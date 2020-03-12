Коронавирус: Бременские музыканты призывают соблюдать дистанцию (фото)

Достопримечательности Бремена

Бременские музыканты

Бремен - один из немецких городов со статусом федеральной земли. Он всегда занимал особое место в Германии. Причин, чтобы посетить его, найдется много. Приведем дюжину наиболее очевидных из них. Первая приходит на ум сразу и в особом представлении не нуждается - Бременские музыканты, которым в городе установили памятник. Ноги осла отполированы от прикосновений тех, кто уже загадал здесь желание…