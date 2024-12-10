Минфин США объявил о 20 млрд долларов кредита Киеву

Кредит Вашингтона Киеву должен быть погашен за счет доходов от замороженных активов России, указали в Минфине США.

Министерство финансов США объявило о выделении 20 млрд долларов (19 млрд евро) Украине в рамках инициативы "большой семерки" (G7, "Группы семи"). О кредите сообщили во вторник, 10 декабря, в американском финансовом ведомстве.

Кредит должен быть погашен за счет доходов от замороженных активов России. Общая сумма средств, предоставляемых по линии G7, составляет 50 млрд долларов (47,5 млрд евро).

Министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что финансовые ресурсы необходимы Украине "для поддержания служб экстренной помощи, больниц и других основ ее мужественного сопротивления".

Указанные средства, помощь Вашингтона в области безопасности и шаги по ужесточению санкций против России "укрепят позиции Украины в деле защиты ее суверенитета и достижения справедливого мира", подчеркнула Йеллен.

"Поддержка Украины жизненно важна для нацинтересов США"

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что "мы устанем и в конце концов отступим", добавила она. G7 заставляет Россию, а "не налогоплательщиков нашей коалиции" все больше "нести расходы за незаконную войну",указала министр. В министерстве напомнили, что задействован механизм "семерки" по предоставлению чрезвычайных кредитов (ERA).

"Поддержка Украины также жизненно важна для национальных интересов Соединенных Штатов. Если позволить Украине пасть, это приведет к дальнейшей агрессии со стороны Путина и поставит под угрозу безопасность наших союзников по НАТО в Европе, которых мы обязаны защищать в соответствии с договором", - указали в министерстве, имея в виду вашингтонский договор 1949 года.

План погашения кредита

Решение выделить Украине кредиты по схеме, предполагающей использование доходов от активов РФ, замороженных в странах Запада, было принято странами "большой семерки" еще в июне.

Согласно плану Вашингтон должен был предоставить Киеву 20 млрд долларов из 50, примерно столько же обещали внести в ЕС, еще 10 млрд долларов ожидались от Великобритании, Японии и Канады.

Погашаться кредит будет за счет процентов, которые автоматически начисляются на активы Центробанка РФ, заблокированные в странах Запада в рамках санкций против Москвы за развязывание войны против Украины. Это примерно 280 млрд долларов, большая часть из которых - 210 млрд в пересчете на евро - заблокирована в ЕС. Ежегодно замороженные активы РФ приносят прибыль, составляющую, по оценкам аналитиков, 2,5-3 млрд евро.