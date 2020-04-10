 Космические пуски в России под угрозой из-за коронавируса | Новости из Германии о России | DW | 10.04.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Космические пуски в России под угрозой из-за коронавируса

В текущем году может быть сорвано 9 из 33 запланированных пусков российских ракет. "Роскосмос" снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке.

Запуск российской ракеты с космодрома Байконур

В России 9 из 33 запланированных на 2020 год пусков космических ракет оказались под угрозой срыва из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. "В связи с распространением коронавирусной инфекции и банкротством компании OneWeb, в зоне риска, по нашей оценке, оказались как минимум девять запусков", - сказал Рогозин на совещании по вопросам космической отрасли под председательством президента РФ Владимира Путина в пятницу, 10 апреля.

По словам Рогозина, запуск аппарата "ЭкзоМарс" уже перенесен на 2022 год. В конце марта в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что программа запусков в 2020 году может быть скорректирована в связи с остановкой производства спутников в Европе на фоне коронавируса. "Роскосмос" сегодня оказался, наверное, единственным космическим ведомством в мире, которое продолжает работу. Все остальные остановились", - отметил Рогозин.

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск с космодромов Байконур, Восточный и Куру 672-х спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат". 30 марта компания OneWeb объявила о банкротстве.

Снижение цен на пусковые услуги

Дмитрий Рогозин также сообщил, что в создавшейся ситуации "Роскомос" значительно снижает цены на пусковые услуги. "Чтобы увеличить свое присутствие на международных рынках, мы проводим работу по снижению более чем на 30 процентов стоимости пусковых услуг, сокращая непроизводственные издержки и повышая операционную эффективность предприятия", - сказал он.

При этом Рогозин отметил, что действия "Роскосмоса" являются ответом на снижение цен американскими компаниями, финансируемыми из бюджета США. "Если рыночная цена пуска, например, у SpaceX - около 60 миллионов долларов, то NASA платит за ту же услугу от полутора до четырех раз больше", - пояснил Рогозин.

Смотрите также:

  • Станция Мир в 1995 году

    30 лет космической станции "Мир": как это было

    Советский форпост

    Идея создать постоянно действующую орбитальную космическую станцию возникла в СССР еще в 1970-е годы. Таким образом, Советский Союз хотел превзойти США в гонке за господство в космическом пространстве. В 1986 году Москва вывела на орбиту комплекс "Мир" - самую сложную из всех ранее существовавших станций.

  • Стыковка станции Мир с шаттлом Atlantis

    30 лет космической станции "Мир": как это было

    Международное сотрудничество

    После окончания холодной войны Россия столкнулась с нехваткой ресурсов. На "Мире" началась эра международного сотрудничества. К примеру, несколько полетов к станции совершил американский челнок Atlantis (на фото). Станцию весом почти в 140 тонн посетили и четыре немецких космонавта.

  • Группа астронавтов на станции Мир

    30 лет космической станции "Мир": как это было

    Многочисленные посетители

    В числе работавших на комплексе "Мир" - немецкий астронавт Райнхольд Эвальд (на фото - 2-й справа в верхнем ряду). Он прибыл на станцию в 1997 году на российском "Союзе". В общей сложности, на борту "Мира" побывало более 100 астронавтов из разных стран. Во время нахождения там Эвальда на орбитальной станции случился пожар, который, впрочем, был быстро ликвидирован.

  • Поврежденные солнечные батареи на станции Мир

    30 лет космической станции "Мир": как это было

    Неудачи, поломки, неисправности…

    Кроме прочего, "Мир" - рекордсмен по числу поломок. Материалы, из который была сделана станция, быстро износились. То происходила утечка охлаждающего агента, то отключался бортовой компьютер, а однажды транспортный корабль "Прогресс" при стыковке повредил солнечные батареи (на фото). Орбитальная станция - это "не зал ожидания с плюшевыми креслами", отметил тогда астронавт Райнхольд Эвальд.

  • Станция Мир

    30 лет космической станции "Мир": как это было

    На пути к МКС

    США, которые после развала СССР частично финансировали работу станции "Мир", настаивали на совместном создании новой международной космической станции. С началом строительства МКС в 1998 году также начинается постепенный демонтаж "Мира". За 15 лет, проведенных на орбите, "Мир" совершил более 86 тысяч оборотов вокруг земного шара.

  • Станция Мир перез затоплением в 1998 году

    30 лет космической станции "Мир": как это было

    Конец пилотного проекта

    Станция "Мир" считается важным этапом в развитии международного сотрудничества в освоении космоса. "Без этого опыта мы бы еще находились в самом начале пути", - указывает немецкий астронавт Томас Райтер. 23 марта 2001 года "Мир", проработавший в три раза дольше первоначально установленного срока, был затоплен в южной части Тихого океана. Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина

    Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина


Смотреть видео 02:03

Как оценили немцы запуск ракеты "Союз" с космодрома "Восточный"? (28.04.2016)

Аудио- и видеофайлы по теме

Самый необычный космодром в Европе - "Европа в фокусе"  

Как купить билет в космос стоимостью 200 тысяч долларов  

Реклама

Самые читаемые

Почему в Германии относительно мало смертей от коронавируса  

Древняя Троя: как авантюрист Генрих Шлиман вошел в историю  

Коронавирус: В России зафиксирован рекордный прирост случаев заражения  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно