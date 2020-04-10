Космические пуски в России под угрозой из-за коронавируса

В России 9 из 33 запланированных на 2020 год пусков космических ракет оказались под угрозой срыва из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. "В связи с распространением коронавирусной инфекции и банкротством компании OneWeb, в зоне риска, по нашей оценке, оказались как минимум девять запусков", - сказал Рогозин на совещании по вопросам космической отрасли под председательством президента РФ Владимира Путина в пятницу, 10 апреля.

По словам Рогозина, запуск аппарата "ЭкзоМарс" уже перенесен на 2022 год. В конце марта в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что программа запусков в 2020 году может быть скорректирована в связи с остановкой производства спутников в Европе на фоне коронавируса. "Роскосмос" сегодня оказался, наверное, единственным космическим ведомством в мире, которое продолжает работу. Все остальные остановились", - отметил Рогозин.

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск с космодромов Байконур, Восточный и Куру 672-х спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат". 30 марта компания OneWeb объявила о банкротстве.

Снижение цен на пусковые услуги

Дмитрий Рогозин также сообщил, что в создавшейся ситуации "Роскомос" значительно снижает цены на пусковые услуги. "Чтобы увеличить свое присутствие на международных рынках, мы проводим работу по снижению более чем на 30 процентов стоимости пусковых услуг, сокращая непроизводственные издержки и повышая операционную эффективность предприятия", - сказал он.

При этом Рогозин отметил, что действия "Роскосмоса" являются ответом на снижение цен американскими компаниями, финансируемыми из бюджета США. "Если рыночная цена пуска, например, у SpaceX - около 60 миллионов долларов, то NASA платит за ту же услугу от полутора до четырех раз больше", - пояснил Рогозин.

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