В Германии цветут "нефтяные поля" (фотогалерея)

В Германии уже дружно цветет рапс. Смотрите в нашей галерее - живописные желтые-прежелтые ландшафты нынешней весны и прошлых лет.
В мае-июне повсюду в Германии цветут бесконечные поля рапса, помимо прочего - замечательного медоноса.
Вот уже второй сезон подряд японская вишня в Бонне цветет хотя и не в гордом одиночестве, но все же в условиях пандемии - без многочисленных горожан и тысяч туристов со всего мира.
Остров цветов Майнау называют райским садом на Боденском озере. Из-за пандемии здесь пришлось отложить начало очередного сезона и традиционной выставки орхидей.
Эти фотографии сделаны не в Нидерландах. Такие поля тюльпанов находятся совсем недалеко от Кельна.
Пфальц - один из крупнейших винодельческих регионов Германии. Растет здесь не только виноград, но и миндаль, цветением которого можно будет любоваться в ближайшие недели.