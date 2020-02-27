Коронавирус рядом: как живут в Бонне под карантином

Этот текст о коронавирусе я пишу из дома. Можно сказать, что я под "легким" карантином. После короткого отпуска с семьей в Северной Италии на фоне новостей о вспышке заболевания мой работодатель рекомендовал таким, как я, не приходить в офис, если это возможно.

Перед возвращением домой в Бонн мы дважды консультировались в Минздраве ФРГ, следует ли нам как-то ограничить контакты, пройти тесты или сделать еще что-то упреждающее. В ведомстве нам задали простые вопросы: есть ли у нас признаки болезни и находились ли мы в контакте с людьми с характерными для коронавируса симптомами в течение не менее 15 минут? Получив отрицательные ответы, нам порекомендовали: "Продолжайте жить как обычно".

Коронавирус проник в боннскую школу

Так что моя дочь, заручившись ведомственной рекомендацией, по-прежнему ходит на занятия и с опаской, но не без толики зависти рассказывает, что в соседней школе объявили внеплановые каникулы на две недели. Католическая начальная школа имени Клеменса Августа стала первым учреждением в Бонне, где обнаружили коронавирус.

Школа имени Клеменса Аугуста в Бонне

О том, что в школе есть случай заражения, родители узнали в субботу, 29 февраля - одновременно из новостей в интернете и телефонных звонков местной пожарной службы на дом. "Нам сказали, что придут домой и сделают тест на коронавирус", - рассказала DW Зильке М. (Silke M.). Ее дочь Грете (Grete) ходит во второй класс.

Родители учащихся этой школы сразу после сообщений завели общий чат в мессенджере Whatsapp, посвященный проблеме коронавируса. Некоторые признавались, что тут же на всякий случай "прикупили" побольше продуктов питания. Как вскоре выяснилось, вирус подхватил 22-летний студент и сотрудник школьной "продлёнки".

Инфицированный молодой человек родом из расположенного в 90 километрах от Бонна городка Хайнсберг, ставшего крупным очагом коронавируса в Германии. Парень недавно ездил туда праздновать карнавал. Уже на следующий день после выхода на работу по окончании карнавальных праздников ему стало плохо, и он поехал в больницу. Там ему отказались делать тест бесплатно, потому что обратившийся, по словам врачей, не входит в непосредственную группу риска. 130 евро (это в пересчете почти 10 тысяч рублей) он платить сначала отказался. Однако на следующий день передумал и все-таки заплатил из собственного кармана. Подозрения подтвердились.

Школьники могут вздохнуть свободно

Тогда же было решено закрыть школу и проверить - сначала детей, непосредственно ходивших в продленку, потом - всех. Проверка выглядела совсем не страшно, скорее немного комично, рассказала Зильке М. В ее семье тест проводили два добровольца, которые надели свои защитные костюмы уже после того, как пришли, прямо в квартире: "Чтобы не наводить панику в округе", - объяснили они смущенным родителям. Вся операция заняла не больше пяти минут. Пробу взяли только у ребенка - мазок в горле. Расходы на все тесты оплатит медицинская страховка.

Некоторые родители в Whatsapp недоумевали, почему пробы на вирус не взяли и у них. Позже директор университетских клиник Бонна Вольфганг Хольцгреве (Wolfgang Holzgreve) объяснил, что если симптомов нет, то необходимости проводить тесты у родственников нет. Всего около 20 бригад взяли пробы у 219 человек - учеников, учителей, родственников и знакомых единственного сотрудника, зараженного вирусом. Результаты всех тестов стали известны только в понедельник, 2 марта. Школа может вздохнуть спокойно: вируса не обнаружили ни у кого. Власти города поблагодарили пожарных и добровольцев за помощь.

Тем не менее школа в центре Бонна останется закрытой на две недели. При этом строгий карантин был предписан лишь некоторым учащимся. Так, 8-летняя Грете, которая в продленку не ходит, получила освобождение от школы, но других ограничений на контакты или передвижение у нее нет, рассказала ее мать.

Коронавирус и карантин: не всех под одну гребенку

Дело в том, что всех детей и родителей неофициально разделили на несколько категорий по отношению к заразившемуся коронавирусом сотруднику продленки. В первую попали те, кто непосредственно контактировал с ним в день, когда он последний раз выходил на работу, во вторую - все, кто оставался в этот день в продленке, в третью - кто ходит в продленку, но в этот день отсутствовал, и остальных - в четвертую.

В администрации города по запросу DW ответили, что о "различных категориях им ничего не известно". Но позже там подтвердили, что из 219 человек 176 должны оставаться дома на случай, "если все-таки у них появятся симптомы".

Для родителей, которые остались с детьми дома в течение двух недель, остро встал вопрос, что делать с освободившимся временем. "Карантин объявлен только для детей", - ответили в администрации города. Никакого общего решения для попавших в новую ситуацию семей нет, сказали в администрации и подтвердили DW родители детей.

Некоторые работодатели, например один крупный производитель продуктов питания, по данным из родительской группы в Whatsapp, предоставил сотрудникам внеочередной оплачиваемый отпуск на время карантина детей. Наверняка хуже обстоят дела у внештатных сотрудников, работающих со срочными договорами, которые не смогут претендовать на такой отпуск.

Чтобы дети не сидели совсем без дела, классная учительница одного из классов разослала домашние задания родителям по электронной почте, подтвердили DW два родителя. В самой школе на звонки никто не отвечает, ответ на электронный запрос DW на момент публикации тоже не пришел.

Бонн готовится к вирусу, но без паники

Когда мы звонили на "горячую линию" Минздрава, нам сказали, что наши данные запишут и свяжутся с нами в случае необходимости. Мы далеко не единственные: по данным ведомства, звонков в связи с коронавирусом SARS-CoV-2 поступает много, а звонят в основном как раз обеспокоенные отдыхающие, вернувшиеся или возвращающиеся из Италии.

В отдельных магазинах бросаются в глаза периодически пустующие полки некоторых отделов, но панических закупок и очередей в супермаркетах нет. Тем не менее городские власти готовятся к новым случаям: только в понедельник, 2 марта, поступило семь жалоб с подозрением на коронавирус. Всех, кто заходит на сайт города, встречает предупреждение о заболевании и информация о мерах, которые принимает город и которые может принять каждый. Однако крупные общественные мероприятия пока отменять не планируется, говорят в администрации.

Что же касается заразившегося коронавирусом сотрудника продленки начальной школы, то, по словам врачей, у него уже "все отлично". Боннский вирусолог Хендрик Штрек (Hendrick Streeck) сообщил, что студент согласился помочь ему и его коллегам в дальнейших исследованиях, которые помогут понять природу нового вируса.

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