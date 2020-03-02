Коронавирус: как ни готовься, а все равно - "черный лебедь"

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

Кто виноват в отстранении России от Олимпиад?

WADA отстранила Россию от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира на четыре года за манипуляции с базой данных допинг-проб. Карикатурист Сергей Елкин о том, кто спалил олимпийские мечты россиян.