Лимбургский собор - самая красивая церковь Гессена (фоторепортаж)

Лимбургский собор

На мосту

Этот снимок сделан со Старого моста через Лан, на пути от парковки около речного шлюза в Старый город. Уже много столетий этот мост и путников, по нему идущих, охраняет святой Иоанн Непомук - мученик, тело которого в 1393 году сбросили с пражского Карлова моста во Влтаву. В некоторых районах Германии его статуи можно встретить достаточно часто, но фотографируют их реже, чем в чешской столице.