Коронавирус и солидарность: как немцы помогают друг другу

Ноа Адлеру (Noah Adler) пришлось повозиться два дня, чтобы разработать сайт Coronaport.net. 15-летний Ноа - не IT-эксперт и не профессиональный программист. Он учится в одной из берлинских гимназий в 11-м классе. "Я подумал о своих соседях и о том, что им нужна помощь", - рассказывает DW 15-летний подросток. - Добрососедство, взаимоподдержка сейчас для Берлина очень важны". Волонтерская работа для Ноа не новый опыт: он помогает оказывать неотложную помощь в качестве санитара и является плавцом-спасателем. Пока школа закрыта на карантин, он решил использовать с толком свободное время.

Сайт, созданный Ноа, предлагает расширенную помощь соседям. Его структура проста. У пользователя есть две опции: попросить о помощи, предложить помощь. Тот, кто чувствует себя здоровым и хочет помочь другим, может заполнить формуляр, указав контактные данные, подходящий для него район и вид поддержки - покупки, легкая физическая работа, присмотр за детьми или другое. В одном только Берлине нашлось больше тысячи отзывчивых пользователей. Сильвия Гюнтер из района Фридрихсхайн-Кройцберг, например, предлагает сходить в магазин, выгулять собаку или перевезти гуманитарные товары из точки A в точку B. Пользователница по имени Мишель готова присмотреть за детьми или помочь в личном уходе, указав сразу несколько районов.

Ноа Адлер

И если поначалу проект Ноа ограничивался только столицей, теперь опубликовать объявления могут и желающие из всех уголков Германии. "Люди, которым не может помочь семья или друзья, особенно те, кто относится к группе риска, зависят теперь от других", - подчеркивает Ноа. Правда, объявлений от них еще не так много. "Наше предложение услуг пока профилактическое, но спрос еще вырастет", - уверен школьник. А поэтому сейчас он просит всех юзеров репостить адрес сайта, а также предлагает использовать формуляры для объявлений, которые можно распечатать и развесить, например, в супермаркете или подъезде.

Виртуальные платформы для реальной помощи

Сайт Ноа - не единственное предложение. Проявить солидарность с пожилыми людьми и теми, кто находится на карантине и не может покидать пределы дома, призывают создатели цифровой платформы Zwopr. Трое друзей из Берлина и Мюнхена стартовали этот проект год назад. Зарегистрировашись на сайте или через мобильное приложение, можно разместить объявление о необходимости в помощи или готовности ее предоставить."Пандемия коронавируса все больше ограничивает будни людей в Германии. То, что мы помогаем другим, - должно быть само собой разумеющимся. Мы все - часть общества. Оно сильно только в том случае, если мы будет заботиться друг о друге", - говорится на сайте.

Портал Nebenan.de создавался для того, чтобы сблизить и подружить соседей. На нем зарегистрировано полтора миллиона семей по всей Германии. Здесь одалживают, спрашивают совета в бытовых проблемах, собираются на совместный просмотр футбольного матча. Взаимопомощь во время пандемии коронавируса - от покупок до помощи в домашнем обучении из-за закрывшихся школ - актуальная тема форумов. Реагируя на активное стремление пользователей портала помочь тем, кто живет по соседству, создатели сайта все же советуют выбрать лишь одну семью, а не несколько, чтобы не способствовать распространению инфекции.

Солидарность за пределами интернета

Объявлений становится все больше и в аналоговой форме. Их примеры сейчас постят в Твиттере с хештэгом #Nachbarschaftschallenge. "Если нужна помощь, бросьте записку в наш почтовый ящик или оставьте у двери квартиры. Можете и позвонить по номеру... С приветом, Фреди и Анди". "Готова сходить за покупками. Просто позвоните в дверь. Первый этаж, квартира 13. Ирене".

На ситуацию реагируют общественные и религиозные организации. Объединение Arche, оказывающее поддержку детям и подросткам из бедных семей, вынуждена была закрыть раздачу бесплатной еды. Но волонтеры помогают доставлять нуждающимся на дом бесплатные продукты с большим сроком годности, а также фрукты и овощи. Пандемия заставила на время забыть и о конкуренции. В общине Верра-Майснер в Гессене представители молодежных отделений нескольких политических партий объединили свои усилия и организовали горячую линию, на которую может позвонить любой, кому требуется помощь. В соцсетях они ищут тех, кто готов безвозмездно ее оказать. Уже откликнулись несколько десятков человек.

Как поддержать помощников в борьбе с коронавирусом

Министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn) побудил руководителей клиник в Германии быть готовыми к растущему числу зараженных коронавирусом. Помимо медиков, вышедших на пенсию, помочь врачам в их работе могли бы и студенты медицины. Призывы к поддержке были разосланы на многих медицинских факультетах. В баварском Эрлангене, в частности, откликнулись более 700 человек. Уход за пациентами, работа в отделениях неотложной помощи, прием телефонных звонков, заполнение документации - при растущей нагрузке на медперсонал любая помощь кстати.

Чтобы поддержать всех тех, кто активно борется с пандемией, и выразить им благодарность, пользователей соцсетей приглашают поучаствовать в акции по примеру Италии или Испании. Вечером 17 марта из окон и с балконов домов в нескольких районах Кельна раздавались аплодисменты.

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