 Кому выгоден коронавирус? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 16.03.2020

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Мир

Кому выгоден коронавирус?

Пока коронавирус распространяется по миру, люди сметают с полок магазинов туалетную бумагу, макароны и крупы. Карикатурист Сергей Елкин о тех, кто выиграл от такого спроса.

Карикатура Сергея Елкина: один вирус говорит другому: Я все инвестировал в туалетную бумагу, а другой отвечает: А я - в гречку.

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    Автор: Сергей Елкин


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