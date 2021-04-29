 В Германии цветут ″нефтяные поля″ (фотогалерея) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 30.04.2021

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По Германии

В Германии цветут "нефтяные поля" (фотогалерея)

В Германии уже дружно цветет рапс. Смотрите в нашей галерее - живописные желтые-прежелтые ландшафты нынешней весны и прошлых лет.

  • Веттерау

    Рапсовые ландшафты Германии

    Площади посевов рапса в Германии составляют около 1,2 миллиона гектаров. Здесь он является важнейшей масличной культурой. Часть урожая идет на корм для животных. Эта фотография была сделана в конце апреля 2021 года недалеко от Франкфурта-на-Майне в Веттерау.

  • Гессен

    Рапсовые ландшафты Германии

    Вот и сам Франкфурт - на горизонте. В последние десятилетия экономическое значение рапса значительно увеличилось, так как он используется для получения биологического автомобильного топлива. На эти цели в Германии сейчас уходит почти половина получаемого рапсового масла.

  • Хайлигенхафен

    Рапсовые ландшафты Германии

    Хайлигенхафен в Шлезвиг-Гольштейне. Иногда такие ландшафты называют цветущими "нефтяными полями".

  • Хайлигендамм

    Рапсовые ландшафты Германии

    Эта фотография сделана в окрестностях балтийского курорта Хайлигендамм в 2020 году. Курортной узкоколейке "Молли" (Bäderbahn Molli) - почти 135 лет.

  • Нижняя Саксония

    Рапсовые ландшафты Германии

    Присмотримся ближе. Рапс - прекрасный медонос, над полями повсюду раздается дружное жужжание пчел, но на цветках можно увидеть и таких вот бабочек. Этот снимок - из-под Ганновера.

  • Бойенсдорф

    Рапсовые ландшафты Германии

    Здесь перед нами - уже не безобидная бабочка, а хищный представитель семейства ястребиных - камышовый или болотный лунь (нем. Rohrweihe), выискивающий добычу над рапсовым полем где-то в мекленбургской коммуне Бойенсдорф.

  • Вильфинген

    Рапсовые ландшафты Германии

    Рапсовое поле около Вильфингена в Баден-Вюртемберге. Около 30 процентов рапсового масла используется в пищевой промышленности или поступает в розничную торговлю.

  • Нордштеммен

    Рапсовые ландшафты Германии

    Нордштеммен в Нижней Саксонии. По данным маркетингового общества GfK, на немецких частных кухнях рапсовое масло находится на перовом месте - 78,3 миллиона литров в 2017 году. Второе и третье места занимают подсолнечное и оливковое - 55,2 миллиона и 30,6 миллиона литров соответственно.

  • Менгкофен

    Рапсовые ландшафты Германии

    Сельский ландшафт около баварского Менгкофена. Увеличение площадей рапсовых посевов подвергают критике, рассматривая это растение в качестве новой монокультуры со всеми вытекающими негативными последствиями для экологического разнообразия,

  • Северный Рейн - Вестфалия

    Рапсовые ландшафты Германии

    Лесная завирушка (нем. Heckenbraunelle) на рапсовом поле где-то в Северном Рейне - Вестфалии.

  • Варбург

    Рапсовые ландшафты Германии

    Развалины замка Дезенберг (Burg Desenberg) около города Варбурга в земле Северный Рейн - Вестфалия.

  • Нижняя Бавария

    Рапсовые ландшафты Германии

    Европейская косуля на рапсовом поле в Нижней Баварии.

  • Фесте Ваксенбург

    Рапсовые ландшафты Германии

    В окрестностях замка Фесте Ваксенбург (Veste Wachsenburg) в Тюрингии.

  • Утехт

    Рапсовые ландшафты Германии

    Это рапсовое поле находится в коммуне Утехт в земле Мекленбург - Передняя Померания. Здесь водятся такие большие нанду, предкам которых удалось убежать на свободу в 1990-х годах. Родиной этих птиц является Южная Америка.

  • Остров Узедом

    Рапсовые ландшафты Германии

    Ветряная мельница в коммуне Пудагла на балтийском острове Узедом в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания.

  • Невель

    Рапсовые ландшафты Германии

    Темные облака над залитым солнцем рапсовым полем в коммуне Невель в земле Рейнланд-Пфальц.

  • Остров Пельворм

    Рапсовые ландшафты Германии

    Старая церковь - храм Спасителя мира (St. Salvator) XII века на северо-фризском острове Пельворм в Северном море.

  • Крепость Кенигштайн

    Рапсовые ландшафты Германии

    Крепость Кенигштайн (Festung Königstein) Саксонской Швейцарии.

  • Басторф

    Рапсовые ландшафты Германии

    Маяк 1878 года постройки в Басторфе недалеко от города Ростока в земле Мекленбург - Передняя Померания.

  • Бранденбург

    Рапсовые ландшафты Германии

    Рапсовое поле около Заксендорфа (Sachsendorf) в Бранденбурге.

  • Аббатство Нересхайм

    Рапсовые ландшафты Германии

    Аббатство Нересхайм (Kloster Neresheim) - бенедиктинский монастырь в Баден-Вюртемберге. Был основан в 1095 году и упразднен в 1802 году.

  • Райтцендорф

    Рапсовые ландшафты Германии

    Ветряная мельница в саксонском Райтцендорфе (Reitzendorfer Windmühle). На заднем плане также видна Дрезденская телевизионная башня.

  • Мертлох

    Рапсовые ландшафты Германии

    Часовня Святого Креста (Heilig-Kreuz-Kapelle) XVIII века около Мертлоха в регионе Айфель в земле Рейнланд-Пфальц.

  • Гессен

    Рапсовые ландшафты Германии

    Раннее утро на рапсовом поле где-то на просторах Гессена.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Веттерау

    Рапсовые ландшафты Германии

    Площади посевов рапса в Германии составляют около 1,2 миллиона гектаров. Здесь он является важнейшей масличной культурой. Часть урожая идет на корм для животных. Эта фотография была сделана в конце апреля 2021 года недалеко от Франкфурта-на-Майне в Веттерау.

  • Гессен

    Рапсовые ландшафты Германии

    Вот и сам Франкфурт - на горизонте. В последние десятилетия экономическое значение рапса значительно увеличилось, так как он используется для получения биологического автомобильного топлива. На эти цели в Германии сейчас уходит почти половина получаемого рапсового масла.

  • Хайлигенхафен

    Рапсовые ландшафты Германии

    Хайлигенхафен в Шлезвиг-Гольштейне. Иногда такие ландшафты называют цветущими "нефтяными полями".

  • Хайлигендамм

    Рапсовые ландшафты Германии

    Эта фотография сделана в окрестностях балтийского курорта Хайлигендамм в 2020 году. Курортной узкоколейке "Молли" (Bäderbahn Molli) - почти 135 лет.

  • Нижняя Саксония

    Рапсовые ландшафты Германии

    Присмотримся ближе. Рапс - прекрасный медонос, над полями повсюду раздается дружное жужжание пчел, но на цветках можно увидеть и таких вот бабочек. Этот снимок - из-под Ганновера.

  • Бойенсдорф

    Рапсовые ландшафты Германии

    Здесь перед нами - уже не безобидная бабочка, а хищный представитель семейства ястребиных - камышовый или болотный лунь (нем. Rohrweihe), выискивающий добычу над рапсовым полем где-то в мекленбургской коммуне Бойенсдорф.

  • Вильфинген

    Рапсовые ландшафты Германии

    Рапсовое поле около Вильфингена в Баден-Вюртемберге. Около 30 процентов рапсового масла используется в пищевой промышленности или поступает в розничную торговлю.

  • Нордштеммен

    Рапсовые ландшафты Германии

    Нордштеммен в Нижней Саксонии. По данным маркетингового общества GfK, на немецких частных кухнях рапсовое масло находится на перовом месте - 78,3 миллиона литров в 2017 году. Второе и третье места занимают подсолнечное и оливковое - 55,2 миллиона и 30,6 миллиона литров соответственно.

  • Менгкофен

    Рапсовые ландшафты Германии

    Сельский ландшафт около баварского Менгкофена. Увеличение площадей рапсовых посевов подвергают критике, рассматривая это растение в качестве новой монокультуры со всеми вытекающими негативными последствиями для экологического разнообразия,

  • Северный Рейн - Вестфалия

    Рапсовые ландшафты Германии

    Лесная завирушка (нем. Heckenbraunelle) на рапсовом поле где-то в Северном Рейне - Вестфалии.

  • Варбург

    Рапсовые ландшафты Германии

    Развалины замка Дезенберг (Burg Desenberg) около города Варбурга в земле Северный Рейн - Вестфалия.

  • Нижняя Бавария

    Рапсовые ландшафты Германии

    Европейская косуля на рапсовом поле в Нижней Баварии.

  • Фесте Ваксенбург

    Рапсовые ландшафты Германии

    В окрестностях замка Фесте Ваксенбург (Veste Wachsenburg) в Тюрингии.

  • Утехт

    Рапсовые ландшафты Германии

    Это рапсовое поле находится в коммуне Утехт в земле Мекленбург - Передняя Померания. Здесь водятся такие большие нанду, предкам которых удалось убежать на свободу в 1990-х годах. Родиной этих птиц является Южная Америка.

  • Остров Узедом

    Рапсовые ландшафты Германии

    Ветряная мельница в коммуне Пудагла на балтийском острове Узедом в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания.

  • Невель

    Рапсовые ландшафты Германии

    Темные облака над залитым солнцем рапсовым полем в коммуне Невель в земле Рейнланд-Пфальц.

  • Остров Пельворм

    Рапсовые ландшафты Германии

    Старая церковь - храм Спасителя мира (St. Salvator) XII века на северо-фризском острове Пельворм в Северном море.

  • Крепость Кенигштайн

    Рапсовые ландшафты Германии

    Крепость Кенигштайн (Festung Königstein) Саксонской Швейцарии.

  • Басторф

    Рапсовые ландшафты Германии

    Маяк 1878 года постройки в Басторфе недалеко от города Ростока в земле Мекленбург - Передняя Померания.

  • Бранденбург

    Рапсовые ландшафты Германии

    Рапсовое поле около Заксендорфа (Sachsendorf) в Бранденбурге.

  • Аббатство Нересхайм

    Рапсовые ландшафты Германии

    Аббатство Нересхайм (Kloster Neresheim) - бенедиктинский монастырь в Баден-Вюртемберге. Был основан в 1095 году и упразднен в 1802 году.

  • Райтцендорф

    Рапсовые ландшафты Германии

    Ветряная мельница в саксонском Райтцендорфе (Reitzendorfer Windmühle). На заднем плане также видна Дрезденская телевизионная башня.

  • Мертлох

    Рапсовые ландшафты Германии

    Часовня Святого Креста (Heilig-Kreuz-Kapelle) XVIII века около Мертлоха в регионе Айфель в земле Рейнланд-Пфальц.

  • Гессен

    Рапсовые ландшафты Германии

    Раннее утро на рапсовом поле где-то на просторах Гессена.

    Автор: Максим Нелюбин


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