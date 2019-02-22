Лестница на небеса, или Самый популярный планетарий Германии

10 марта отмечается Международный день планетариев. Самый посещаемый в Германии находится в Гамбурге.
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