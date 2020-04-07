 Коронавирус: Кудрин оценил размер необходимой господдержки в 7% ВВП | Новости из Германии о России | DW | 08.04.2020

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Россия

Коронавирус: Кудрин оценил размер необходимой господдержки в 7% ВВП

По словам главы Счетной палаты России, на борьбу с коронавирусом и помощь бизнесу необходимо не менее 7 процентов ВВП. По мнению Кудрина, дополнительная поддержка предпринимателям потребуется уже "в ближайшее время".

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что в условиях пандемии коронавируса российской экономике требуется пакет финансовой поддержки, равный не менее 7 процентам валового внутреннего продукта (ВВП). Соответствующее мнение экс-министра финансов РФ приводит в среду, 8 апреля, агентство РБК.

Председатель правительства Михаил Мишустин 1 апреля сообщил, что на реализацию антикризисных мер и борьбу с коронавирусом в бюджете зарезервировано 1,4 трлн рублей. При этом 500 млрд из них пойдут на гарантии бизнесу. Этот пакет превышает 5 процентов ВВП.

Однако данной суммы недостаточно, убежден Кудрин. По его словам, "в ближайшее время" потребуется дополнительная помощь предпринимателям еще на 2-3 процента ВВП. "Таким образом, общий пакет поддержки должен быть не менее 7 процентов ВВП", - подчеркнул финансист.

Просьбы о помощи от российских бизнес-ассоциаций

Ранее письма с просьбой о помощи премьеру Михаилу Мишустину направили все четыре основные российские бизнес-ассоциации: Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП), "Деловая Россия" и "Опора России".

Глава кабмина 7 апреля пообещал представить новый пакет предложений в течение двух недель. Глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в свою очередь выразил мнение, что необходимо рассмотреть возможность выплат специальных средств сотрудникам небюджетных предприятий. По его оценкам, указанные средства можно было бы привлечь из Фонда национального благосостояния, а сумма выплат может равняться зарплате в среднем по региону. 

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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    Автор: Марина Барановская


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