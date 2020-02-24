Коронавирус в Италии: как в Милане реагируют на вспышку COVID-19

Беспрецедентные меры по ограничению свободного передвижения в северных регионах Италии, принятые правительством из-за вспышки нового коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2), затронули почти 30 млн человек, то есть половину населения страны. Не только в так называемой "красной зоне", в которой расположены находящиеся на карантине провинции Ломбардия и Венето, но и во всех остальных регионах на севере Италии 5500 школ на целую неделю закрыты из-за угрозы распространения коронавируса.

Не проводятся занятия в университетах. Государственные ведомства, целый ряд фабрик, баров и ресторанов отправили своих сотрудников в вынужденный отпуск. Знаменитый венецианский карнавал, а также ряд спортивных соревнований были отменены. Железнодорожное сообщение между Миланом и расположенным к востоку от него городом Пьяченца осуществляется с перебоями.

Миланский собор закрыт на два дня

В Милане, втором по величине городе страны и экономическом центре Италии, как и во многих других населенных пунктах, жители следуют рекомендации правительства по возможности не покидать свои дома. Центр города опустел. В метро и автобусах мало пассажиров, а вот мест для парковки - с избытком. Для Милана такое редкость.

На площади перед знаменитым готическим Миланским собором, закрытым на два дня, голубей, на первый взгляд, больше, чем туристов. "Обычно здесь не протолкнуться", - рассказывает Серджо. Он с защитной маской на лице делает селфи на фоне собора.

"Эти фото для моих друзей", - объясняет миланский студент, отправленный на принудительные каникулы. Потом он сдвигает маску на лоб, чтобы было удобнее разговаривать. По словам Серджо, от маски у него чешется лицо. Однако студент слышал, что маска помогает защититься от коронавируса, распространением которого он обеспокоен.

Итальянские власти призывают не паниковать

Серджо изумляет в первую очередь скорость, с которой растет число заболевших. Во вторник, 25 февраля, в стране насчитывалось уже 280 пациентов, зараженных коронавирусом. Это в десять раз больше, чем неделю назад.

Студент Сержио делает селфи в защитной маске перед Миланским собором

Глава национальной службы гражданской обороны Италии Анджело Борелли заявил на одной из пресс-конференций, что, судя по числу зараженных, пока сложившуюся ситуацию нельзя называть эпидемией. Он призывал не паниковать, но при этом проявлять осторожность.

Сравнительно большое количество выявленных случаев заражений коронавирусом, по его словам, объясняется улучшенными методиками диагностики. В выпуске теленовостей Борелли заверил, что власти держат ситуацию под контролем.

Разногласия между Севером и Югом Италии

Между тем стало известно о первом случае заражения коронавирусом на юге Италии. В городе Палермо на Сицилии легочное заболевание, вызываемое вирусом COVID-19, было выявлено у мужчины, приехавшего на остров из Ломбардии. Правительства южных итальянских провинций требуют в этой связи ввести ограничения на передвижение по стране для жителей северных провинций, чтобы избежать дальнейшего распространения коронавируса.

В сицилийском Палермо был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом на юге Италии

В свою очередь, власти расположенной на юге Италии административной области Базиликата собираются поместить на карантин всех обучающихся там студентов, приехавших из северных провинций. А власти острова Искья сообщили, что будут отказывать во въезде туристам из провинций Ломбардия и Венето, находящихся на карантине.

В то же время целый ряд региональных правительств упрекает премьер-министра Италии Джузеппе Конте в том, что его кабинет прилагает недостаточно усилий для предотвращения эпидемии коронавируса и провоцирует хаос. Конте отвергает подобные обвинения и предупреждает об угрозе раскола страны на страдающий от коронавируса Север и пока избежавший эпидемии Юг. На требования правых популистов закрыть границы с Францией и Австрией Конте до сих пор отвечал отказом.

Угроза рецессии в экономике Италии

Меры, направленные на то, чтобы взять под контроль распространение вируса, могут быть отменены лишь через несколько недель, прогнозируют представители центрального правительства в Риме. С точки зрения миланского экономиста Лоренцо Кодоньо, такой сценарий стал бы тяжелым испытанием для итальянской экономики.

Премьер Италии Джузеппе Конте не считает сложившуюся ситуацию эпидемией

По предварительным оценкам, в первые четыре месяца ВВП страны при таком развитии событий может снизиться на 0,5-1%. Это способно привести тому, что в Италии начнется рецессия и увеличится ее внешний долг. По данным организации "Объединение гостиниц Венеции", огромное число туристов из Азии в настоящее время отказываются от забронированных номеров.

С другой стороны, многие страны издали официальные предупреждения о нежелательности поездок их граждан на север Италии. "Для Венеции это катастрофа. Сначала наводнение в декабре, а теперь вот - коронавирус", - сетует представитель "Объединения гостиниц".

"Мы не боимся"

Плохие новости вызывают гнев у Аннализы и ее мужа Рино. Они пришли на Соборную площадь родного Милана, чтобы увидеть, какой малолюдной она стала. "Все это совершенно излишне!" - возмущается Аннализа. "Мы ничего не боимся. Коронавирус ничуть не страшнее обычного гриппа, от которого умирают тысячи людей", - указывает учительница. До конца следующей недели ей пришлось уйти в отпуск, потому что школа закрылась из-за угрозы распространения коронавируса.

Миланская учительница Аннализа и ее муж Рино не боятся коронавируса

Ее супруг Рино, который раньше работал в полиции, ухмыляется: "Это чистой воды паника, раздуваемая правительством и СМИ, то есть, в том числе, и вами". Аннализа предполагает, что экономика страны сильно пострадает, если все будет идти так, как шло до сих пор. Желая продемонстрировать, что они не согласны со сложившейся ситуацией, Аннализа и Рино дружно демонстрируют победный жест "Victory".

Немногочисленные прохожие, передвигающиеся по Соборной площади с защитными масками на лице, кажутся Аннализе странными и смешными: "Во всем Милане, наверное, не больше десяти зараженных коронавирусом. Каким образом я могу столкнуться с ними здесь, на этой площади? Мы не дадим запугать себя!".

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