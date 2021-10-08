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Мадрид

NATO-Hauptquartier zur Blauen Stunde in Bruessel. Bruessel, 04.12.2018. Bruessel Belgien *** NATO headquarters at Blue Hour in Brussels Brussels 04 12 2018 Brussels Belgium PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xThomasxTrutschelx

Очередной саммит НАТО состоится в Мадриде в июне 2022 года 08.10.2021

Участники Североатлантического альянса обсудят программу "НАТО 2030". Ее цель - сдерживание будущих угроз, в том числе "растущей агрессии России".
Exiled former Catalan president Carles Puigdemont (C) gets into a car as he leaves after being released from jail on September 24, 2021 in Sassari, Sardinia island, Italy. - Exiled former Catalan president Carles Puigdemont, who was arrested in Sardinia on September 23, 2021 at Spain's request, was free to leave the country and his lawyer said Puigdemont would attend the next hearing in his extradition fight, on October 4, 2021. (Photo by Gianni BIDDAU / AFP) (Photo by GIANNI BIDDAU/AFP via Getty Images)

Экс-глава Каталонии Пучдемон отпущен на свободу после задержания на Сардинии 24.09.2021

Мадрид добивается, чтобы экс-глава администрации Каталонии Карлес Пучдемон предстал перед судом в Испании по обвинению в подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств.
MADRID, SPAIN - AUGUST 21: Spain's Prime Minister Pedro Sanchez (2L), President of the European Commission Ursula Von der Leyen (L) and European Council President Charles Michel (R) visit the temporary reception facilities for Afghan refugees in Torrejon Air Base on August 21, 2021 in Madrid, Spain. Torrejon Air Base is a hub for European citizens and Afghan helpers evacuated from Afghanistan to protect them from Taliban reprisals. (Photo by Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)

Глава Еврокомиссии посетила лагерь афганских беженцев в Испании 21.08.2021

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила лагерь афганских беженцев под Мадридом и заявила, что ЕС поддерживает контакты с движением "Талибан" для эвакуации афганцев из Кабула.
Toni Comin, Carles Puigdemont und Clara Ponsati © Frederick Florin/AFP/Getty Images © Frederick Florin/AFP/Getty Images © Jeff J Mitchell/Getty Images

Суд ЕС отказался восстановить депутатскую неприкосновенность экс-главы Каталонии 30.07.2021

Суд в Люксембурге считает "гипотетическими" арест экс-главы администрации Каталонии Пучдемона и его соратников Комина и Понсати, а также выдачу их Испании, которой добивается Мадрид.
05.07.2021 Bundesaussenminister Heiko Maas, SPD, nimmt am vierten Ministertreffen der Stockholm-Initiative fuer nukleare Abruestung teil. Madrid, 06.07.2021 Madrid Spanien *** German Foreign Minister Heiko Maas, SPD, attends the fourth ministerial meeting of the Stockholm Initiative for Nuclear Disarmament Madrid, 06 07 2021 Madrid Spain Copyright: xThomasxImo/photothek.netx

Мас отстаивает приверженность ФРГ концепции НАТО по ядерному сдерживанию 05.07.2021

Глава МИД ФРГ прибыл в Мадрид для участия в конференции Стокгольмской инициативы по разоружению и высказался за сохранение американского ядерного арсенала в Германии.
Soccer Football - Euro 2020 - Group F - France v Germany - Football Arena Munich, Munich, Germany - June 15, 2021 Germany's Toni Kroos looks dejected after the match Pool via REUTERS/Matthias Hangst

Тони Кроос завершил карьеру в сборной Германии по футболу 02.07.2021

После 11 лет и 106 матчей в составе бундестим полузащитник решил "сосредоточиться на своих целях в "Реале", а также больше внимания уделять своей жене и трем детям.
23.01.2019, Äthiopien, Demolished historical site at May Adrash, in Tigrai region, Ethiopia

В Эфиопии убиты три сотрудника организации "Врачи без границ" 26.06.2021

Координатор "Врачей без границ" по чрезвычайным ситуациям из Мадрида, ее помощник, а также водитель погибли в результате нападения в Эфиопии.

Беспрецедентный наплыв мигрантов в испанскую Сеуту - Мадрид отправляет тысячи нелегалов обратно в Марокко (19.05.2021) 19.05.2021

В Сеуту - испанский полуанклав на севере Африки - прибыли несколько тысяч нелегальных мигрантов из Марокко. Они добирались вплавь, на лодках или шли пешком во время отлива. Испания отправляет мигрантов обратно.
Police officers patrol at the resort of Magaluf on the Spanish Balearic island of Mallorca, Spain, Thursday, July 16, 2020. In a move designed to stop the spread of the new coronavirus and shake off the region's reputation as a party hub, regional authorities in the Balearic Islands ordered the closure from Thursday of all establishments along Mallorca's Beer St. and Ham St., as the popular party areas near the beach of Palma de Mallorca are known, and another boulevard in nearby Magaluf. (AP Photo/Joan Mateu)

Полиция Майорки раскрыла международную сеть по отмыванию денег 16.05.2021

Банда на Майорке занималась легализацией доходов от наркобизнеса, переводя деньги через подставных лиц на Кубу, в США и Доминиканскую Республику.

Страшная правда о самом большом гетто Европы (04.05.2021) 04.05.2021

Каньяда Реаль - гетто длиной в 16 км в одном из пригородов Мадрида. За последние годы трущобы превратились в перевалочный пункт наркодилеров.
FC United of Manchester v Guiseley A.F.C FA Cup FC United of Manchester fans display a banner opposing the idea of a European Super League during the FA Cup Fourth Qualifying match at Broadhurst Park, Moston PUBLICATIONxNOTxINxUKxCHN Copyright: xMattxWilkinsonx FIL-14729-0001

Двенадцать топ-клубов Европы учреждают футбольную Суперлигу 19.04.2021

Суперлигу возглавил руководитель мадридского "Реала" Флорентино Перес. УЕФА и ФИФА выступили с жесткой критикой.
Toni Comin, Carles Puigdemont und Clara Ponsati © Frederick Florin/AFP/Getty Images © Frederick Florin/AFP/Getty Images © Jeff J Mitchell/Getty Images

Европарламент лишил депутатской неприкосновенности экс-главу Каталонии 09.03.2021

Большинство европарламентариев проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности с экс-главы администрации Каталонии Пучдемона и его соратников Комина и Понсати. Мадрид добивается их выдачи.
Demonstrators tear down a traffic light during a protest condemning the arrest of rap singer Pablo Hasél in Barcelona, Spain, Saturday, Feb. 20, 2021. A fifth night of peaceful protests to denounce the imprisonment of a Spanish rap artist once more devolved into clashes between police and fringe group members who set up street barricades and smashed storefront windows in Barcelona. (AP Photo/Joan Mateu)

В Испании не утихают протесты в поддержку осужденного рэпера 21.02.2021

Участники беспорядков, требовавшие освободить леворадикального рэпера Пабло Хаселя, крушили магазины в Барселоне. В Мадриде на улицы вышли порядка 400 человек.

FILE PHOTO: Spanish National Police officers wearing protective masks stand at a traffic checkpoint during a partial lockdown amid the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), in Madrid, Spain October 5, 2020. REUTERS/Sergio Perez/File Photo

В Испании арестованы вымогатели, шантажировавшие россиян 29.01.2021

Полиция Испании арестовала граждан России вымогавших у состоятельных соотечественников крупные суммы денег.
Women pleading with rebel troops for the lives of their menfolk as the rebels enter the town of Constantina between Seville and Cordobe during the Spanish civil war with white flags of surrender hanging from the windows 22nd August 1936 Spain / Mono Print |

Как связано переименование улиц в Испании с советской ЧК 22.01.2021

Суд признал правоту мэрии Мадрида, которая решила переименовать улицы имени деятелей Народного фронта, виновных в репрессиях в годы гражданской войны в Испании.
January 20, 2021*** Smoke rises from a damaged building after an explosion in Madrid downtown, in Madrid Spain January 20, 2021. REUTERS/Susana Vera

Взрыв в доме в центре Мадрида 20.01.2021

В доме в центре Мадрида прогремел взрыв. Разрушены верхние этажи здания. Есть жертвы.
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