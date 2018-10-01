 Лимбургский собор - самая красивая церковь Гессена (фоторепортаж) | Фоторепортажи о Германии | DW | 02.10.2018

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Фоторепортажи

Лимбургский собор - самая красивая церковь Гессена (фоторепортаж)

Жители Гессена считают Лимбургский собор самой красивой церковью своей федеральной земли.

  • 1000 марок 1964 года

    Лимбургский собор

    По автобану - к оригиналу

    У вас случайно не завалялась купюра в 1000 немецких марок 1964 года? Если вы захотите своими глазами увидеть изображенную на ней романскую церковь, пересчитать башни, найти готические элементы, вам нужно всего-навсего совершить путешествие, причем не во времени, а на машине - по автобану A3. Между Франкфуртом и Кельном около съезда на Лимбург ее будет видно издалека, уже со скоростной трассы.

  • Лимбургский собор. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбургский собор

    На мосту

    Этот снимок сделан со Старого моста через Лан, на пути от парковки около речного шлюза в Старый город. Уже много столетий этот мост и путников, по нему идущих, охраняет святой Иоанн Непомук - мученик, тело которого в 1393 году сбросили с пражского Карлова моста во Влтаву. В некоторых районах Германии его статуи можно встретить достаточно часто, но фотографируют их реже, чем в чешской столице.

  • Лимбургский собор. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбургский собор

    Западный фасад

    Путь от набережной к церкви пролегает по уютным узким улочкам, но мы оставим их на потом, торопясь на площадь к западному фасаду с двумя башнями и главным порталом. Пять его уровней украшают статуи, фигуры, резные орнаменты и колонны разной формы. Лев - аллегорический символ апостола Марка, телец - Луки. Где-то рядом с ними - средневековый мастер-зодчий, руководивший строительством этого храма.

  • Лимбургский собор. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбургский собор

    Письменные свидетельства

    Освящение церкви в ее нынешнем виде состоялось в 1235 году. Дата начала строительства точно не известна. Ученые называют 1180 - 1190 годы. Воздвигли ее на месте более старой церкви, принадлежавшей мужскому монастырю, основанному здесь еще в 910 году. Письменное упоминание о нем содержится в дарственной грамоте императора Оттона Великого.

  • Лимбургский собор. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбургский собор

    Гробница Конрада Курцбольда

    Особое почетное место внутри храма занимает гробница графа Конрада Курцбольда (Konrad Kurzbold), 885-948 гг., ныне находящаяся в северном поперечном нефе. Именно благодаря его стараниям над рекой Лан была основана монашеская обитель. Ее церковь первоначально имела форму базилики.

  • Лимбургский собор. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбургский собор

    Эпохи и стили

    Храм в Лимбурге считается одним из совершеннейших примеров архитектуры позднего романского стиля в Германии. Одновременно здесь можно найти следы пришедшей ему на смену ранней готики. После грабежей и вандализма времен Тридцатилетней войны внутреннее убранство выполнили в барочном стиле, но сейчас о нем напоминают лишь отдельные элементы. Все остальное возвращено в первоначальный вид.

  • Лимбургский собор. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбургский собор

    Монастырская и приходская церковь

    Заложенная в качестве монастырской церкви, позже она получила дополнительную функцию - приходского храма. Святые братья и местные жители проводили свои службы в разных его частях, отделенных друг от друга резной перегородкой. С ростом количества прихожан внутреннее деление храмового пространства несколько раз меняли.

  • Лимбургский собор. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбургский собор

    Секуляризация

    В 1803 году во время секуляризации монастырь распустили, а его имущество перешло во владение герцогства Нассау со столицами в Висбадене и Вайльбурге. Просуществовало оно всего шесть десятилетий, но оставило след в истории. Территории, когда-то ему принадлежавшие, до сих пор неофициально называются Нассаускими землями, хотя административно принадлежат разным регионам.

  • Лимбургский собор. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбургский собор

    Кафедральный собор

    В 1827 году по настоянию герцогства Нассау на его территории было создано новое католическое епископство (Bistum Limburg) с центром в Лимбурге, включавшее, в частности, Франкфурт-на-Майне. Большая монастырская церковь, посвященная Святому Георгию, получила статус кафедрального собора и сохраняет его до сих пор.

  • Лимбургский собор. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбургский собор

    Реставрационные работы

    В конце XIX века в соборе начались первые обширные реставрационные работы с целью восстановить фрески и другие элементы романского и готического периодов. Например - позднеготическую фреску с Родословием Иисуса (Ahnenreihe Jesu).

  • Лимбургский собор. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбургский собор

    Святые и апостолы

    В южном поперечном нефе изображена сцена передачи ключей от рая святому апостолу Петру. В другой части храма - покровитель путников святой Христофор с младенцем Иисусом на плечах.

  • Лимбургский собор. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбургский собор

    Информация для посетителей

    Лимбургский собор можно осмотреть самостоятельно или с экскурсиями. Со вторника по пятницу они начинаются в 11 и 15 часов. В субботу - в 11 часов. По воскресеньям - в 11:45. Начало ежедневных служб - 10:15.

    Автор: Максим Нелюбин


  • 1000 марок 1964 года

    Лимбургский собор

    По автобану - к оригиналу

    У вас случайно не завалялась купюра в 1000 немецких марок 1964 года? Если вы захотите своими глазами увидеть изображенную на ней романскую церковь, пересчитать башни, найти готические элементы, вам нужно всего-навсего совершить путешествие, причем не во времени, а на машине - по автобану A3. Между Франкфуртом и Кельном около съезда на Лимбург ее будет видно издалека, уже со скоростной трассы.

  • Лимбургский собор. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбургский собор

    На мосту

    Этот снимок сделан со Старого моста через Лан, на пути от парковки около речного шлюза в Старый город. Уже много столетий этот мост и путников, по нему идущих, охраняет святой Иоанн Непомук - мученик, тело которого в 1393 году сбросили с пражского Карлова моста во Влтаву. В некоторых районах Германии его статуи можно встретить достаточно часто, но фотографируют их реже, чем в чешской столице.

  • Лимбургский собор. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбургский собор

    Западный фасад

    Путь от набережной к церкви пролегает по уютным узким улочкам, но мы оставим их на потом, торопясь на площадь к западному фасаду с двумя башнями и главным порталом. Пять его уровней украшают статуи, фигуры, резные орнаменты и колонны разной формы. Лев - аллегорический символ апостола Марка, телец - Луки. Где-то рядом с ними - средневековый мастер-зодчий, руководивший строительством этого храма.

  • Лимбургский собор. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбургский собор

    Письменные свидетельства

    Освящение церкви в ее нынешнем виде состоялось в 1235 году. Дата начала строительства точно не известна. Ученые называют 1180 - 1190 годы. Воздвигли ее на месте более старой церкви, принадлежавшей мужскому монастырю, основанному здесь еще в 910 году. Письменное упоминание о нем содержится в дарственной грамоте императора Оттона Великого.

  • Лимбургский собор. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбургский собор

    Гробница Конрада Курцбольда

    Особое почетное место внутри храма занимает гробница графа Конрада Курцбольда (Konrad Kurzbold), 885-948 гг., ныне находящаяся в северном поперечном нефе. Именно благодаря его стараниям над рекой Лан была основана монашеская обитель. Ее церковь первоначально имела форму базилики.

  • Лимбургский собор. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбургский собор

    Эпохи и стили

    Храм в Лимбурге считается одним из совершеннейших примеров архитектуры позднего романского стиля в Германии. Одновременно здесь можно найти следы пришедшей ему на смену ранней готики. После грабежей и вандализма времен Тридцатилетней войны внутреннее убранство выполнили в барочном стиле, но сейчас о нем напоминают лишь отдельные элементы. Все остальное возвращено в первоначальный вид.

  • Лимбургский собор. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбургский собор

    Монастырская и приходская церковь

    Заложенная в качестве монастырской церкви, позже она получила дополнительную функцию - приходского храма. Святые братья и местные жители проводили свои службы в разных его частях, отделенных друг от друга резной перегородкой. С ростом количества прихожан внутреннее деление храмового пространства несколько раз меняли.

  • Лимбургский собор. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбургский собор

    Секуляризация

    В 1803 году во время секуляризации монастырь распустили, а его имущество перешло во владение герцогства Нассау со столицами в Висбадене и Вайльбурге. Просуществовало оно всего шесть десятилетий, но оставило след в истории. Территории, когда-то ему принадлежавшие, до сих пор неофициально называются Нассаускими землями, хотя административно принадлежат разным регионам.

  • Лимбургский собор. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбургский собор

    Кафедральный собор

    В 1827 году по настоянию герцогства Нассау на его территории было создано новое католическое епископство (Bistum Limburg) с центром в Лимбурге, включавшее, в частности, Франкфурт-на-Майне. Большая монастырская церковь, посвященная Святому Георгию, получила статус кафедрального собора и сохраняет его до сих пор.

  • Лимбургский собор. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбургский собор

    Реставрационные работы

    В конце XIX века в соборе начались первые обширные реставрационные работы с целью восстановить фрески и другие элементы романского и готического периодов. Например - позднеготическую фреску с Родословием Иисуса (Ahnenreihe Jesu).

  • Лимбургский собор. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбургский собор

    Святые и апостолы

    В южном поперечном нефе изображена сцена передачи ключей от рая святому апостолу Петру. В другой части храма - покровитель путников святой Христофор с младенцем Иисусом на плечах.

  • Лимбургский собор. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбургский собор

    Информация для посетителей

    Лимбургский собор можно осмотреть самостоятельно или с экскурсиями. Со вторника по пятницу они начинаются в 11 и 15 часов. В субботу - в 11 часов. По воскресеньям - в 11:45. Начало ежедневных служб - 10:15.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотрите также:
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  • Замок Эльц

    Достопримечательности на немецких деньгах

    Замок Эльц

    Бург Эльц (Burg Eltz) на Мозеле - один из самых красивых средневековых немецких замков. Какой-то особой роли в истории он не сыграл, но превосходно сохранился и очень живописно выглядит посреди нетронутого лесного ландшафта. Около 800 лет этот замок, сейчас очень популярный среди туристов, находится в собственности представителей одного и того же знатного рода.

  • Замок Эльц на купюре в 500 немецких марок образца 1965 года
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    Замок Эльц - 500 DM

    Эту купюру достоинством в 500 марок Бундесбанк выпустил в 1965 году. Замок Эльц символически напоминает на ней об истории и традициях немецкого рыцарства.

  • Голштинские ворота

    Достопримечательности на немецких деньгах

    Голштинские ворота

    Голштинские ворота (Holstentor) в Любеке считаются самыми известными городскими воротами Германии - после Бранденбургских ворот в Берлине. Их возвели в позднеготическом стиле в период между Средневековьем и Ренессансом.

  • Голштинские ворота на купюре в 50 немецких марок образца 1962 года

    Достопримечательности на немецких деньгах

    Голштинские ворота - 50 DM

    Эту купюру достоинством в 50 немецких марок выпустили в обращение в 1962 году. Любек много столетий был свободным ганзейским городом, важнейшим для всей немецкой Ганзы. Здесь до сих пор бережно заботятся о сохранении древних традиций. Голштинские ворота на банкноте символизируют гражданские традиции и достоинство немцев.

  • Горх Фок II

    Достопримечательности на немецких деньгах

    "Горх Фок II"

    Учебный барк немецкого военно-морского флота "Горх Фок II" был построен в 1958 году взамен первого "Горх Фока" 1932 года, после Второй мировой войны ставшего советским "Товарищем". С момента спуска на воду этот корабль-близнец совершил уже почти 170 учебных рейсов. Его старший "Товарищ" в 2003 году вернулся в Германию. Сейчас он стоит в порту Штральзунда. Родной порт второго "Горх Фока" - Киль.

  • Горх Фок II на купюре в 10 немецких марок образца 1963 года

    Достопримечательности на немецких деньгах

    "Горх Фок II" - 10 DM

    В 1963 году немецкий Бундесбанк решил поместить изображение "Горх Фока II" на купюре достоинством в 10 марок. Во время своих многочисленных учебных плаваний этот парусник посетил десятки стран и стал своего рода символом открытости немцев миру.

  • Бранденбургские ворота

    Достопримечательности на немецких деньгах

    Бранденбургские ворота

    Бранденбургские ворота (Brandenburger Tor) были построены в 1789-1791 годах. В 1989 году после падения Берлинской стены этот главный символ немецкой столицы стал также символом воссоединения страны.

  • Бранденбургские ворота на купюре в 5 немецких марок образца 1992 года

    Достопримечательности на немецких деньгах

    Бранденбургские ворота - 5 DM

    В 1992 году, через несколько лет после объединения Германии, изображение Бранденбургских ворот поместили на оборотной стороне новой 5-марочной купюры.

  • Гёттинген на старой почтовой открытке

    Достопримечательности на немецких деньгах

    Гёттинген

    Один из величайших математиков всех времен Карл Фридрих Гаусс (1777-1855) жил и работал в немецком городе Гёттингене. В сферу его интересов также входили физика, астрономия и геодезия. "Король математиков", как его называют, Гаусс являлся иностранным членом нескольких зарубежных академий наук, в том числе, в Санкт-Петербурге.

  • Портрет Карла Фридриха Гаусса и достопримечательности Гёттингена на купюре в 10 немецких марок образца 1991 года

    Достопримечательности на немецких деньгах

    Гёттинген - 10 DM

    Портрет Карла Фридриха Гаусса украшал лицевую сторону купюры в 10 немецких марок образца 1991 года. Здесь же изображены архитектурные памятники исторического центра Гёттингена, в частности, здания университета и обсерватории, должность директора которой занимал Гаусс.

  • Старый замок в Меерсбурге

    Достопримечательности на немецких деньгах

    Меерсбург

    Город Меерсбург расположен в Баден-Вюртемберге на Боденском озере недалеко от Фридрихсхафена. "Замок у моря" - так переводится его название. Средневековый Старый замок, как видно на фотографии, сохранилась здесь самым прекрасным образом. В Меерсбурге некоторое время жила знаменитая немецкая поэтесса и новеллистка Аннетте фон Дросте-Хюльсхофф (1797-1848).

  • Портрет Аннетте фон Дросте-Хюльсхофф и достопримечательности Меерсбурга на купюре в 20 немецких марок образца 1991 года

    Достопримечательности на немецких деньгах

    Меерсбург - 20 DM

    Помимо портрета Аннетте фон Дросте-Хюльсхофф на банкноте достоинством в 20 немецких марок выпуска 1991 года можно найти изображения архитектурных памятников Меерсбурга - зданий на пристани, городских ворот, а также дома важнейшей немецкой поэтессы, в котором сейчас находится музей.

  • Вюрцбургская резиденция

    Достопримечательности на немецких деньгах

    Вюрцбургская резиденция

    Среди ведущих архитекторов Германии чести быть изображенным на немецких марках удостоился Бальтазар Нейман - знаменитый зодчий эпохи барокко. Главным его творением считается Вюрцбургская епископская резиденция - оригинальный результат синтеза французской дворцовой архитектуры, австрийского имперского стиля, а также северо-итальянского дворцового и сакрального зодчества.

  • Детали фасада Вюрцбургской резиденции на купюре в 50 немецких марок образца 1991 года
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    Достопримечательности на немецких деньгах

    Вюрцбургская резиденция - 50 DM

    Портер Бальтазара Неймана помещен на лицевой стороне 50-марочной купюры 1991 года выпуска. На оборотной стороне изображены детали фасада Вюрцбургской резиденции, которую историки архитектуры ставят в один ряд с венским Шёнбрунном и французским Версалем, а также чертежи двух других зданий этого зодчего - монастырской церкви в Нересхайме и часовни Креста Господня в Китцингене.

  • Рыночная площадь в Лейпциге на старой почтовой открытке

    Достопримечательности на немецких деньгах

    Лейпциг

    С Лейпцигом связаны биографии многих немецких знаменитостей - Лейбница, Вагнера, Баха, Ницше. Однако на одну из денежных купюр его архитектурные памятники попали благодаря пианистке и композитору Кларе Шуман, родившейся в этом саксонском городе.

  • Портрет Клары Шуман и достопримечательности Лейпцига на купюре в 100 немецких марок образца 1990 года

    Достопримечательности на немецких деньгах

    Лейпциг - 100 DM

    На лицевой стороне купюры достоинством в 100 немецких марок 1990 года выпуска помимо портрета Клары Шуман различаются силуэты исторических зданий Лейпцига - в частности, Новой ратуши, церкви Святого Фомы, фасадов Рыночной площади, а также разрушенного во время Второй мировой войны концертного зала Гевандхаус 1884 года постройки.

  • Франкфурт-на-Майне

    Достопримечательности на немецких деньгах

    Франкфурт-на-Майне

    На фотографии - Старая ратуша Франкфурта-на-Майне. В этом гессенском городе жил и работал немецкий врач Пауль Эрлих (1854-1915) - основоположник химиотерапии и лауреат Нобелевской премии. Его портрет был помещен на купюре достоинством 200 марок 1990 года выпуска. Именем этого ученого сейчас назван федеральный институт вакцины и биомедицинских лекарственных средств - Paul-Ehrlich-Institut.

  • Портрет Пауля Эрлиха и достопримечательности Франкфурта-на-Майне на купюре в 200 немецких марок образца 1990 года
    Еще по теме

    Достопримечательности на немецких деньгах

    Франкфурт-на-Майне - 200 DM

    Рядом с портретом Пауля Эрлиха на лицевой стороне банкноты изображены хорошо узнаваемые архитектурные памятники Франкфурта-на-Майне. Среди них - дома на площади Рёмерберг, церковь Святого Павла, в которой в 1848-1849 годах заседали делегаты первого германского парламента, а также пешеходный Железный мостик через Майн, построенный в 1869 году на средства жителей города.

  • Нюрнберг

    Достопримечательности на немецких деньгах

    Нюрнберг

    Из Франкфурта-на-Майне, взглянув на следующую купюру, отправимся в другой древний немецкий город - Нюрнберг. В 1647 году здесь родилась немецкая художница, гравер и энтомолог Мария Сибилла Мериан, прославившаяся своими совершенными рисунками и картинами, изображающими растения и животных. На фотографии - императорский замок Кайзербург на фоне ночного неба.

  • Портрет Марии Сибиллы Мериан и достопримечательности Нюрнберга на купюре в 500 немецких марок образца 1992 года
    Еще по теме

    Достопримечательности на немецких деньгах

    Нюрнберг - 500 DM

    Замок и другие достопримечательности Нюрнберга помещены на лицевой стороне купюры в 500 немецких марок выпуска 1992 года рядом с портретом Марии Сибиллы Мериан. Отметим также, что она была дочерью знаменитого швейцарского художника и гравера Маттеуса Мериана Старшего, оставившего нам гравюры с видами многих средневековых немецких городов.

  • Берлин

    Достопримечательности на немецких деньгах

    Берлин

    Завершим путешествие в немецкой столице. От Бранденбургских ворот, помещенных на 5-марочной банкноте, до этого места - минут десять пешком по бульвару Унтер-ден-Линден. На снимке изображена Старая библиотека, ранее - Королевская библиотека. С 1840 года в этом здании работали братья Якоб и Вильгельм Гримм - не только записавшие много народных сказок, но и начавшие составление "Немецкого словаря".

  • Старая библиотека в Берлине на купюре в 1000 немецких марок образца 1992 года

    Достопримечательности на немецких деньгах

    Берлин - 1000

    Изображение этого словаря и фасад Старой библиотеки украшают оборотную сторону банкноты в 1000 марок 1992 года выпуска. Портрет братьев находится на лицевой стороне вместе с изображениями исторических зданий Касселя, где они учились в гимназии.

    Автор: Максим Нелюбин


Досье

Туристические маршруты по Германии

Самый первый маршрут для путешествий по Германии был проложен в 1927 году - Немецкая альпийская дорога.  

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Пролет одной его очень узкой улочки диктовал ширину повозок на средневековом торговом пути Via Publica между Брюсселем и Прагой…  

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Контекст

Лимбургский собор  

Достопримечательности на немецких деньгах  

Ссылки в интернете

www.dom.bistumlimburg.de

Сайт Лимбургского собора

Аудио- и видеофайлы по теме

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Европейские долгострои  

Ахенский собор  

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