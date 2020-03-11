 Коронавирус в России: все, что нужно знать о карантине | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 12.03.2020

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Россия

Коронавирус в России: все, что нужно знать о карантине

Кто решает, в каком городе вводить карантин? Нужно ли туристам самоизолироваться, кого и почему могут оштрафовать за вынос мусора? DW - с ответами на главные вопросы о карантине в РФ.

Пациент в маске в машине скорой помощи

Пока Италия превратилась  в одну большую карантинную зону с одинаковыми правилами, в России единых правил, связанных с предотвращением распространения коронавируса, нет. DW собрала ответы на основные вопросы о карантине в России. В каких городах он введен, как это работает на практике и что еще необходимо знать россиянам и туристам о распространении коронавирусной инфекции?     

Где можно следить за ситуацией с коронавирусом в России

Единого сайта с обновляемыми данными о распространении коронавируса SARS-CoV-2 в России пока нет. Свою страницу и "горячую линию" для всех вопросов по коронавирусу создали в Москве. Также известно, что при правительстве РФ был открыт оперативный штаб по борьбе с SARS-CoV-2, который возглавляет Татьяна Голикова. Данные по числу зараженных в РФ через этот штаб попадают в новости информационных агентств.

Почему в Москве есть карантин, а в других городах - нет

Потому что каждый регион сам устанавливает карантин, ответили DW в Роспотребнадзоре. Эта несогласованность правил борьбы с коронавирусом между регионами приводит к абсурдным ситуациям: скажем, туристу, который приехал сейчас из Германии в Москву, обязательно нужно самоизолироваться на две недели. Но если он поедет из московского аэропорта, скажем, в Санкт-Петербург или любой другой город России, то карантин соблюдать не нужно.

Можно ли в России самому сдать тест на коронавирус

Нет. Тест нельзя ни купить самому, ни сдать в частной клинике. Его бесплатно сделают только по решению врача. Тест-систему для выявления коронавируса SARS-CoV-2 разработали ученые государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске. Там же разрабатывают вакцину от коронавируса.

Тест на коронавирус в Европе

Тест на коронавирус в Европе

По данным Роспотребнадзора, сегодня такие тест-системы есть в каждом субъекте Российской Федерации. В среднем проводится по 20 тысяч исследований в неделю (суммарно за все время - более 100 тысяч тестов). Часть российских тестов экспортируют, например в страны СНГ и ряд азиатских стран, пояснили DW в Роспотребнадзоре.

Ранее СМИ указывали на то, что тест-система "Вектор" существенно отличается от метода диагностики в других странах, включая Германию, США и Японию. Вкратце: российский тест может показывать отрицательный результат, даже если вирус есть в образце. Роспотребнадзор не комментирует это замечание, но утверждает, что система надежная, так как "Вектор" признан ВОЗ референс-центром по коронавирусной инфекции. Это значит, что страны, у которых нет своих лабораторий, могут отправлять в Россию свои пробы на тестирование.

Можно ли выйти на улицу, если сидишь дома под карантином

Да, обязательно в медицинской маске, в малолюдное время и только в случае крайней необходимости (выбросить мусор, выгулять собаку), говорится на сайте Мосгорздрава. Но в реальности все зависит от решения полиции. Уже известны случаи, когда полицейские выписали протокол о правонарушении москвичу, который вынес мусор во время карантина (его отследили по камерам видеонаблюдения).

У туриста, прибывшего на Ярославский вокзал в Москве, проверяют температуру

У туриста, прибывшего на Ярославский вокзал в Москве, проверяют температуру

Кроме того, по данным газеты "Коммерсантъ" , из Москвы депортируют около сотни граждан КНР, в основном студентов столичных вузов. Некоторые из них также выходили из дома за продуктами, не до конца поняв правила карантина. Наконец, полиция может нагрянуть, даже если сроки карантина закончились. Например, студентка и активистка Екатерина из Москвы рассказала DW, как к ней в общежитие вломились полицейские, потому что неправильно посчитали сроки пребывания в карантине.

Почему не помещают под карантин всех, кто живет в одной квартире

Правила домашнего карантина в Москве распространяются только на прибывших из семи стран: Ирана, Китая, Южной Кореи, Германии, Италии, Франции, Испании. Все остальные, даже если проживают с человеком под наблюдением, могут свободно выходить из дома куда угодно. В Мосгорздраве считают, что это не опасно. Как пояснили DW на "горячей линии" по коронавирусу, человек на карантине, если живет не один, должен "ходить по дому в маске, использовать индивидуальную посуду, часто мыть руки, пользоваться кожными антисептиками, проветривать помещение, не есть чипсы и орешки из общей посуды". А при любых признаках температуры, кашля или затрудненного дыхания звонить в скорую или вызывать врача на дом.

Как работает карантин для туристов

По указу мэра Сергея Собянина от 5 марта, на 14-ти дневный карантин отправляются все (включая иностранцев), кто посещал семь вышеперечисленных стран с высоким числом зараженных коронавирусом. Эта мера не распространяется на дипломатических работников, сотрудников МЧС и Роспотребнадзора, а также лиц, прибывающих в Москву в составе официальных делегаций.

Проверка пассажиров на коронавирус в аэропорту Шереметьево

Проверка пассажиров на коронавирус в аэропорту Шереметьево

Даже если вернувшиеся туристы живут не в Москве, но именно в столице у них обнаружили признаки коронавируса (температура, кашель и так далее), их отправляют в инфекционную больницу в столице. "Мы с парнем прилетели во Внуково из Италии, из симптомов - только температура 37 градусов. Нас сразу с ручной кладью отправили в инфекционку сначала в Москве, а потом - в Коммунарке, - рассказала DW Анастасия из Рязани. - Сказали, что мы должны провериться и лечь на карантин на две недели. Если нет, то штраф и уголовная ответственность".

Даже если приехавших никто не уведомлял о карантине лично (например, в аэропорту), они должны сами позвонить на "горячую линию" в Москве, назвать свои паспортные данные и номер рейса (есть англоговорящие операторы). А затем оставаться дома и ни с кем не контактировать две недели. Если иностранец приехал в Россию по работе, по "горячей линии" он также может попросить себе больничный лист, который привезет курьер.

Но как быть, если турист прилетел, допустим, сначала в Санкт-Петербург, а только потом добрался до Москвы? Нужно ли сидеть на карантине и сколько именно дней? На этот вопрос оператор "горячей линии" по коронавирусу ответила, что для этого нужно вычесть из двух недель время, проведенное не в Москве. Остатки - досидеть в самоизоляции.

Если нужно уехать из страны ранее, чем закончатся 14 дней карантина, это можно сделать без проблем и даже проехаться на метро и аэроэкспрессе до аэропорта. "Только пусть наденут маски", - сказала оператор.

Можно ли проходить карантин в отеле

Как именно должны самоизолироваться иностранные туристы в Москве, туроператоры спросили у столичных властей , но пока не получили ответа. Пригодны ли отели для пребывания в карантине не знают и в Мосгорздраве и Роспотребнадзоре, к которым за разъяснениями обратилась DW. На "горячей линии" по коронавирусу в то же время считают, что в отеле можно провести карантин, если человек не будет никуда выходить из своего номера и контактировать с персоналом.

Guatemala Coronavirus (AFP/R. Buenda)

Корреспондент DW обратилась в отделы бронирования нескольких крупных столичных отелей и проверила, принимают ли они гостей на карантин. Многие из собеседников честно признались, что к ним пока с такими запросами не обращались. "Мы пока не совсем поняли, как происходят данные процессы. У нас нет гостей на карантине", - сказали в гостинице "Балчуг Кемпински". В гостинице "Арарат Хайят" заверили, что ограничений по приему туристов нет: "Всех заселяем. Не выходить из номера получится, у нас действует room service. Но чтобы прямо ни с кем не контактировать две недели… Не выйдет, нам все равно потребуется заходить для уборки номера".

Нет четких инструкций от московской мэрии и в гостиницах "Лотте плаза" и "Метрополь". Здесь каждый случай будут рассматривать индивидуально, после запроса на имя генерального директора по электронной почте.

В одном из ближайших к Кремлю отелей Four Seasons ответили, что иностранцев заселяют без проблем, но информируют о правилах карантина. "Также мы сообщим в Роспотребнадзор и возможно будут предприняты какие-то меры, но уже со их, не с нашей, стороны", - сказали в отделе бронирования.

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    Автор: Марина Барановская


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