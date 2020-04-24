Красное великолепие: немецкие маки от Балтики до Баварии (фотогалерея)

Когда начинают цвести маки, их непременно хочется сфотографировать, а сейчас - самый сезон.
Удивительное - рядом! Представляем улитку и цветок, которые кроме Мюнхена нигде в мире больше не встречаются.
Синее небо, белеющие остатками снега горы и желтые ковры из одуванчиков. Вся эта красота - в наших кадрах дня из Германии.
Эти фотографии сделаны не в Нидерландах. Такие поля тюльпанов находятся совсем недалеко от Кельна.
Опустевшая Германии в цветущем апреле. 10 фотографий из разных немецких земель во время коронавирусного карантина. (18.04.2020)
Этот немецкий город ежегодно посещает более 16 миллионов туристов. Большинство - на один день без ночевки. Сейчас в Потсдаме пусто.
Родившийся в Ленинграде и живущий в Гамбурге фотограф Евгений Макаров снимал дачную жизнь в Орехово Ленинградской области. Его фотографии вошли в книгу "Дача. 600 м² счастья". (30.05.2019)
Что мы знаем о Бонне? Это - бывшая столица ФРГ, здесь родился Бетховен и... каждую весну цветет сакура. (08.04.2019)
Кельнский ботанический сад "Флора" обладает одной из самых значительных коллекций камелий в Германии. Цветут они здесь с января по апрель. (08.03.2019)
В Германии весенние адонисы - большая редкость, поэтому их цветение непременно привлекает к себе внимание. (20.03.2019)