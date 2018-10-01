Лимбургский собор - самая красивая церковь Гессена (фоторепортаж)

Жители Гессена считают Лимбургский собор самой красивой церковью своей федеральной земли.
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Памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО в земле Северный Рейн-Вестфалия.
Самая большая романская церковь Европы находится в небольшом немецком городе на Рейне.
История самого большого романского храма Европы насчитывает почти тысячу лет, а его архитектура могла оказать влияние на русское храмовое зодчество времен Юрия Долгорукого.
Кримхильда оплакивала здесь своего Зигфрида. В историю вошли Вормсский конкордат и Вормсский эдикт. Собор взрывали по приказу "короля-солнце", но он устоял и по-прежнему восхищает.