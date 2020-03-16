 Коронавирус и солидарность: как немцы помогают друг другу | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 19.03.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Коронавирус и солидарность: как немцы помогают друг другу

Помощь соседям, бесплатные продукты и аплодисменты с балконов, - среди жителей Германии растет число неравнодушных к проблемам тех, кого затронул коронавирус.

Из-за коронавируса немцы стали больше помогать соседям

Ноа Адлеру (Noah Adler) пришлось повозиться два дня, чтобы разработать сайт Coronaport.net. 15-летний Ноа - не IT-эксперт и не профессиональный программист. Он учится в одной из берлинских гимназий в 11-м классе. "Я подумал о своих соседях и о том, что им нужна помощь", - рассказывает DW 15-летний подросток. - Добрососедство, взаимоподдержка сейчас для Берлина очень важны".  Волонтерская работа для Ноа не новый опыт: он помогает оказывать неотложную помощь в качестве санитара и является плавцом-спасателем. Пока школа закрыта на карантин, он решил использовать с толком свободное время.

Сайт, созданный Ноа, предлагает расширенную помощь соседям. Его структура проста. У пользователя есть две опции: попросить о помощи, предложить помощь. Тот, кто чувствует себя здоровым и хочет помочь другим, может заполнить формуляр, указав контактные данные, подходящий для него район и вид поддержки - покупки, легкая физическая работа, присмотр за детьми или другое. В одном только Берлине нашлось больше тысячи отзывчивых пользователей. Сильвия Гюнтер из района Фридрихсхайн-Кройцберг, например, предлагает сходить в магазин, выгулять собаку или перевезти гуманитарные товары из точки A в точку B. Пользователница по имени Мишель готова присмотреть за детьми или помочь в личном уходе, указав сразу несколько районов.

Ноа Адлер

Ноа Адлер

И если поначалу проект Ноа ограничивался только столицей, теперь опубликовать объявления могут и желающие из всех уголков Германии. "Люди, которым не может помочь семья или друзья, особенно те, кто относится к группе риска, зависят теперь от других", - подчеркивает Ноа. Правда, объявлений от них еще не так много. "Наше предложение услуг пока профилактическое, но спрос еще вырастет", - уверен школьник. А поэтому сейчас он просит всех юзеров репостить адрес сайта, а также предлагает использовать формуляры для объявлений, которые можно распечатать и развесить, например, в супермаркете или подъезде.

Виртуальные платформы для реальной помощи

Сайт Ноа - не единственное предложение. Проявить солидарность с пожилыми людьми и теми, кто находится на карантине и не может покидать пределы дома, призывают создатели цифровой платформы Zwopr. Трое друзей из Берлина и Мюнхена стартовали этот проект год назад. Зарегистрировашись на сайте или через мобильное приложение, можно разместить объявление о необходимости в помощи или готовности ее предоставить."Пандемия коронавируса все больше ограничивает будни людей в Германии. То, что мы помогаем другим, - должно быть само собой разумеющимся. Мы все - часть общества. Оно сильно только в том случае, если мы будет заботиться друг о друге", - говорится на сайте.

Портал Nebenan.de создавался для того, чтобы сблизить и подружить соседей. На нем зарегистрировано полтора миллиона семей по всей Германии. Здесь одалживают, спрашивают совета в бытовых проблемах, собираются на совместный просмотр футбольного матча. Взаимопомощь во время пандемии коронавируса - от покупок до помощи в домашнем обучении из-за закрывшихся школ - актуальная тема форумов. Реагируя на активное стремление пользователей портала помочь тем, кто живет по соседству, создатели сайта все же советуют выбрать лишь одну семью, а не несколько, чтобы не способствовать распространению инфекции.

Солидарность за пределами интернета

Объявлений становится все больше и в аналоговой форме. Их примеры сейчас постят в Твиттере с хештэгом #Nachbarschaftschallenge. "Если нужна помощь, бросьте записку в наш почтовый ящик или оставьте у двери квартиры. Можете и позвонить по номеру... С приветом, Фреди и Анди". "Готова сходить за покупками. Просто позвоните в дверь. Первый этаж, квартира 13. Ирене".

Объявление о помощи соседям

На ситуацию реагируют общественные и религиозные организации. Объединение Arche, оказывающее поддержку детям и подросткам из бедных семей, вынуждена была закрыть раздачу бесплатной еды. Но волонтеры помогают доставлять нуждающимся на дом бесплатные продукты с большим сроком годности, а также фрукты и овощи. Пандемия заставила на время забыть и о конкуренции. В общине Верра-Майснер в Гессене представители молодежных отделений нескольких политических партий объединили свои усилия и организовали горячую линию, на которую может позвонить любой, кому требуется помощь. В соцсетях они ищут тех, кто готов безвозмездно ее оказать. Уже откликнулись несколько десятков человек.

Как поддержать помощников в борьбе с коронавирусом

Министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn) побудил руководителей клиник в Германии быть готовыми к растущему числу зараженных коронавирусом. Помимо медиков, вышедших на пенсию, помочь врачам в их работе могли бы и студенты медицины. Призывы к поддержке были разосланы на многих медицинских факультетах. В баварском Эрлангене, в частности, откликнулись более 700 человек. Уход за пациентами, работа в отделениях неотложной помощи, прием телефонных звонков, заполнение документации - при растущей нагрузке на медперсонал любая помощь кстати.

Чтобы поддержать всех тех, кто активно борется с пандемией, и выразить им благодарность, пользователей соцсетей приглашают поучаствовать в акции по примеру Италии или Испании. Вечером 17 марта из окон и с балконов домов в нескольких районах Кельна раздавались аплодисменты.

Смотрите также:

  • Молодой человек в защитной маске на фоне вывески аптеки

    Как мир борется с коронавирусом

    Пандемией коронавируса охвачено более 150 стран

    Общее число заразившихся коронавирусом в мире к середине марта, по данным Университета Джона Хопкинса, превысило 170 000 человек, эпидемия охватила более 150 стран и территорий. Выздоровели более 77 000 человек, свыше 6500 скончались от последствий коронавирусной инфекции.

  • Медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля из Италии.

    Как мир борется с коронавирусом

    Европа пытается защититься от коронавируса

    Власти стран ЕС усилили погранконтроль, опасаясь стремительного распространения коронавируса. Cловения и Австрия закрыли границу с Италией. В Чехии, Польше, Словении, Австрии, Греции отменены занятия во всех учебных заведениях. На фотографии - медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля. Повышенная температура - повод для запрета на въезд в страну.

  • Парад в День Святого Патрика в Дублине

    Как мир борется с коронавирусом

    По всему миру отменяют мероприятия

    Из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру отменяют публичные мероприятия. В Ирландии отказались от всех парадов в День святого Патрика 17 марта (на фото), во Франции запретили мероприятия с числом участников свыше 1000 человек, в ФРГ отменены крупнейшая в мире туристическая ярмарка ITB в Берлине, Лейпцигская книжная ярмарка и Ремесленная ярмарка в Мюнхене.

  • Итальянский военнослужащий останавливает машину для контроля

    Как мир борется с коронавирусом

    Италия: Вся страна в карантине

    Максимальное число заражений и смертей от коронавируса SARS-CoV-2 в Европе выявлено в Италии. К середине марта число инфицированных превысило 24 тысяч. 9 марта итальянские власти ввели карантин на всей территории страны. На данный момент все публичные мероприятия отменены, учебные учреждения и музеи закрыты. Улицы и площади итальянских городов опустели.

  • Вход в университетскую клинику Дюссельдорфа

    Как мир борется с коронавирусом

    Германия: первые жертвы коронавируса

    До 25 февраля в ФРГ было зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусом в Баварии. Затем число стало резко расти. К середине марта число инфицированных превысило 4500 человек. Более половины из них - в земле Северный Рейн - Вестфалия. 9 марта стало известно о двух первых смертях от коронавируса. С 16 марта ФРГ закрыла участки границы с Францией, Австрией, Швейцарией, Люксембургом и Данией.

  • Дезинфицирующие средства в магазине

    Как мир борется с коронавирусом

    Ажиотаж на дезинфицирующие средства

    Из-за вспышки коронавируса в Германии вспыхнул ажиотаж на дезинфицирующие средства и жидкое мыло. В супермаркетах и магазинах бытовой химии пустуют полки, прежде забитые всевозможными флаконами и тюбиками с антисептиками. В некоторых магазинах висят объявления: администрация обещает покупателям как можно скорее восстановить наличие этих товаров в ассортименте.

  • Машина скорой помощи с медиком в защитном костюме и пациентом в маске

    Как мир борется с коронавирусом

    Коронавирус добрался до России

    Число инфицированных коронавирусом в России превысило 60 человек. В Москве введен режим повышенной готовности. Указом мэра Сергея Собянина граждане РФ, прибывшие в столицу из "неблагополучных стран", обязываются добровольно провести 14 дней на домашнем карантине. Собянин также заявил о строительстве новой больницы для заболевших коронавирусом в Троицком административном округе Москвы.

  • Волонтеры в защитных костюмах на выборах в Израиле

    Как мир борется с коронавирусом

    Израиль: 14-дневный карантин для всех въезжающих

    В Израиле к середине марта коронавирус диагностирован более чем у 75 человек. В целях борьбы с распространением заболевания там введен 14-дневный карантин для всех въезжающих. Граждане других стран должны доказать, что у них есть место проживания и необходимые средства для соблюдения карантина - иначе им откажут во въезде. Карантин может затронуть 300 тыс. из 9-миллионного населения Израиля.

  • Меры по борьбе с коронавирусом в Иране

    Как мир борется с коронавирусом

    Иран: третье место по смертности от коронавируса - после Китая и Италии

    Самым крупным очагом распространения коронавируса после Китая и Италии стал Иран: к середине марта там зарегистрировано более 148 тысяч заболевших и более 700 смертей. Не исключают, что в действительности цифры могут быть намного выше. Пытаясь предотвратить распространение вируса, иранские города обильно заливают дезинфицирующими средствами.

  • Медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия

    Как мир борется с коронавирусом

    Китай: эпидемия коронавируса пошла на спад

    Между тем в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, число новых заражений снижается. Большинство больниц, построенных для инфицированных коронавирусом в Ухане, закрыты. На фотографии - медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия. Всего в Китае коронавирусной инфекцией заболели более 81 тыс. человек, умерли около 3100.

  • Палата интенсивной терапии в больнице в Ухане

    Как мир борется с коронавирусом

    Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции?

    Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

  • Ученый в немецкой лаборатории работает над созданием вакцины против коронавируса

    Как мир борется с коронавирусом

    Когда появится вакцина от коронавируса?

    Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. Но при самом благоприятном течении событий вакцина может появиться на рынке не ранее середины 2021 года.

    Автор: Марина Барановская


Контекст

Песенный конкурс "Евровидение-2020" отменен

Европейский вещательный союз увязал отмену "Евровидения-2020" в Роттердаме с угрозой распространения коронавируса. (18.03.2020)  

Первые препараты против коронавируса уже есть?

Медикаменты из антител, полученных у выздоровевших пациентов, могут стать средством борьбы против нового коронавируса. Как далеко продвинулась наука? (18.03.2020)  

Хроника пандемии: ЕС вводит 30-дневный запрет на въезд

В мире принимаются беспрецедентные меры, чтобы сдержать дальнейшее распространение коронавируса SARS-CoV-2, которым заразились более 197 тысяч человек. DW следит за развитием событий. (17.03.2020)  

Коронавирус в Германии: грозит ли немцам дефицит продуктов питания?

Опустевшие полки в некоторых магазинах стали шоком для жителей Германии. Власти успокаивают: продуктов питания хватит всем. Эксперты считают также минимальным риск подцепить SARS-CoV-2 с зараженной поверхности. (17.03.2020)  

Из-за коронавируса в ФРГ закрывают магазины, кафе и детские площадки

Правительство Германии и земельные власти согласовали меры, радикально ограничивающие общественную жизнь в стране. Будут закрыты бары, театры, музеи, бордели, запрещены туристические ночевки в отелях, автобусные поездки. (16.03.2020)  

Что общего между хомяками и коронавирусом?

В США скупают медикаменты и гамбургеры, во Франции - презервативы и вино, в Шотландии - виски, а в Германии - муку и туалетную бумагу. И для всего этого есть одно немецкое слово: "хамстерство". (17.03.2020)  

Федеральные земли Германии закрывают школы из-за коронавируса

Школы и дошкольные учреждения в ряде земель Германии, где принято такое решение, будут закрыты до конца пасхальных каникул. (13.03.2020)  

Как мир борется с коронавирусом

Что происходит в странах, охваченных пандемией SARS-CoV-2, как власти и жители пытаются бороться с распространением коронавируса - в фотогалерее DW. (11.03.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Берлин на карантине: столица Германии перешла на особый режим  

В Германии приняты беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом  

Борьба с коронавирусом: ученые близки к созданию вакцины  

Также по теме

BdT | Corona Virus: Das öffentliche Leben in Stuttgart

Из-за коронавируса в ФРГ закрывают магазины, кафе и детские площадки 16.03.2020

Правительство Германии и земельные власти согласовали меры, радикально ограничивающие общественную жизнь в стране. Будут закрыты бары, театры, музеи, бордели, запрещены туристические ночевки в отелях, автобусные поездки.

Deutschland Corona | Kein Händeschütteln in der Sparkasse

Пандемия коронавируса: что пишут немецкие СМИ 16.03.2020

Как пандемия коронавируса отразится на каждом человеке и обществе в целом. Что необходимо сделать, чтобы предотвратить ее последствия? Об этом - в обзоре DW.

Deutschland Coronavirus

Пандемия коронавируса: как живет Германия 13.03.2020

В карантине - несколько депутатов бундестага, закрыты театры и клубы, в берлинских автобусах стали ездить без билетов. Как еще коронавирус отразился на жизни немцев и какие меры принимают в ФРГ?

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера