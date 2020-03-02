Коронавирус: как ни готовься, а все равно - "черный лебедь"

Коронавирус SARS-CoV-2 регистрируют у своих граждан все больше стран. Карикатурист Сергей Елкина о том, как сложно противостоять распространению COVID-19.
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