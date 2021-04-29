В Германии цветут "нефтяные поля" (фотогалерея)

Рапсовые ландшафты Германии

Вот и сам Франкфурт - на горизонте. В последние десятилетия экономическое значение рапса значительно увеличилось, так как он используется для получения биологического автомобильного топлива. На эти цели в Германии сейчас уходит почти половина получаемого рапсового масла.