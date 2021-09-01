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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Кредит".
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Cтипендии BAföG - 50 лет. Студенты в Германии получают беспроцентный кредит от государства, и вернуть нужно лишь половину суммы. Но почему его сегодня берут не все нуждающиеся?
Финансовая помощь Беларуси от МВФ стала возможной благодаря вступлению в силу решения о распределении специальных прав заимствования для стран-участниц МВФ.
Глава МВФ Георгиева видит в беспрецедентном по масштабу выделении средств прививку во время коронавирусного кризиса. Развивающиеся страны получат от фонда 275 млрд долларов на поддержку экономики.
Переговоры Лукашенко с Путиным в Санкт-Петербурге стали для многих неожиданными. Чем они могли быть вызваны, бояться ли белорусам статьи Путина и ждать ли переустройства власти? Мнения политологов.
Черногория взяла в долг у Китая миллиард евро - на строительство автомагистрали китайскими же фирмами. Обслуживать кредит страна не может. ЕС в помощи отказал. Китай может получить какой-нибудь объект инфраструктуры.
Итоги переговоров Лукашенко и Путина в Сочи и выплата Беларуси 500 млн долларов в рамках российского госредита привлекли внимание немецкой прессы. Подробности о ее реакции - у DW.
Прогулка на яхте вряд ли была целью поездки Александра Лукашенко к Владимиру Путину в Сочи. А вот получение 500 млн долларов российского госкредита - другое дело, считает Сергей Елкин.
Минск получил первые 500 млн долларов в рамках госкредита от Москвы в декабре 2020-го. Теперь президент РФ Путин обсудил в Сочи с правящим в Беларуси Лукашенко второй транш.
Объем просроченной задолженности составил почти 70 млрд рублей. В Германии к концу 2020 года общий объем ипотечных кредитов превысил 1,1 трлн евро.
Малый бизнес в Турции получит возможность взять кредит по низкой ставке и будет освобожден от налога на прибыль, заявил президент, не назвав конкретные сроки нововведений.
Лукашенко и Путин близки к достижению договоренности по выделению Минску кредита на строительство АЭС, сообщает "Ъ" со ссылкой на источники.
Пандемия грозит Украине ростом безработицы до 23 процентов, предупредил Всемирный банк. Займ поможет Киеву укрепить меры социальной помощи и уберечь около 1 млн украинцев от перехода черты бедности.
Низкие процентные ставки и льготная ипотечная госпрограмма вызвали рост интереса россиян к приобретению жилья в кредит. Эксперты прогнозируют дальнейший подъем спроса на ипотеку. Грядет ли ипотечный кризис?
Если считать в рублях, то Лукашенко на пике протестов Кремль дал кредит даже больший, чем Януковичу незадолго до его бегства. О том, на что пойдут эти 1,5 млрд долларов, - Иван Преображенский.
По словам министра финансов РФ Силуанова, переговоры идут на уровне министерств. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что речь идет о рефинансировании части госдолга на 1 млрд долларов.
Коронавирус и рецессия не вызвали падения цен на немецком рынке жилой недвижимости, но усиливают новый тренд. В ряде регионов ФРГ имеет смысл подождать с покупкой до конца года.
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