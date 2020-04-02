Коронавирус привел к резкому скачку безработицы в США

Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 в Соединенных Штатах резко увеличилось количество безработных. Как сообщило в пятницу, 3 апреля, министерство труда США, таковыми являются на данный момент 4,4 процента населения страны. Для сравнения: месяц назад этот показатель составлял 3,5 процента. Это самое существенное месячное повышение числа безработных в США за последние 45 лет, указывает информагентство AFP.

При этом актуальная статистика лишь отчасти отражает влияние пандемии коронавируса на рынок труда, отмечает Минтруда США. Ведь она основывается на данных за середину марта. С тех пор последствия пандемии для экономики Штатов стали гораздо более серьезными.

По данным американского правительства, в марте 2020 года в стране была сокращена 701 000 рабочих мест. Это самый высокий показатель с марта 2009 года, то есть времени мирового финансового кризиса, пишет AFP.

Во второй половине марте 10 млн американцев потеряли работу

Во второй половине марта работы лишились около 10 млн американцев. По данным министерства труда США, с 16 по 22 марта 3,3 млн человек подали заявку на получение статуса безработного, а 23 по 29 марта - еще 6,65 млн человек.

Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 многие предприятия США были вынуждены на неопределенное время прекратить работу. Чтобы смягчить последствия кризиса, правительство приняло крупнейший в истории страны пакет финансовой помощи объемом в два триллиона долларов. Кроме прочего, меры по спасению экономики в США предполагают выплату прямой финансовой помощи населению, смягчение условий выплаты страховки по безработице, а также миллиардные кредиты для концернов и предприятий среднего бизнеса.

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