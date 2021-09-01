Кредит на образование: как Германия оказывает господдержку студентам

Cтипендии BAföG - 50 лет. Студенты в Германии получают беспроцентный кредит от государства, и вернуть нужно лишь половину суммы. Но почему его сегодня берут не все нуждающиеся?