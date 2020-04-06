Коронавирус: В ФРГ представили новое приложение для сбора данных

Глава Института имени Роберта Коха (RKI) Лотар Вилер (Lothar Wieler) во вторник, 7 апреля, представил новое мобильное приложение Corona-Datenspende, предназначенное для сбора данных по распространению коронавируса. Использование его абсолютно добровольно и возможно под псевдонимом. Приложение доступно, в частности, на смартфонах, "умных" часах и фитнес-браслетах.

Как отмечается в описании, приложение можно загрузить в App Store и в Google Play. Затем надо будет согласиться с предлагаемой политикой конфиденциальности - она детально объясняет, какие именно данные будут использоваться. Для понимания тенденций, связанных с географическим распространением COVID-19, пользователей просят ввести свой почтовый индекс. Кроме того, им нужно будет указать свой пол, возраст, приблизительные рост и вес.

Какую информацию собирает приложение

В RKI поясняют, что исследователей, в частности, интересует частота пульса пользователей в покое, а также информация об их периодах сна и бодрствования. "При серьезных заболеваниях дыхательных путей эти жизненно важные показатели в большинстве случаев меняются. Кроме того, приложение позволяет распознать типичные симптомы, связанные с COVID-19, такие как наличие температуры", - указывают в Институте имени Роберта Коха.

Эксперт RKI Дирк Брокман (Dirk Brockmann) заявил, что, если у них будут данные порядка 10 тыс. пользователей, это уже можно будет считать успехом.

Между тем сразу после презентации приложения некоторые пользователи пожаловались в Twitter, что у них возникли технические проблемы, в том числе - с введением индекса.

По данным Института имени Роберта Коха, число инфицированных коронавирусом в ФРГ составляет 99 225 человек, за сутки прирост составил 3834. Скончались за весь период наблюдения 1607 человек (плюс 173). RKI учитывает статистику, получаемую из федеральных земель в электронном виде. Институт обновляет данные на своем сайте лишь раз в сутки.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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