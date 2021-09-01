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Кредит

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Кредит".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Symbolfoto Wirtschaftsbegriff Bafoeg | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Кредит на образование: как Германия оказывает господдержку студентам 01.09.2021

Cтипендии BAföG - 50 лет. Студенты в Германии получают беспроцентный кредит от государства, и вернуть нужно лишь половину суммы. Но почему его сегодня берут не все нуждающиеся?
05.02.2020 FILE PHOTO: IMF Managing Director Kristalina Georgieva speaks during a conference hosted by the Vatican on economic solidarity, at the Vatican, February 5, 2020. REUTERS/Remo Casilli/File Photo

Минск получит от МВФ около миллиарда долларов 24.08.2021

Финансовая помощь Беларуси от МВФ стала возможной благодаря вступлению в силу решения о распределении специальных прав заимствования для стран-участниц МВФ.
FILE PHOTO: The International Monetary Fund (IMF) headquarters building is seen ahead of the IMF/World Bank spring meetings in Washington, U.S., April 8, 2019. REUTERS/Yuri Gripas/File Photo

МВФ направит на поддержку экономики беспрецедентные 650 млрд долларов 03.08.2021

Глава МВФ Георгиева видит в беспрецедентном по масштабу выделении средств прививку во время коронавирусного кризиса. Развивающиеся страны получат от фонда 275 млрд долларов на поддержку экономики.
Russian President Vladimir Putin, right, listens to Belarusian President Alexander Lukashenko during their meeting in St. Petersburg, Russia, Tuesday, July 13, 2021.(Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Эксперты: Кремль все больше склоняет Минск к политическим уступкам 15.07.2021

Переговоры Лукашенко с Путиным в Санкт-Петербурге стали для многих неожиданными. Чем они могли быть вызваны, бояться ли белорусам статьи Путина и ждать ли переустройства власти? Мнения политологов.

Черногория: по уши в долгах перед Китаем (07.06.2021) 07.06.2021

Черногория взяла в долг у Китая миллиард евро - на строительство автомагистрали китайскими же фирмами. Обслуживать кредит страна не может. ЕС в помощи отказал. Китай может получить какой-нибудь объект инфраструктуры.
Russian President Vladimir Putin, right, and Belarusian President Alexander Lukashenko talks to each other standing on the boat during their meeting in the Black Sea resort of Sochi, in Russia, Saturday, May 29, 2021.(Sergei Ilyin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

СМИ ФРГ о встрече Путина и Лукашенко: Угроза для ЕС или повод для оптимизма? 31.05.2021

Итоги переговоров Лукашенко и Путина в Сочи и выплата Беларуси 500 млн долларов в рамках российского госредита привлекли внимание немецкой прессы. Подробности о ее реакции - у DW.
Karikatur von Sergey Elkin zu Lukaschenko erhält von Putin 500 Millionen Euro Belorussischer Herrscher Alexander Lukaschenko kommt zum Geldautomaten, in dem russischer Präsident Wladimir Putin sitzt.

Зачем Лукашенко приезжал к Путину в Сочи 31.05.2021

Прогулка на яхте вряд ли была целью поездки Александра Лукашенко к Владимиру Путину в Сочи. А вот получение 500 млн долларов российского госкредита - другое дело, считает Сергей Елкин.
Russian President Vladimir Putin (R) meets with his Belarusian counterpart Alexander Lukashenko in Sochi, on May 28, 2021. (Photo by Mikhail Klimentyev / Sputnik / AFP) (Photo by MIKHAIL KLIMENTYEV/Sputnik/AFP via Getty Images)

Путин и Лукашенко договорились о втором транше кредита в 500 млн долларов 29.05.2021

Минск получил первые 500 млн долларов в рамках госкредита от Москвы в декабре 2020-го. Теперь президент РФ Путин обсудил в Сочи с правящим в Беларуси Лукашенко второй транш.
Ansteigende Stapel mit Münzen und einem Haus im Hintergrund | Verwendung weltweit

Задолженность россиян по ипотеке впервые превысила 10 трлн рублей 29.05.2021

Объем просроченной задолженности составил почти 70 млрд рублей. В Германии к концу 2020 года общий объем ипотечных кредитов превысил 1,1 трлн евро.

ARCHIV - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan spricht am 21.11.2017 im Parlament in Ankara (Türkei). Erdogan hält beinahe täglich Ansprachen, und bei einigen Reden lässt sich schon vor deren Ende erahnen, dass die Lira nun weiter an Wert einbüßen wird. (zu dpa Verfall der Türkischen Lira - Erdogan und die «Zinslobby» vom 27.11.2017) Foto: Burhan Ozbilici/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Президент Турции Эрдоган пообещал поддержку малому бизнесу 12.03.2021

Малый бизнес в Турции получит возможность взять кредит по низкой ставке и будет освобожден от налога на прибыль, заявил президент, не назвав конкретные сроки нововведений.
FILE PHOTO: FILE PHOTO: FILE PHOTO: Belarus President Alexander Lukashenko and Russian President Vladimir Putin meet at the Sirius Educational Center in the Black sea resort of Sochi, Russia February 15, 2019. Sergei Chirikov/Pool via REUTERS/File Photo/File Photo/File Photo

"Коммерсант": Лукашенко приедет к Путину за 3 миллиардами долларов 11.02.2021

Лукашенко и Путин близки к достижению договоренности по выделению Минску кредита на строительство АЭС, сообщает "Ъ" со ссылкой на источники.
Schriftzug The World Bank am Gebäude der Weltbank

Пандемия COVID-19: Всемирный банк выделит Украине 300 млн долларов 12.12.2020

Пандемия грозит Украине ростом безработицы до 23 процентов, предупредил Всемирный банк. Займ поможет Киеву укрепить меры социальной помощи и уберечь около 1 млн украинцев от перехода черты бедности.
Thema Folgen der Corona-Krise für Wohnungsmarkt in Russland Zulieferung: 14.4.2020

Как коронакризис спровоцировал ипотечный бум в России 18.11.2020

Низкие процентные ставки и льготная ипотечная госпрограмма вызвали рост интереса россиян к приобретению жилья в кредит. Эксперты прогнозируют дальнейший подъем спроса на ипотеку. Грядет ли ипотечный кризис?
14.09.2020 Russia's President Vladimir Putin shakes hands with his Belarusian counterpart Alexander Lukashenko during a meeting in Sochi, Russia September 14, 2020, in this still image taken from a video. Russian Presidential Executive Office/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Комментарий: Кремль подключил Беларусь к "узурпаторскому" тарифу 15.09.2020

Если считать в рублях, то Лукашенко на пике протестов Кремль дал кредит даже больший, чем Януковичу незадолго до его бегства. О том, на что пойдут эти 1,5 млрд долларов, - Иван Преображенский.
ARCHIV Nov. 30, 2017 file photo, Belarusian President Alexander Lukashenko, left, greets Russian President Vladimir Putin during the Collective Security Council of the Collective Security Treaty Organization (CSTO) summit in Minsk, Belarus. Russian President Vladimir Putin on Friday, Aug. 7, 2020, urged his Belarusian counterpart to release 33 Russian contractors arrested in Belarus on charges of planning to foment unrest ahead of the country's presidential vote. (Tatyana Zenkovich, Pool Photo via AP, File) |

Москва и Минск обсуждают рефинансирование долга Беларуси 01.09.2020

По словам министра финансов РФ Силуанова, переговоры идут на уровне министерств. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что речь идет о рефинансировании части госдолга на 1 млрд долларов.
Neubauten, Am Lokdepot 14, Monumentenstrasse, Kreuzberg, Friedrichshain-Kreuzberg, Berlin, Deutschland | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Покупка жилья в Германии: дешевая ипотека обеспечивает высокий спрос 20.08.2020

Коронавирус и рецессия не вызвали падения цен на немецком рынке жилой недвижимости, но усиливают новый тренд. В ряде регионов ФРГ имеет смысл подождать с покупкой до конца года.
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