пучдемона и его соратников Комина и Понсати. Мадрид добивается их выдачи.
Участники беспорядков, требовавшие освободить леворадикального рэпера Пабло Хаселя, крушили магазины в Барселоне. В Мадриде на улицы вышли порядка 400 человек.
Полиция Испании арестовала граждан России вымогавших у состоятельных соотечественников крупные суммы денег.
Суд признал правоту мэрии Мадрида, которая решила переименовать улицы имени деятелей Народного фронта, виновных в репрессиях в годы гражданской войны в Испании.
В доме в центре Мадрида прогремел взрыв. Разрушены верхние этажи здания. Есть жертвы.
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