 Коронавирус: Еврокомиссия готова оказать финпомощь Украине, Грузии и Молдавии | Экономические новости из Германии | DW | 22.04.2020

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Экономика

Коронавирус: Еврокомиссия готова оказать финпомощь Украине, Грузии и Молдавии

В Еврокомиссии намерены финансово поддержать десять соседних стран во время экономического кризиса, вызванного коронавирусом. Из 3 млрд евро Украине предлагают выделить макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд.

Здание Еврокомиссии в Брюсселе

Здание Еврокомиссии в Брюсселе

Из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной болезни COVID-19, Еврокомиссия предложила новый пакет макрофинансовой помощи для десяти соседних с Евросоюзом стран. Общий объем составит 3 млрд евро. Решение сделать такое предложение Еврокомиссия приняла на своем заседании в среду, 22 апреля. Об этом сообщает корреспондент DW из Брюсселя.

Наибольший объем помощи предусмотрен для Украины - 1,2 млрд евро. На втором месте пакет помощи для Туниса - 600 млн евро. Грузии предлагают выделить 150 млн евро, Молдавии - 100 млн. В Брюсселе хотят поддержать и ряд стран Западных Балкан: Боснию и Герцеговину (250 млн евро), Албанию (180 млн евро), Северную Македонию (160 млн евро), Косово (100 млн евро) и Черногорию (60 млн евро).

"Поддержка наших соседей необходима в эти кризисные времена для того, чтобы удержать стабильность всего региона… Эти кризисные программы макрофинансовой помощи помогут десяти странам обеспечить макроэкономическую стабильность и защитить их людей и компании во время кризиса", - заявил исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии по экономике Валдис Домбровскис.

Программу финансовой поддержки должны принять Совет ЕС и Европарламент

Программы будут действовать 12 месяцев. Первый транш Еврокомиссия готова будет выплатить сразу после окончательного утверждения каждой программы и подписания меморандума о взаимопонимании с правительством страны-получателя.

Для принятия программы ее должны поддержать Совет ЕС и Европарламент. Макрофинансовая помощь - эти кредиты, выделяемые Евросоюзом под низкие проценты соседним странам, испытывающим проблемы с поддержанием своего платежного баланса. Одним из условий предоставления макрофинансовой помощи является сотрудничество с Международным валютным фондом.

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    Автор: Марина Барановская


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