Коронавирус: Бременские музыканты призывают соблюдать дистанцию (фото)

В прошлом году этой сказке братьев Гримм исполнилось 200 лет. Так сейчас во время пандемии коронавируса выглядит памятник ослу, собаке, коту и петуху, установленный в Бремене.
Бремен • В особых комментариях эта фотография, сделанная в немецком городе Бремене, не нуждается. Памятник Бременским музыкантам - одна из главных достопримечательностей этого города. Обычно здесь следует подержаться за ногу осла и загадать желание, но из-за распространения коронавирусной инфекции от этого просят воздержаться. Ситуация - серьезная. Туристические места в Германии сейчас повсюду опустели, но лишнее напоминание о необходимости соблюдать социальную дистанцию и принимать меры предосторожности не помешает.
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