 Коронавирус: в Мюнхене задержан мужчина, облизавший поручни в метро | Новости из Германии о Германии | DW | 23.03.2020

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Германия

Коронавирус: в Мюнхене задержан мужчина, облизавший поручни в метро

Мужчина, утверждающий, что он заражен коронавирусом, облизал автоматы и поручни в метро и затем выложил видео в соцсети.

Метро в Мюнхене

Метро в Мюнхене

В Мюнхене задержан 33-летний мужчина по подозрению в намеренном распространении коронавирусной инфекции. Предполагаемый злоумышленник облизал в метро баварской столицы автоматы по продаже билетов, стационарные поручни и движущиеся поручни эскалатора, сообщила мюнхенская полиция в понедельник, 23 марта.

Свои действия задержанный снимал на видео, которое он затем распространил в соцсетях. Кроме того, он утверждает, что заражен коронавирусом SARS-CoV-2, говорится далее в заявлении.

Ведется расследование

Личность задержанного была установлена на основании жалобы. В его отношении ведется расследование по подозрению в нанесении опасного вреда здоровью. В настоящее время выясняется, действительно ли он заражен коронавирусом, вызывающим пневмонию COVID-19.

Одновременно полиция сообщила, что в Мюнхене с 22 марта проведено 4 тысячи проверок в связи с принятым баварским правительством запретом выходить на улицу. При этом выявлено более 200 нарушений.

Бавария стала первой федеральной землей Германии, объявившей частичный локдаун в целях сдерживания дальнейшего распространения SARS-CoV-2. Новые правила, резко ограничивающие возможность граждан покидать свои дома, вступили в силу 21 марта и продлятся две недели. При этом были закрыты рестораны, кафе, парикмахерские и гипермаркеты. Учебные заведения и детсады закрыты еще с 16 марта.

26 тысяч заразившихся коронавирусом в Германии

В Германии число подтвержденных случаев коронавируса превысило 26 тысяч, от последствий заражения скончались 111 человек. В общей сложности в 192 стране и территории мира, по данным международной группы волонтеров Worldometer, число заразившихся приближается к 350 тысячам. От последствий заболевания скончались более 15 тысяч человек, выздоровели более 100 тысяч.

В Китае, с которого началась вспышка SARS-CoV-2, новые заражения почти не фиксируются на протяжении последних недель. На данный момент наиболее пострадавшей страной является Италия, в которой коронавирусом заразились 59 тысяч человек, 5,5 тысячи скончались. На третье место в мире по числу зараженных вышли США, в которых подтверждено более 35 тысяч случаев коронавируса.

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    Автор: Елена Гункель


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