 Полиция Майорки раскрыла международную сеть по отмыванию денег | Новости из Германии о Европе | DW | 16.05.2021

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Европа

Полиция Майорки раскрыла международную сеть по отмыванию денег

Банда на Майорке занималась легализацией доходов от наркобизнеса, переводя деньги через подставных лиц на Кубу, США и в Доминиканскую Республику.

Полицейские на Майорке

Полицейские на Майорке

Полиция на Майорке раскрыла международную сеть, занимавшуюся отмыванием денег, в том числе, на Кубе. На острове задержаны 55 подозреваемых, еще пять - в Мадриде, сообщила в воскресенье, 16 мая, полиция в Пальма-де-Майорка. Кроме того, в ходе обысков конфискованы наличные деньги на сумму 400 тысяч евро, а также значительное количество наркотических веществ.

Денежные переводы на Кубу, в США и Доминиканскую Республику

По данным правоохранительных органов, банда занималась легализацией полученных от контрабанды кокаина финансовых средств, переводя деньги через подставных лиц на Кубу, в Доминиканскую Республику и США. При этом суммы переводов были столь незначительны, что они не вызывали подозрений во время проверок. Получатели денег приобретали на них недвижимость и дорогие автомобили, которые затем предоставлялись членам преступной группировки.

При этом на Майорке банда создала подставные строительные фирмы, которые состояли в сговоре с двумя местными компаниями и выставили им счета на общую сумму 200 000 евро за проведение фиктивных работ, указывает далее следствие.

Наркобизнес на Майорке процветает, прежде всего, в населенном пункте Сон-Банья неподалеку от аэропорта Пальма-де-Майорки, известном как "наркодеревня". Международные преступные банды часто используют испанский остров в качестве перевалочного пункта.

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  • Абитуриенты в университете Мадрида

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    Знания - это свобода

    Диктатор Франко с большим недоверием относился к университетской профессуре и студентам. Он считал университеты рассадником "масонского анархизма". Так диктатор называл все прогрессивное и свободолюбивое. За 36 лет его правления было открыто всего 10 университетов, а после краха диктатуры - 61.

  • Ветропарк в Испании

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    К вершинам прогресса

    Франкизм был преградой для европейской интеграции Испании. И не только из-за неприятия демократии. Препятствием служил и громоздкий госсектор экономики. Только в 1986 году, завершив реформы, страна стала членом Европейского экономического сообщества, нынешнего Евросоюза. Сотрудничество в рамках ЕС позволило Мадриду приобщиться к передовым технологиям, в частности, в области "зеленой" энергетики.

  • Туристы в центре Мадрида

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    Главная отрасль испанской экономики

    Ведущей отраслью экономики Испании считается индустрия иностранного туризма. Ежегодно страну посещают более 80 миллионов иностранцев. Чтобы обслуживать такое количество зарубежных гостей, пришлось создать соответствующую инфраструктуру - благоустроить пляжи, построить новые гостиницы и рестораны, аэропорты, железные и шоссейные дороги. На фото - туристы в центре Мадрида.

  • Православная церковь в Мадриде

    Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

    Испания открыта для России

    При Франко Испания была полностью закрыта для граждан СССР, с которым у режима не было дипломатических отношений. Российская диаспора была представлена десятком эмигрантов, покинувших Россию после революции. Сегодня ежегодно страну посещает до 1,5 млн туристов из РФ, а постоянно в ней проживают 80 тыс. россиян. Мадридский религиозно-культурный центр РПЦ - один из крупнейших в Западной Европе.

    Автор: Виктор Черецкий, Мадрид


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